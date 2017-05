OM : lassé par des bêtises, Eyraud réalise une mise au point sur le mercato

A l'approche du mercato d'été, l'Olympique de Marseille se trouve au coeur de nombreuses rumeurs concernant d'éventuelles cibles. Ce vendredi, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud a tenu à effectuer une mise au point.

Jacques-Henri Eyraud a calmé les rumeurs.

Cet été, l'Olympique de Marseille sera attendu au tournant pour le véritable lancement du projet ambitieux mené par Frank McCourt. Après un recrutement hivernal séduisant (Dimitri Payet, Patrice Evra, Morgan Sanson, Grégory Sertic), les attentes sont énormes autour de l'actuel 5e de Ligue 1. Un peu trop selon le président Jacques-Henri Eyraud...

Eyraud calme le jeu sur le mercato

En effet, depuis plusieurs semaines, l'OM se retrouve au coeur, quasiment tous les jours, de nombreuses rumeurs concernant d'éventuelles cibles pour le mercato. Lors des 48 dernières heures, Kurt Zouma, Laurent Koscielny, Franck Ribéry, Oscar Trejo et Kevin Gameiro ont été liés au club olympien. Une agitation trop importante selon le dirigeant marseillais.

«Le prochain mercato ça sera un moment important, on va essayer de renforcer l'équipe. Je suis assez stupéfait par les rumeurs, les bruits, les bêtises qui sont dites sur nos plans, sur ce que l'on veut accomplir. On va essayer de le faire le plus intelligemment possible. On a des contraintes, nous ne sommes pas le Qatar ni les Emirats Arabes Unis, mais on y va avec des moyens en essayant de faire pour le mieux», a précisé Eyraud pour Maritima. Une façon de rappeler l'ambition mais aussi les limites de l'OM.

Le modèle ? Monaco bien sûr

Incapable de rivaliser financièrement avec le Paris Saint-Germain, Marseille veut bien évidemment s'inspirer du modèle choisi par l'AS Monaco. «Depuis 2-3 ans, Monaco a fait un travail de fond en matière de recrutement, de formation, qui a porté ses fruits de façon absolument éclatante cette saison et si je devais m'inspirer d'un exemple ce serait plutôt celui-là que l'exemple parisien», a jugé le président, avant d'insister sur la nécessité d'une vision sur le long terme.

«Il faudra peut-être quelques années pour qu'on arrive à la pleine maturité de ce projet car on le sait très bien, tout ne se fait pas en 12 mois, en une saison. Ce qui est certain c'est que la saison qui vient doit montrer un progrès par rapport à la saison qui s'achève, a-t-il prévenu. On est là pour le long terme, pour bâtir patiemment avec rigueur les fondations d'un projet qui doit à terme nous amener à jouer le titre, à nous qualifier pour la Ligue des Champions.» Et pour atteindre de tels objectifs, Marseille devra grandement se renforcer.

