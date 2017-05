Lyon : Lacazette annonce son départ !

Bénéficiant d'un bon de sortie cet été, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette a annoncé son départ du club rhodanien ce vendredi. Avec l'envie de rejoindre une grande équipe européenne, le Français semble bien parti pour s'engager avec l'Atletico Madrid.

Alexandre Lacazette va quitter l'OL.

Cette fois-ci, le départ d'Alexandre Lacazette de l'Olympique Lyonnais au terme de la saison est une certitude ! Alors que le président rhodanien Jean-Michel Aulas a confirmé cette semaine l'existence d'un bon de sortie cet été pour son joueur, ce dernier vient d'officialiser dans les colonnes de L'Equipe son départ.

A. Lacazette - «j'ai envie de découvrir autre chose»

Formé à l'OL, l'avant-centre de 25 ans a tranché sur son avenir et a décidé de faire ses adieux à la Ligue 1 après une nouvelle saison aboutie (26 buts en 29 matchs). «Je pense que c'est le bon moment. J'ai envie de découvrir autre chose, de me mettre en danger et de passer un palier. On a beau dire que je mets des buts, je sais très bien qu'à l'échelle européenne, je ne suis pas encore très reconnu», a admis Lacazette.

Et si Aulas a accordé ce bon de sortie pour uniquement «le club de coeur» du buteur, le Lyonnais a tenu à clarifier les choses. «C'est moi qui choisis ma future destination. C'est un choix personnel de carrière mûrement réfléchi, que j'ai fait depuis longtemps. Mon club de coeur, c'est Lyon. Il voulait parler du club que j'ai choisi», a déclaré le Gone dans un sourire.

L'Atletico, ça sent bon...

Lacazette va donc jouer son dernier match avec Lyon face à Nice samedi à l'occasion de la 38e journée de Ligue 1 avant de probablement partir pour l'Atletico Madrid, grand favori pour l'accueillir. «C'est bien l'Atletico (sourires)... C'est un club qui est dans le dernier carré de la Ligue des champions depuis plusieurs années. C'est une belle équipe, dans un nouveau stade, et c'est aussi un club qui fait progresser les joueurs. Et il y a Antoine Griezmann», a souligné le Tricolore.

Néanmoins, les Colchoneros devront faire sauter leur interdiction de recrutement pour espérer acheter l'international français. Et convaincre l'OL qui attend un chèque de 60 millions d'euros. Mais en tout cas, c'est bien la fin de l'aventure de Lacazette à Lyon...

