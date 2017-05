Lyon : Aulas-Gonalons, c'est tendu !

Jean-Michel Aulas n'a pas apprécié les déclarations de Maxime Gonalons sur son avenir et les ambitions de l'Olympique Lyonnais. Le président du club rhodanien l'a fait savoir et la tension est palpable entre les deux parties.

Gonalons pourrait quitter l'OL cet été

«Je ne veux pas rester à Lyon si les ambitions sont à la baisse. Et on trouvera la meilleure solution. J'ai besoin d'avoir des ambitions en face de moi.» Sous contrat jusqu'en juin 2018 avec l'Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons (28 ans) a récemment ouvert la porte à un départ. Mais ses propos et le timing choisi, avant la demi-finale retour de Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam (3-1), n'ont pas plu du tout à Jean-Michel Aulas.

Remonté, Aulas ne prolongera pas Gonalons cette année

«Il se permet de dire qu'il ne sait pas s'il ne va pas aller dans un club ambitieux. Lyon n'est pas ambitieux ? On est le 2e club français à l'indice UEFA derrière Paris, devant Monaco, devant tous les autres. On n'est pas ambitieux ? On a investi 500 millions sur les joueurs, on a 300 millions d'actifs sur les joueurs qui sont au bilan de l'entreprise. On n'est pas ambitieux ?» , a lâché le président de l'OL en conférence de presse mardi.

Si Aulas assure que Gonalons s'est excusé le lendemain et qu'il n'est pas prêt à s'en séparer, le patron des Gones a aussi affirmé qu'il «n'y aura pas de prolongation cette année». Du coup, difficile d'imaginer la collaboration se poursuivre à un an de la fin de son contrat. Quelques heures plus tard, l'agent du joueur, Frédéric Guerra, a réagi sur Twitter. «Nous actons Gonalons et moi-même les déclarations de Jean-Michel Aulas. Pour autant, nous aurions préféré en parler en toute discrétion avant» , a-t-il écrit.

Une fracture avec le vestiaire ?

La réponse de «JMA» n'a pas tardé. «Oui, on avait rendez-vous dans l'heure qui a suivi la conférence de presse et Max, lui, le capitaine s'est exprimé la veille de la demi-finale !» , a-t-il posté. Preuve que le dirigeant rhodanien n'a toujours pas digéré les propos de son capitaine. D'ailleurs, RMC assure qu'un autre épisode prouve que la relation entre les deux hommes s'est dégradée.

Lors d'un repas organisé mardi midi à la brasserie Bocuse du Parc OL, Gonalons n'a pas déjeuné à la table d'Aulas, comme prévu initialement par le plan de table. C'est finalement Alexandre Lacazette qui a été placé aux côtés de son président. Un changement de programme qui a fortement déplu aux joueurs lyonnais. La radio affirme également que les propos d'Aulas n'ont pas été très appréciés au sein du vestiaire et auraient provoqué «une fracture réelle avec le groupe» . Ambiance...

