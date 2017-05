Transfert : l'OM passe à l'action pour Zouma et Gameiro !

L'Olympique de Marseille passe à la vitesse supérieure pour son mercato estival. Le club phocéen a débuté les discussions pour le défenseur central de Chelsea, Kurt Zouma, et l'attaquant de l'Atletico Madrid, Kevin Gameiro.

L'OM veut s'offrir Zouma

«Nous travaillons prioritairement sur le marché local, L1 et Français de l'étranger.» Dimanche dernier, Andoni Zubizarreta annonçait la couleur pour le mercato de l'Olympique de Marseille. Alors que les noms de Laurent Koscielny et Olivier Giroud notamment ont circulé, le club phocéen est passé à l'action pour deux autres internationaux français : Kurt Zouma (22 ans) et Kevin Gameiro (30 ans) !

L'OM se propose pour relancer Zouma

Sacré champion d'Angleterre avec Chelsea, Zouma n'a disputé que 13 matchs (6 titularisations) cette saison, toutes compétitions confondues. Remplaçant au sein de la formation d'Antonio Conte, le défenseur central a logiquement connu une saison difficile pendant laquelle il devait se reconstruire physiquement après sa grave blessure au genou droit en février 2016. Mais les Blues restent convaincus de ses qualités et souhaitent le prêter afin de lui permettre d'enchaîner les matchs la saison prochaine.

Cette information n'a pas échappé à l'OM. Selon L'Equipe, le club phocéen s'est positionné pour accueillir l'ancien Stéphanois cet été. Envoyer son joueur dans un championnat qu'il connaît bien et où il n'aurait pas besoin d'un long temps d'adaptation est une option intéressante pour Chelsea alors que l'Inter Milan et le FC Valence sont également intéressés. Pour Zouma, il s'agirait aussi d'une bonne occasion de se montrer et de s'assurer un temps de jeu confortable en vue de la Coupe du monde 2018.

De retour en équipe de France pour les trois prochains matchs contre le Paraguay (2 juin) et l'Angleterre (13 juin) en amical, et la Suède (9 juin) en éliminatoires du Mondial 2018, Zouma a une carte à jouer s'il brille la saison prochaine. Si Chelsea ne devrait pas inclure d'option d'achat, cette opportunité permettrait à l'OM de conserver son argent pour recruter dans le même temps un autre défenseur central de qualité et l'attaquant de renom tant recherché.

Une offre pour Gameiro

Justement, Marseille s'est aussi positionné sur un attaquant français avec une offre pour Gameiro. L'information est dévoilée par Mundo Deportivo qui évoque aussi des propositions venant de la Chine et du FC Séville. Le média catalan assure que l'Atletico Madrid ne retiendra pas l'ancien Parisien en cas de belle offre cet été si le club madrilène est autorisé à recruter.

Une vente permettrait notamment de financer l'arrivée d'Alexandre Lacazette, pour lequel Lyon espère obtenir 60 millions d'euros. Reste à savoir si Gameiro sera intéressé par l'OM, où son nom a déjà souvent circulé par le passé, alors qu'il s'éclate en Espagne. En tout cas, les Marseillais affichent leurs ambitions.

Pour vous, Zouma et Gameiro seraient-ils de très bonnes recrues pour l'OM ?