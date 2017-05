Lille : Campos dévoile les coulisses du mercato !

Présent en conférence de presse ce mercredi, Luis Campos a présenté le projet du LOSC pour la saison prochaine. Cela passera par un mercato ambitieux préparé depuis plusieurs mois déjà avec Marcelo Bielsa.

Campos prépare le mercato de Bielsa à Lille

S'il a débuté l'hiver dernier avec le rachat de Gérard Lopez, le nouveau projet de Lille va réellement commencer cet été avec l'arrivée de Marcelo Bielsa sur le banc. En conférence de presse ce mercredi, le directeur sportif Luis Campos a donné les grandes lignes du mercato estival lillois.

«Former le futur Cavani»

Comme l'a indiqué Lopez la semaine passée, le LOSC a pour ambition de miser sur des jeunes à fort potentiel. Il ne faut donc pas s'attendre au recrutement de stars «L'arrivée de grands noms ? Si vous me demandez si on veut recruter Cavani, c'est non, ce n'est pas notre ADN. On ne veut pas recruter Cavani mais on veut former le futur Cavani» , a lancé Campos.

Bielsa pourra ainsi s'appuyer sur des jeunes plus malléables afin de les adapter à son style de jeu et à ses exigences tactiques. «On aime développer les jeunes. Ce sera l'un de nos paris pour les prochaines saisons» , a affirmé le dirigeant lillois. Mais cela ne signifie pas que le niveau ne sera pas élevé. «Pour moi, le plus important est la compétence plus que l'âge. Je connais des joueurs de 18-23 ans très compétents. Regardez l'Ajax» , s'enthousiasme le Portugais.

Un réseau de recrutement déjà très actif

En contact «tous les jours avec Marcelo Bielsa» , Campos explique savoir très précisément quels postes l'Argentin souhaite renforcer cet été. Et pour trouver les recrues idéales, les Dogues ont mis en place ces derniers mois un réseau de scouting dont il explique le fonctionnement. «Nous avons mis sur pied une équipe de 6 scouts qui parcourent le monde. Chaque scout travaille pour 80% sur le marché français et pour 20% à l'étranger. Chaque scout tournera et étudiera une zone différente pour ensuite comparer les conclusions des uns et des autres» , raconte-t-il.

«C'est essentiel pour comparer les joueurs en fonction des besoins du club. Nous avons une base de données très développée, qui permettra aux scouts de parler le même langage. Je suis très confiant» , ajoute l'ancien dirigeant de l'AS Monaco, où sa méthode a fait ses preuves et n'est pas étrangère au succès de la formation de Leonardo Jardim cette saison. Avec cela, le LOSC compte grandir vite et vise le Top 5 la saison prochaine, puis le podium la suivante.

