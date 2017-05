Nice : d'accord avec Dortmund, Favre voudrait déjà partir

Arrivé l'été dernier, l'entraîneur de l'OGC Nice Lucien Favre voudrait déjà repartir en Allemagne. L'ancien coach de Mönchengladbach aimerait rejoindre le Borussia Dortmund avec qu'il se serait mis d'accord. Reste à savoir ce qu'en pensent les dirigeants niçois.

Lucien Favre serait d'accord avec le Borussia Dortmund.

«Je ne commente pas les rumeurs. Je me concentre sur mon boulot. Je suis bien à Nice» , réagissait l'entraîneur de l'OGCN Lucien Favre la semaine dernière, suite aux bruits de couloir l'annonçant au Borussia Dortmund.

Une réponse suffisante pour rassurer les supporters niçois ? Pas vraiment. Car selon la presse allemande, le technicien s'activerait pour quitter le club azuréen cet été.

Un accord entre Favre et Dortmund

Intéressé par le projet du Borussia Dortmund, Favre se verrait bien remplacer Thomas Tuchel, sur la sellette en raison de problèmes internes. Selon le quotidien allemand Bild, le Suisse se serait même entendu avec l'actuel troisième de Bundesliga sur un contrat d'une saison plus une en option. Il ne manquerait plus que l'accord du Gym qui tentera sûrement de garder son coach.

Les possibles remplaçants de Favre

Et pour cause, dans la continuité de son prédécesseur Claude Puel, Favre a su mettre en place un jeu à la fois séduisant et efficace qui a mené les Aiglons sur le podium de Ligue 1. Et le résultat de son travail pourrait être encore meilleur avec un bon mercato estival. Mais d'un autre côté, Nice ne retiendra pas un entraîneur contre sa volonté.

Pour aborder une saison avec un nouveau statut de favori, et un troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, Il faudra un entraîneur impliqué à 100 %. Ce qui explique pourquoi les noms de Claudio Ranieri et de l'Argentin Eduardo Berizzo (Celta Vigo) circulent déjà du côté de l'Allianz Riviera…

Selon vous, Nice doit-il laisser filer son coach Lucien Favre ?