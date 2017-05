Monaco : le titre à peine savouré, l'avenir de Mbappé déjà sur toutes les lèvres Romain Lantheaume - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 18/05/2017 à 10h35 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le titre de champion de France tout juste célébré, la question de l'avenir du talentueux attaquant Kylian Mbappé occupait déjà tous les esprits mercredi du côté de l'AS Monaco. Et pour l'instant, l'optimisme semble de rigueur dans ce dossier... Kylian Mbappé a bien mérité ce titre de champion de France. Le semblant de suspense a pris fin mercredi. En s'imposant face à l'AS Saint-Etienne (2-0) en match en retard de la 31e journée, l'AS Monaco a officiellement validé son 8e titre de champion de France ! Comme un symbole, Kylian Mbappé, révélation de la seconde partie de saison, a lancé l'ASM sur la voie en ouvrant le score après une jolie feinte. Au coup de sifflet final, l'attaquant de 18 ans n'était pas le dernier pour savourer ce sacre, apothéose d'une saison qui l'aura vu éclabousser l'Europe entière de son talent avec notamment 15 buts et 8 passes décisives en 28 matchs de Ligue 1. Refusant de faire trop la fête pour se reposer et chambré par son coéquipier Benjamin Mendy qui lui a rappelé «qu'il a école demain», le Tricolore s'est tout de même laissé aller à une drôle d'anecdote : il avait promis à sa mère de remporter la Ligue 1 dès le début de l'exercice ! Mbappé veut faire encore mieux ! «Après la victoire en Gambardella (la saison dernière), ma mère m'avait dit : "C'est bien beau, mais ça, c'est avec les enfants". Je lui avais répondu : "Regarde, donne-moi un an et je ferai la même avec les adultes"», a raconté le natif de Bondy au micro de Canal +. «Pour l'année prochaine, je lui promets une meilleure saison encore. Il faut toujours mettre la barre haut, sinon on ne progresse pas.» Tout l'enjeu consiste désormais à savoir si le jeune prodige compte effectuer cette saison «meilleure encore» en Principauté ou ailleurs. Même si les performances exceptionnelles de Mbappé ont aiguisé l'appétit de tous les cadors européens, en particulier du Real Madrid, club qu'il affectionne tout particulièrement, et de Manchester United, qui aurait vu son offre de 85 millions d'euros rejetée, le peuple monégasque ne désespère pas de conserver sa pépite, à l'image de son souverain, le Prince Albert. D'après le Prince Albert, «il a envie de rester» «Je n'ai pas la réponse. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a envie de rester. Et je ne pense pas trahir de secret en disant que son père aussi a envie qu'il reste», a lancé le dirigeant au micro de Canal +. «Il peut toujours y avoir des changements de dernière minute que je ne connais pas, mais pour l'instant, il sera encore à l'AS Monaco l'année prochaine.» Même discours chez le vice-président de l'ASM Vadim Vasilyev, qui se montre toutefois un peu moins affirmatif. «Tout se passe bien avec Kylian. On va faire le point avec lui après la fin de la saison, mais l'intention est qu'il reste. On va tout faire pour le garder», a promis le Russe. «Ça dépend du club mais aussi de la volonté du joueur et j'espère qu'il fera le bon choix de rester chez nous. Je n'ai discuté avec aucun club, parce qu'il faut d'abord discuter avec le joueur, pas avec les clubs.» Pour Mbappé, l'heure du choix va sonner au cours des prochaines semaines… D'après vous, Kylian Mbappé va-t-il rester à Monaco la saison prochaine ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





