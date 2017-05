Journal des Transferts : Lacazette officialise son départ, Bernardo Silva file vers MU, le mystère Gomis...

Lacazette officialise son départ, Bernardo Silva file vers MU, le mystère Gomis, Favre très courtisé, James tout proche de MU... Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours.

Alexandre Lacazette se rapproche de l'Atletico Madrid.

Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater

1. Lacazette officialise son départ !

Cette fois-ci, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette (25 ans) a tranché sur son avenir ! A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien L'Equipe, l'international français a annoncé son départ du club rhodanien lors du prochain mercato d'été. «Je pense que c'est le bon moment. J'ai envie de découvrir autre chose, de me mettre en danger et de passer un palier. On a beau dire que je mets des buts, je sais très bien qu'à l'échelle européenne, je ne suis pas encore très reconnu. (...) C'est moi qui choisis ma future destination. C'est un choix personnel de carrière mûrement réfléchi, que j'ai fait depuis longtemps», a assuré le buteur de l'OL. Lacazette va donc jouer son dernier match avec Lyon face à Nice samedi en Ligue 1 avant de probablement partir pour l'Atletico Madrid, grand favori pour l'accueillir.

2. Silva en route pour Manchester United !

Auteur d'une superbe saison avec l'AS Monaco, l'ailier Bernardo Silva (22 ans) attise l'intérêt des cadors européens à l'approche de l'été. Tandis que le Bayern Munich et le Real Madrid figurent notamment parmi ses prétendants, le feu follet portugais se serait rapproché de Manchester United selon Canal +. Interrogé sur son avenir à l'issue du titre de champion de France décroché mercredi, le Lusitanien n'a fermé aucune porte. «J'ai lu les journaux, mais pour l'instant il n'y a rien de concret. J'ai déjà dit que je me sentais bien à Monaco, mais tout est possible», a pris soin de souligner le Monégasque. Sous contrat jusqu'en 2020, l'ancien joueur de Benfica dispose d'un bon de sortie cet été et l'ASM espérerait toucher un jackpot de 80 millions d'euros en cas de départ.

3. Gomis, le mystère plane...

Le doute reste entier concernant l'avenir de Bafétimbi Gomis ! Prêté par Swansea cette année, l'attaquant réalise une belle saison à l'Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen aurait entamé des négociations pour conserver l'ancien Lyonnais, le club de Premier League pourrait finalement conserver le Français ! «Aux dernières nouvelles, il voulait rester où il est, mais maintenant que notre maintien en Premier League est assuré, revenir et jouer ici pourrait être une proposition attractive pour lui. Bafé est un de nos joueurs prêtés à qui je n'ai pas parlé. Mais son retour reste une possibilité», a commenté le coach de la formation galloise Paul Clement. Bien évidemment, il pourrait s'agir d'une manoeuvre pour ne pas brader un élément sous contrat jusqu'en juin 2018, également courtisé par Fenerbahçe.

4. Dortmund passe à l'attaque pour Favre

Voilà la bombe lâchée par le quotidien allemand Bild ! Pourtant sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'en juin 2019, l'entraîneur Lucien Favre aurait trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour remplacer Thomas Tuchel, sur la sellette après des problèmes internes. Particulièrement mystérieux sur son avenir ces dernières semaines, le technicien suisse se serait entendu pour un bail d'une année, plus une autre en option, avec l'actuel 3e de Bundesliga. Actuellement, Favre chercherait un moyen pour se défaire de son engagement avec les Aiglons. Pour l'instant, toutes les parties concernées ont cependant démenti cette rumeur tout de même persistante...

5. James vendu pour 75 M€ ?

De retour dans une bonne forme ces dernières semaines, le milieu offensif du Real Madrid James Rodriguez (25 ans) pourrait tout de même quitter le club espagnol lors du prochain mercato d'été. D'après les informations du quotidien ibérique Marca, les dirigeants madrilènes veulent récupérer 75 millions d'euros à l'occasion d'une éventuelle vente de l'international colombien ! Une somme colossale, équivalente à celle dépensée pour sa venue en 2014 en provenance de l'AS Monaco, pour un élément qui a connu de sérieuses difficultés ces dernières années. Pisté par Chelsea et Manchester United, James disposerait d'ailleurs d'un accord verbal avec les Red Devils...

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 20 mai 2017 à 12h00.

C'est officiel :

- L'attaquant de Guingamp Jimmy Briand a prolongé jusqu'en juin 2019.

- En fin de contrat, le gardien de Rennes Benoît Costil a officialisé son départ. Il pourrait rejoindre Bordeaux pour remplacer Cédric Carrasso, libre au terme de la saison.

- Le défenseur central Koffi Djidji et l'attaquant Yacine Bammou ont prolongé avec Nantes jusqu'en juin 2021 et 2022.

- Le défenseur central Vitorino Hilton a signé un nouveau bail jusqu'en juin 2018.

- Le milieu de Dijon Frédéric Sammaritano a paraphé un nouveau bail jusqu'en juin 2020.

- Le coach Philippe Hinschberger a prolongé pour un an, plus une année en option, avec le FC Metz.

- Jorge Sampaoli va quitter son poste au FC Séville pour devenir le sélectionneur de l'Argentine.

- L'entraîneur Walter Mazzarri va partir de Watford au terme de l'exercice.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- Pour son poste de directeur sportif, le Paris Saint-Germain aurait désigné Andrea Berta comme sa priorité. Le dirigeant de l'Atletico Madrid serait de plus en plus proche...

- Si le Bayern Munich et Chelsea le courtisent, le milieu du Paris Saint-Germain Marco Verratti ne bougera pas cet été.

- Malgré les rumeurs, le défenseur Marquinhos a scellé son avenir au Paris Saint-Germain.

- Le défenseur central de l'Atletico Madrid Diego Godin plairait au Paris Saint-Germain.

- Alors que le gardien Kevin Trapp ne serait pas forcément retenu, le Paris Saint-Germain étudierait la piste menant au portier de l'Atletico Madrid Jan Oblak.

- L'Inter Milan discute avec le Paris Saint-Germain pour le milieu Grzegorz Krychowiak.

- Le Paris Saint-Germain penserait à vendre le milieu Hatem Ben Arfa à l'étranger.

- L'AS Monaco va proposer une prolongation de contrat au buteur Radamel Falcao.

- L'AS Monaco aurait refusé une offre à plus de 80 millions d'euros pour l'attaquant de Kylian Mbappé.

- Le milieu de l'AS Monaco Tiémoué Bakayoko serait la priorité de Chelsea et Manchester United.

- Le milieu polyvalent de l'AS Monaco Nabil Dirar souhaite quitter le club cet été.

- Le milieu de Nice Jean-Michaël Seri a écarté un transfert vers l'AS Monaco.

- Poussé vers la sortie, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais Mathieu Valbuena intéresse Fenerbahçe.

- Pour le poste de directeur sportif, l'Olympique Lyonnais pourrait choisir Juninho.

- L'Olympique Lyonnais va tenter de blinder sa nouvelle pépite offensive Amine Gouiri.

- Non conservé après son prêt à l'AS Roma, le milieu de l'OL Clément Grenier pourrait rebondir à l'Inter Milan.

- L'Olympique de Marseille aimerait récupérer en prêt le défenseur de Chelsea Kurt Zouma, également ciblé par Valence.

- Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, l'attaquant Kevin Gameiro souhaite rester à l'Atletico Madrid.

- Le défenseur d'Arsenal Laurent Koscielny n'a pas fermé la porte à l'OM.

- L'ailier du Bayern Munich Franck Ribéry aurait été proposé à l'Olympique de Marseille.

- L'Olympique de Marseille serait passé à l'action pour le milieu prêté par l'AS Roma William Vainqueur.

- Malgré un statut de remplaçant, l'ailier Rémy Cabella a décidé de rester à l'Olympique de Marseille.

- Le défenseur central Doria se voit continuer à l'Olympique de Marseille.

- Prêté par le Dynamo Kiev, le milieu Younès Belhanda ne restera pas à Nice.

- L'ailier de Bordeaux Malcom va rester cet été selon son agent.

- Annoncé dans le viseur de l'AS Saint-Etienne pour remplacer Christophe Galtier, Antoine Kombouaré devrait poursuivre à Guingamp.

- Pour succéder à Jean-Louis Gasset, Montpellier serait tout proche d'un accord avec Michel Der Zakarian.

- Le milieu de Montpellier Ryad Boudebouz serait disponible contre 10 millions d'euros et figure sur les tablettes de Lyon. Pour le remplacer, le MHSC pense au milieu de Zurich Olivier Buff.

- Sur le départ de Toulouse, le milieu Oscar Trejo plaît à Nice et Marseille.

- Partant de Dijon, l'attaquant Loïs Diony intéresse Monaco, Nice, Bordeaux, Toulouse, Lille et Saint-Etienne.

- Le portier de Dijon Baptiste Reynet suscite la convoitise de Montpellier.

À l'étranger :

- Le technicien du Real Madrid Zinédine Zidane semble bien parti pour prolonger jusqu'en 2020.

- L'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann s'est montré favorable à continuer son aventure chez les Colchoneros.

- Pour remplacer Pepe, le Real Madrid aurait désigné le défenseur central du Bayern Munich Jérôme Boateng.

- L'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger va prolonger son contrat de deux ans.

- Pourtant courtisé, le coach de Chelsea Antonio Conte a assuré sa présence sur le banc des Blues l'an prochain.

- Souhaitant bénéficier d'un statut de titulaire, le buteur d'Arsenal Olivier Giroud songerait à un départ.

- Manchester United serait prêt à investir 120 M€ pour les joueurs de Tottenham Kyle Walker, Danny Rose et Eric Dier. En défense, un accord aurait été trouvé avec le joueur de Benfica Victor Lindelöf.

- Arsenal souhaiterait récupérer l'ailier de Leicester Riyad Mahrez et le milieu de la Juventus Turin Mario Lemina.

- Pour céder son défenseur Mamadou Sakho, Liverpool demande 35 millions d'euros.

- Le coach de Tottenham Mauricio Pochettino a annoncé qu'il restait chez les Spurs.

- Le gardien d'Arsenal David Ospina a demandé son départ.

- Avec la saison décevante de Southampton, l'entraîneur Claude Puel se trouverait en danger.

- Le latéral gauche d'Aston Villa Jordan Amavi sera disponible cet été contre 10 millions d'euros et serait pisté par l'Atletico Madrid puis Naples.

- L'AS Roma viserait le milieu du Real Madrid Mateo Kovacic.

- Le Tianjin Quanjian aimerait attirer les attaquants de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang et de Cologne Anthony Modeste.

A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !