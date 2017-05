Les 8 infos à retenir de la soirée de Ligue 2 : Strasbourg beau champion, Amiens c'est incroyable, Lens pleure...

Strasbourg beau champion, Amiens c'est incroyable, Troyes a tout renversé, Lens pleure, le Red Star accompagne Laval en National, c'est aussi dur pour Brest et Nîmes… Découvrez les faits marquants des matchs de vendredi comptant pour la 38e journée de Ligue 2.

Strasbourg a remporté la Ligue 2.

Les résultats : AC Ajaccio 3-2 Tours, Auxerre 1-0 Red Star, Brest 6-2 Gaz. Ajaccio, Clermont 1-0 Valenciennes, Laval 1-2 Nîmes, Le Havre 4-1 Orléans, Lens 3-1 Niort, Reims 1-2 Amiens, Sochaux 2-3 Troyes, Strasbourg 2-1 Bourg en Bresse.

+ Retrouvez le classement et tous les résultats de Ligue 2 sur Maxifoot en cliquant ici.

1. Le titre et la folie pour Strasbourg ! Quelle ambiance magnifique au Stade de la Meinau ! Leader avant cette dernière journée, Strasbourg a fait le boulot en s'imposant face à Bourg en Bresse (2-1) grâce à Mangane (15e) et un but contre son camp d'Hoggas (19e). Sacrés champions de Ligue 2, les Strasbourgeois retrouvent enfin l'élite du football français après une relégation de L1 en 2008.

2. Amiens va connaître la L1 pour la première fois. Pour accompagner Strasbourg en Ligue 1, ça sera Amiens ! Crée en 1901, ce club va découvrir pour la première fois la L1 la saison prochaine grâce à un succès face à Reims (2-1) au terme d'un dénouement incroyable ! 6e au classement pendant un long moment, le club a réussi à valider son billet pour l'élite avec un but à la 96e minute de Bourgeaud. Une montée historique et dingue !

Une fin totalement folle pour Amiens

95e : Amiens est 6e de #Ligue2. Et trente secondes après... pic.twitter.com/yaGWhsJ1Ar — Raphaël Badache (@R_Badache) 19 mai 2017

3. Troyes, c'est renversant ! Pendant quelques instants, l'ESTAC était même directement en Ligue 1... mais le but de Bourgeaud pour Amiens a tout chamboulé. Malgré tout, Troyes aura le sourire avec cette 3e place, synonyme de barrage pour l'élite face au 18e de L1. Menés 0-2, les Troyens ont réussi à renverser Sochaux (3-2) pour s'offrir le droit de rêver à une montée. Rendez-vous pour le match aller le 25 mai (20h45) et la manche retour le 28 mai (21h).

4. Lens, que c'est cruel ! Sur cette soirée, Lens a été pendant très longtemps sur le podium de la Ligue 2... et pourtant le club nordiste termine à la pire des places, la 4e. Gagnants face à Niort (3-1), les Lensois étaient même barragistes au terme de leur match, mais encore une fois le but de Bourgeaud pour Amiens a bouleversé le classement. Un vrai coup de massue pour le RC Lens...

5. Le Red Star en National, le barrage pour Orléans. Battu par Nïmes (1-2), Laval, 20e, était d'ores et déjà condamné à une relégation en National. Battu par Auxerre (0-1) sur une grossière erreur d'un défenseur, le Red Star, 19e, connaît le même sort et évoluera en 3e division l'an prochain. Surclassé par Le Havre (1-4), Orléans termine cet exercice à la 18e position et disputera les barrages face au Paris FC, 3e de National, avec un match aller le 23 mai (20h45) et une manche retour le 28 mai (18h).

6. Pour Brest et Nîmes, c'est dur aussi... Si Lens a connu une énorme désillusion avec un renversement de situation à la dernière minute, le scénario est aussi cruel pour Brest et Nîmes. Dans le coup pour la montée sur cette dernière journée, les deux équipes ont fait le boulot en s'imposant respectivement face au Gazélec Ajaccio (6-2) et Laval (2-1). Mais ça n'a pas été suffisant...

7. La douche froide des Lensois. Comme indiqué précédemment, la soirée a été cruelle avec Lens, longtemps sur le podium mais finalement 4e. Au terme de leur match, les Nordistes étaient encore barragistes, mais le but pour Amiens a tout changé. Sous la pluie, cette nouvelle a été particulièrement dure à encaisser pour les joueurs du RCL, avec notamment de nombreuses larmes versées...

[VIDEO] Un moment très difficile pour les joueurs du RC Lens ?https://t.co/6yer5nqTcu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 mai 2017

8. Strasbourg, un record pour terminer ! Historiquement, la montée en Ligue 1 de Strasbourg est une bonne nouvelle pour le football français, mais c'est aussi une bonne chose en raison de la ferveur du public ! Pour le match du titre à domicile, les fans strasbourgeois étaient 27 503 à la Meinau, soit un nouveau record d'affluence de la saison. Grandiose !

L'ambiance était belle à La Meinau !



La joie des Strasbourgeois après le premier but



Le RCSA a soulevé le titre de champion de L2



Le public alsacien a été énorme !



Bourgeaud est le héros de la montée d'Amiens...



... et a provoqué la peine des Lensois



Le Red Star file en National