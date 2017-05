Equipe de France : un groupe élargi avec les retours de Zouma, Sissoko et Lacazette ! Damien Da Silva - Equipe De France, Mise en ligne: le 18/05/2017 à 15h02 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Ce jeudi, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a dévoilé une liste de 26 joueurs pour affronter le Paraguay (2 juin) et l'Angleterre (13 juin) lors de matchs amicaux, mais aussi la Suède (9 juin) à l'occasion des éliminatoires pour le Mondial 2018. Un groupe sans surprise avec trois retours à souligner. Didier Deschamps a fait dans le classique Didier Deschamps a globalement misé sur la continuité ! Après les arrivées de nombreux nouveaux lors du dernier rassemblement, le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas chamboulé son groupe pour défier le Paraguay (2 juin) et l'Angleterre (13 juin) lors de matchs amicaux, mais aussi la Suède (9 juin) à l'occasion des éliminatoires pour le Mondial 2018. Trois joueurs réalisent tout de même des retours remarqués... Zouma, Sissoko et Lacazette de retour ! Auteur d'une superbe saison avec l'Olympique Lyonnais, l'attaquant Alexandre Lacazette a réussi à convaincre Deschamps de le rappeler. Absent depuis octobre 2015 chez les Bleus, le Gone prend la place de Kevin Gameiro. «J'ai choisi Alexandre car il marque des buts et il continuera à en marquer. Il montre beaucoup d'agressivité et d'envie. Evidemment il fait partie de ce groupe France. A lui de mettre à profit le temps de jeu qu'il aura», a lancé le sélectionneur. Dans le même temps, le technicien tricolore a également donné sa confiance au défenseur de Chelsea Kurt Zouma et au milieu de Tottenham Moussa Sissoko. Pourtant peu utilisés au sein des deux clubs britanniques, les deux hommes reçoivent un vrai message de la part de Deschamps, qui compte clairement sur eux pour l'avenir et le Mondial 2018. Dans une moindre mesure, Lucas Digne profite de l'absence de Layvin Kurzawa, blessé, pour également revenir. Les jeunes sont là, sauf Bakayoko... Dans cette liste globalement sans surprise, on notera tout de même les convocations confirmées de Benjamin Mendy, Corentin Tolisso, Florian Thauvin et Kylian Mbappé. Convoqués pour la première fois lors du rassemblement de mars, les jeunes talents tricolores apprécieront cette continuité. Par contre, le coup dur est clairement pour Tiémoué Bakayoko. Décevant face à l'Espagne (0-2), le Monégasque sort du groupe et reçoit un signal négatif de la part de Deschamps. Toujours inutilisé à Crystal Palace, Steve Mandanda reste absent. Le Parisien Alphonse Areola et le Rennais Benoit Costil accompagneront donc Hugo Lloris. En défense, Raphaël Varane reprend sa place avec son retour de blessure au dépens d'Adil Rami. Au milieu, Deschamps fait toujours confiance à N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba et Adrien Rabiot. Même constat pour les attaquants Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Thomas Lemar et Dimitri Payet. De son côté, Karim Benzema attendra encore... La liste des 26 Bleus : Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Benoit Costil (Rennes), Hugo Lloris (Tottenham). Défenseurs : Lucas Digne (FC Barcelone), Christophe Jallet (Lyon), Presnel Kimpembe (PSG), Laurent Koscielny (Arsenal), Benjamin Mendy (Monaco), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea) Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (PSG), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (PSG), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Lyon). Attaquants : Ousmane Dembélé (Dortmund), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Alexandre Lacazette (Lyon), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (Monaco), Dimitri Payet (Marseille), Florian Thauvin (Marseille). Que pensez-vous de cette sélection réalisée par Didier Deschamps ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





