Real : le titre plus proche que jamais, Cristiano Ronaldo encense la gestion de Zidane ! Romain Lantheaume - Actu Espagne, Mise en ligne: le 18/05/2017 à 13h05 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: En disposant du Celta Vigo (4-1) mercredi, le Real Madrid a fait un pas de plus vers le titre de champion d'Espagne. L'occasion pour Cristiano Ronaldo, déchaîné en ce moment et auteur d'un doublé, de saluer la gestion prônée par son entraîneur Zinédine Zidane, qui l'a économisé en cours de saison malgré ses réticences. Ronaldo-Zidane, un duo qui marche ! C'est bien simple, depuis sa nomination sur le banc du Real Madrid en janvier 2016, Zinédine Zidane fait l'unanimité dans le vestiaire madrilène ! Toutes les semaines, un joueur des Merengue réalise une sortie médiatique pour encenser son coach... Les excellents résultats obtenus par le technicien français ont évidemment joué leur rôle puisque cette saison, en plus de la finale de la Ligue des Champions qui les attend le 3 juin contre la Juventus Turin, les Merengue ne sont plus qu'à un point du titre en Liga après leur succès face au Celta Vigo (4-1) mercredi en match en retard. Ce n'était pas gagné pour Zidane… En début d'exercice, le champion du monde 1998 s'était pourtant lancé dans une entreprise périlleuse : convaincre sa star, Cristiano Ronaldo, que son âge avance et qu'il ne peut plus forcément disputer toutes les minutes de tous les matchs. Alors qu'il met un point d'honneur à avoir les meilleures stats possibles, l'attaquant de 32 ans a d'abord eu du mal à accepter cette nouvelle donne, comme en témoignent quelques épisodes houleux. «Sa mère la p..., va te faire f.....», a ainsi lancé l'ancien Mancunien après son remplacement en cours de match contre Las Palmas (2-2) en septembre. Rebelote en mars, lorsque le Portugais a lâché «pourquoi moi ? Va te faire f…» après avoir serré la main de ZZ qui venait de le faire sortir à dix minutes de la fin face à l'Athletic Bilbao (2-1). Mais en dépit de sa colère sur le coup, CR7 a fini par comprendre le bien-fondé des choix de son coach, qui l'a exempté de la plupart des derniers déplacements en Liga. C. Ronaldo – «Zidane a très bien géré les choses cette saison» «Les titres se gagnent toujours en fin de saison et il a très bien géré les choses cette saison», a encensé le Lusitanien mercredi devant la presse. «Il m'a préservé davantage cette année pour être en forme dans la dernière ligne droite. Je fais bien les choses, j'aide l'équipe en marquant et je suis évidemment très heureux.» Bien sûr, le quadruple Ballon d'Or tiendrait sans doute un discours radicalement différent s'il ne se trouvait pas en pleine bourre en ce moment avec notamment ses deux triplés et son doublé dans la dernière ligne droite de la Ligue des Champions, puis ses deux récents doublés consécutifs en Liga. Mais avec ce pic de forme au moment clé de la saison, le Merengue a compris les bienfaits de la gestion prônée par son coach, surtout après la blessure au genou qui a gâché son début d'exercice. Et cette prise de conscience représente aussi une belle victoire pour ZZ… une de plus ! Etes-vous surpris que Cristiano Ronaldo finisse par s'incliner devant la méthode Zinédine Zidane ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





