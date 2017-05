Cette fois, c'est officiel, Monaco est champion ! - Débrief et NOTES des joueurs (Monaco 2-0 ASSE)

Le semblant de suspense qu'il restait a pris fin ce mercredi. Ils n'avaient besoin que d'un point pour être officiellement sacrés champions de France. Les Monégasques ont fait encore mieux en dominant Saint-Etienne 2-0.

La joie des Monégasques après le but de Mbappé.

C'était fait depuis la victoire face à Lille le week-end dernier. Mais c'est maintenant officiel : Monaco est sacré champion de France. Pour cela, l'ASM n'avait besoin que d'un nul face à Saint-Etienne ce mercredi, dans ce match en retard de la 31e journée de Ligue 1. Les Monégasques ont fait mieux en l'emportant 2-0. Monaco n'est pas que champion, Monaco est un magnifique champion.

Dominatrice, l'ASM évoluait la plupart du temps dans la moitié de terrain stéphanoise. Mbappé, d'une frappe puissante, était le premier à se montrer dangereux mais Ruffier était à la parade. La deuxième était la bonne pour le phénomène monégasque. Lancé par Falcao, Mbappé, très légèrement hors-jeu, se jouait du portier de l'ASSE pour marquer ensuite dans le but vide (1-0, 19e). Le 103e but du club de la Principauté en championnat cette saison. Un de plus que le PSG de Laurent Blanc la saison dernière.

Louis II acclame ses héros

Privés de nombreux joueurs, regroupés derrière et sans génie, les Verts ne faisaient que subir dans cette partie. Cela ne contribuait pas à la qualité des débats, les Asémistes, enfin assurés du titre avec cet avantage au score, ne forçant pas vraiment leur talent. Au retour des vestiaires, Falcao pouvait ajouter un second but pour l'ASM mais sa tête était repoussée par Ruffier. Dans l'autre camp, Subasic devait enfin s'employer sur une frappe de Nordin après un superbe rush.

A une demi-heure de la fin, alors que ses protégés avaient sérieusement relâcher la pression, Louis II, bien garni pour l'occasion, donnait de la voix pour célébrer ses héros. Dans le temps additionnel, servi sur un plateau par Lemar, Germain marquait juste avant le coup de sifflet final (2-0, 92e). La fête pouvait commencer.

La note du match : 4/10

On s'est ennuyé durant cette rencontre. En marquant rapidement, les Monégasques avaient atteint leur but. De leur côté, les Verts, venus avant tout pour ne pas repartir les valises pleines, n'ont rien proposé. Mais l'essentiel était ailleurs pour les hommes de Leonardo Jardim aujourd'hui, enfin sacrés officiellement champions.

Les buts

- Au milieu, Moutinho récupère un ballon dans les pieds stéphanois. Falcao lance immédiatement Mbappé, très légèrement hors-jeu. D'un dribble parfait, l'attaquant monégasque élimine Ruffier avant de marquer dans le but vide (1-0, 19e).

- Lancé sur le côté gauche, Lemar sert sur un plateau Germain, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond (2-0, 92e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Kylian Mbappé (7/10)

Deux occasions, un but. La pépite monégasque a encore fait preuve d'une redoutable efficacité pour offrir la victoire à l'AS Monaco. Son dribble sur Ruffier est un modèle du genre. Il doit terminer la rencontre avec une autre passe décisive à son actif mais Germain loupe une grosse occasion. Sorti sous une énorme ovation à la 91e minute, remplacé par Andrea Raggi (non noté).

MONACO :

Danijel Subasic (6) : peu sollicité, le meilleur gardien de Ligue 1 s'est montré impeccable face à Nordin en seconde période.

Djibril Sidibé (5) : moins en vue que Mendy, l'ancien Lillois a été sérieux sur son côté droit, même si le jeu de l'ASM a penché nettement à gauche.

Benjamin Mendy (6) : actif sur son côté gauche, l'ancien Marseillais est monté dès qu'il a pu. Mais ses centres ont rarement trouvé preneur.

Jemerson (5) : le Brésilien n'a pas été très embêté ce soir. Un match très tranquille.

Kamil Glik (6) : le Polonais s'est montré une nouvelle fois solide en charnière centrale comme sur ce retour dans les pieds de Veretout qui s'était joué de Subasic.

Fabinho (5) : face à des Stéphanois évoluant très bas, le Brésilien n'a pas eu à s'employer pour briser les offensives adverses ce soir. Un match tranquille devant sa défense.

João Moutinho (6) : le Portugais s'est bien comporté au milieu. Inspiré, il a joué juste la plupart du temps.

Bernardo Silva (5) : sur la lancée de ses dernières sorties, le Portugais a été assez timide au cours de cette rencontre. Il n'a pas su dynamiter une défense stéphanoise bien regroupée. Remplacé à la 69e minute par Valère Germain (non noté), qui manque une occasion énorme seul face au but vide avant de finir par marquer.

Thomas Lemar (6) : l'ancien Caennais s'est montré très disponible sur son côté gauche. Il a bien dédoublé notamment avec Mendy. Passeur décisif dans le temps additionnel pour Germain.

Kylian Mbappé (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Falcao (5) : assez discret ce soir, le Colombien termine tout de même la rencontre avec une passe décisive. Il aurait pu inscrire son petit but en deuxième période mais Ruffier en a décidé autrement. Remplacé à la 88e minute par Guido Carrillo (non noté).

SAINT-ETIENNE :

Stéphane Ruffier (5) : facilement éliminé par Mbappé sur le but monégasque, le portier stéphanois avait tout de même mis en échec l'international tricolore auparavant. En deuxième période, il empêche Falcao de doubler la mise.

Pierre-Yves Polomat (5) : il a bien tenu son couloir droit défensivement globalement. Discret offensivement en revanche.

Florentin Pogba (4) : pas vraiment pris à défaut défensivement, il a nettement pêché dans la relance en revanche, balançant trop souvent de longs ballons.

Léo Lacroix (4) : le constat est le même pour lui. Ses relances ont été défaillantes ce soir.

Arnaud Nordin (6) : au milieu puis latéral droit, il n'a pas ménagé sa peine au cours de cette partie. Il peut notamment égaliser en seconde période après un joli rush mais il trouve Subasic sur sa route.

Kévin Théophile-Catherine (5) : il n'a pas démérité derrière. Des duels gagnés face aux attaquants monégasques.

Jordan Veretout (6) : le meilleur Stéphanois ce soir. Encore une fois, il a couru pour deux dans l'entrejeu. Il aurait pu marquer en deuxième période mais est tombé sur un très solide Glik.

Fabien Lemoine (4) : à la peine au milieu, il n'a pas su empêcher les Monégasques de développer leur jeu. Remplacé à la 86e minute Kenny Rocha Santos (non noté).

Habib Maïga (non noté) : intéressant durant le premier quart d'heure, il doit toutefois très vite céder sa place sur blessure à Jérémy Clément (4), pas dans le rythme. L'ancien Parisien n'a pas su mettre le pied sur le ballon.

Alexander Söderlund (3) : trop lent, il n'a jamais su bousculer la défense monégasque. Remplacé à la 68e minute par Romain Hamouma (non noté), qui n'a pas su s'illustrer.

Henri Saivet (4) : trop discret globalement, il s'est quand même signalé par une superbe ouverture pour Veretout en seconde période. Mais à part ça...

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

MONACO 2-0 ST ETIENNE (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Ligue 1 / 31e journée

Stade : Stade Louis II. - 14.299 spectateurs - Arbitre : C. Turpin



Buts : K. Mbappé (19e) V. Germain (90+3e) pour MONACO

Avertissements : Bernardo Silva (67e) , pour MONACO - L. Lacroix (78e) , pour ST ETIENNE



MONACO : D. Subasic - D. Sidibé , K. Glik , Jemerson , B. Mendy - Bernardo Silva (V. Germain, 69e) , Fabinho , João Moutinho , T. Lemar - Falcao (G. Carrillo, 88e) , K. Mbappé (A. Raggi, 90+1e)



ST ETIENNE : S. Ruffier - K. Théophile Catherine , L. Lacroix , F. Pogba - D. Maïga (J. Clément, 21e) , J. Veretout , F. Lemoine (K. Rocha Santos, 85e) , P. Polomat - H. Saivet , A. Nordin - A. Søderlund (R. Hamouma, 68e)



Mbappé a inscrit son 15e but de la saison en L1 après un modèle de dribble

Les supporters monégasques étaient venus en nombre à Louis II

La joie des Monégasques au coup de sifflet final

Les Monégasques sont allés communier avec leurs supporters ensuite

Germain, Dirar et Raggi ont même fini torse nu au milieu de leurs supporters

Radamel Falcao soulève le trophée décerné au champion de France