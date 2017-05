Manchester United : les critiques sur Pogba, Mourinho n'est pas d'accord et explique pourquoi...

Satisfait de la saison réalisée par Paul Pogba à Manchester United, José Mourinho estime que le prix de son transfert explique les critiques concernant les performances du Français. Le coach mancunien espère qu'un nouveau transfert record sera établi cet été.

Mourinho prend soin de Pogba à Manchester United

Véritable star à la Juventus Turin, Paul Pogba (24 ans) a pris un risque l'été dernier en revenant à Manchester United. En Angleterre, le milieu de terrain français a été moins en vue et il n'a pas échappé aux critiques de nombreux observateurs. Mais pour José Mourinho, l'analyse de sa saison est influencée par le prix de son transfert (105 M€ + 5 M€ de bonus).

Le «problème» de Pogba

«Je crois que le problème pour Pogba a été l'étiquette, le prix collé sur son dos avec le transfert» , explique l'entraîneur mancunien dans des propos relayés par L'Equipe. «Car si son transfert avait été moins élevé, tout le monde aurait dit : "Quel achat !". Mais tout le monde attend des performances en lien avec l'incroyable montant de son transfert et cela entraîne de la pression et des analyses qui ne sont pas justes parfois» , a-t-il ajouté.

Si tout n'a pas été parfait dans la saison du Tricolore, le Special One est globalement satisfait. «Il a fait de petits matchs où les performances n'étaient pas bonnes, mais habituellement, ses performances reflètent celle de l'équipe. Donc quand l'équipe était très bonne, il était très bon», explique Mourinho. En 49 matchs toutes compétitions confondues, Pogba a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives. A titre de comparaison, il tournait à 10 buts et 16 passes décisives en 2015-2016 (49 matchs), et à 10 buts et 11 passes décisives en 2014-2015 (41 matchs).

Mourinho attend un nouveau record

Pour Mourinho, pas de doute : Pogba est le meilleur milieu de terrain actuel. «Je pense que, comme milieu de terrain, Pogba est le meilleur. Je n'en vois pas un autre qui a autant de qualités que lui» , a-t-il indiqué. Si le coach des Red Devils estime que l'ancien Turinois a encore des progrès à faire, il souligne qu'il «a le physique, l'intelligence» , mais aussi l'agilité «malgré le grand corps qu'il a» .

Désormais, le Portugais attend que le record de Pogba soit battu.«J'espère que des clubs vont battre le record du montant de transfert la saison prochaine avec un autre joueur et que la pression ira ailleurs que sur ses épaules» , lâche-t-il. Au vu des montants astronomiques annoncés sur certains dossiers, il est bien possible que le voeu de Mourinho sera exaucé.

Etes-vous d'accord avec Mourinho ? Comment jugez-vous la saison de Pogba ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...