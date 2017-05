Equipe de France : Benzema s'accroche et interpelle encore Deschamps !

Plus convoqué en équipe de France depuis octobre 2015 et le déclenchement de l'affaire du chantage à la sextape, l'attaquant Karim Benzema a de nouveau demandé des explications au sélectionneur Didier Deschamps, qui affirme se passer de lui par choix sportif.

Benzema attend toujours le coup de fil de Deschamps...

Karim Benzema avait des choses à dire ! En plus de distiller ses quatre vérités au sujet de Mathieu Valbuena (voir l'article de mardi), l'attaquant du Real Madrid a profité d'un long entretien accordé à L'Equipe pour faire passer quelques messages au sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps.

Plus convoqué en Bleu depuis octobre 2015 et le déclenchement de l'affaire du chantage à la sextape, le buteur de 29 ans est redevenu sélectionnable il y a quelques mois, mais DD continue de justifier son absence en invoquant des motifs sportifs. Pas convaincu par ce discours, l'ancien Lyonnais souhaite toujours avoir une discussion avec son coach, comme il l'a répété ces derniers mois.

Benzema pointe un «manque de cohérence» chez Deschamps

«Ce serait bien de me donner des explications. Si c'est pour le foot, c'est pour le foot. Si c'est pour autre chose, c'est pour autre chose. Mais qu'on me le dise en face, dans les yeux. Parce qu'on dit aussi que je suis toujours sélectionnable. (…) Ça peut durer deux minutes, une explication. Ce n'est pas compliqué», a asséné le Merengue. «Il y a un manque de cohérence dans ses propos. Il ne peut pas dire – il y a un an – que "tous les pays nous envient Benzema" et, quelques semaines plus tard, changer de discours et d'option. Il connaît le foot. Je ne le comprends pas. Ça ne tient pas debout. C'est pour ça que je ne veux d'explications de personne, de personne d'autre à part le sélectionneur.»

Alors que son superbe slalom en demi-finale retour de la Ligue des Champions contre l'Atletico Madrid (1-2) l'a remis sous le feu des projecteurs la semaine dernière, le Français a pris soin de rappeler que sportivement, il estime mériter sa place, lui qui a inscrit 17 buts en 45 matchs en club cette saison toutes compétitons confondues. «Malgré plus d'un an et demi d'absence, je reste le meilleur buteur et le meilleur passeur en activité des Bleus», a souligné le Madrilène, auteur de 27 buts en 81 capes.

«Ça arrangerait beaucoup de monde que j'arrête»

«Les performances parlent pour moi. (…) Les autres disent que je suis sélectionnable, sauf lui. Si le sélectionneur me dit droit dans les yeux que ce n'est qu'à cause du foot, eh bien, je continuerai à travailler... Si c'est pour autre chose, qu'il me le dise en face, et c'est fini avec lui», a conclu Benzema, qui n'entend malgré tout pas lâcher la tunique frappée du coq.

«C'est vrai que ce serait plus facile aujourd'hui de dire : j'arrête. (…) Ça arrangerait aussi beaucoup de monde que je prenne cette décision… Mais je reste à la disposition de l'équipe de France. Le sélectionneur le sait.» Sauf énorme surprise, le Merengue ne devrait pourtant pas figurer dans la liste que DD dévoilera demain, jeudi, pour les matchs contre le Paraguay (2 juin), la Suède (9 juin) et l'Angleterre (13 juin).

D'après vous, Benzema mérite-t-il d'avoir droit à une explication de Deschamps ? Le voyez-vous rappelé en Bleu un jour ?