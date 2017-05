Equipe de France : Modeste pense mériter sa place...

Auteur d'une superbe saison avec le FC Cologne, Anthony Modeste n'a pas été convoqué pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Pourtant, l'attaquant tricolore estime qu'il n'a rien à envier à certains de ses concurrents et ne perd pas espoir pour la suite.

Anthony Modeste pense toujours à l'équipe de France.

Dans un autre style et dans un contexte totalement différent par rapport à Karim Benzema, un autre attaquant tricolore a revendiqué une place en équipe de France. Cette fois, il s'agit d'Anthony Modeste (29 ans). Troisième meilleur buteur de Bundesliga avec 25 buts, l'avant-centre du FC Cologne cartonne cette saison ! Juste derrière le Lyonnais Alexandre Lacazette (26 réalisations en L1), l'ancien Bordelais occupe la 2e place parmi les attaquants français les plus efficaces en championnat.

Du coup, lorsque le sélectionneur Didier Deschamps apparaît en conférence de presse, Modeste est attentif. «Je regarde tout le temps la liste, que je me sente loin ou près. C'est l'équipe de France, a souligné le natif de Cannes dans L'Equipe. Maintenant, on est énormément de joueurs et tous ceux qui sont appelés ont été très performants. Moi, je fais mon job du mieux possible. Ce n'est pas une obsession, mais une ambition, oui, toujours.»

Modeste s'estime au niveau

Non convoqué pour affronter le Paraguay (2 juin), la Suède (9 juin) et l'Angleterre (13 juin), le joueur formé à l'OGC Nice ne s'estime pas inférieur à des internationaux comme Olivier Giroud et Kevin Gameiro. «Je ne me suis jamais senti moins bon. On a tous eu des parcours différents. Et à chaque fois qu'un coach m'a fait confiance, j'ai toujours marqué des buts», a rappelé celui qui compte 14 sélections chez les Espoirs.

Alors peut-être que son manque d'expérience en Coupe d'Europe le pénalise ? «Non, je ne pense pas, a répondu Modeste. Il y a eu par le passé des joueurs appelés qui n'avaient pas encore disputé de compétition européenne. En France, on a la chance d'avoir de la concurrence au poste d'attaquant. C'est un luxe pour le sélectionneur d'avoir ce genre de "problème".» A ce sujet, le FC Cologne a encore une chance d'accrocher la 6e place en championnat, qualificative pour l'Europa League.

La Chine ou les Bleus ?

Mais dans cet entretien accordé au quotidien sportif, Modeste a reconnu que l'intérêt du Tianjin Quanjian ne le laissait pas insensible. Même en sachant qu'un départ en Chine lui fermerait la porte de l'équipe de France. Nul doute qu'un club plus ambitieux sur le plan sportif lui offrirait l'exposition nécessaire pour obtenir sa première convocations chez les Bleus malgré une concurrence importante à ce poste...

Selon vous, Anthony Modeste mérite-t-il d'être appelé en équipe de France ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.