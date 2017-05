Transfert : Lacazette annonce son envie et ouvre grand la porte à l'Atletico !

Annoncé sur les tablettes de l'Atletico Madrid, Alexandre Lacazette n'a pas caché son attirance pour le club madrilène. L'attaquant de l'Olympique Lyonnais semble bien décidé à partir cet été alors qu'il possède un bon de sortie.

Lacazette se sent prêt pour quitter l'OL

Auteur d'une belle saison avec 35 buts inscrits en 44 rencontres, Alexandre Lacazette disputera peut-être samedi son dernier match sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais face à Nice. A 25 ans, l'attaquant veut découvrir autre chose et franchir un nouveau palier en rejoignant un grand club européen.

A. Lacazette - «j'aimerais aller voir ailleurs»

Pour Lacazette, c'est le moment de quitter le cocon. «Je me le suis dit, et on me l'a souvent reproché d'ailleurs, mais je ne cache pas que j'ai déjà fait beaucoup de choses pour le club et j'aimerais aller voir ailleurs ce qui se passe. Mais je n'exclus pas aussi le fait de rester parce que je ne veux pas partir juste pour dire : "Je pars"» , a confié le Gone sur le plateau d'OLTV.

Hier mardi, Jean-Michel Aulas a confirmé que son joueur pouvait partir. «Alexandre Lacazette a un bon de sortie. Ce qui ne veut pas dire qu'il va partir. Ce bon de sortie est valable pour un seul, son club de coeur. Si ce club arrive à s'aligner sur nos prétentions, ça ira» , a précisé le président du club rhodanien. Mais quel est donc ce «club de coeur» ?

Lacazette attiré par l'Atletico

S'agit-il de l'Atletico Madrid, où le nom de Lacazette revient le plus régulièrement ces dernières semaines ? Interrogé sur cette piste, le buteur lyonnais dévoile en tout cas publiquement son attirance pour la formation madrilène. «Oui c'est plaisant, ils ont des grands joueurs, il y a un grand entraîneur, un bon public, Antoine (Griezmann) qui est là-bas, donc oui» , a-t-il confié.

L'Atletico est donc fixé. Néanmoins, les Colchoneros devront faire sauter leur interdiction de recrutement pour espérer acheter l'international français. Et convaincre l'OL qui attend un chèque de 60 millions d'euros. La formation de Diego Simeone est-elle disposée à offrir autant ? Affaire à suivre...

