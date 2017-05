Lyon : auteur d'une sortie surréaliste, Aulas assimile les critiques à "de la douce rigolade" Romain Lantheaume - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 15/05/2017 à 13h04 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Malgré la saison ratée de l'Olympique Lyonnais avec la 4e place en Ligue 1 et l'échec en demi-finale de la Ligue Europa, le président des Gones, Jean-Michel Aulas, se satisfait du bilan de l'exercice qui s'achève et juge les critiques infondées. Aulas de mauvaise foi ? «Le bilan de la saison n'est pas bon, il faut le dire. C'est une saison médiocre.» La semaine dernière, à l'issue de l'élimination en demi-finale de la Ligue Europa contre l'Ajax Amsterdam (1-4, 3-1), le milieu offensif Mathieu Valbuena dressait un constat lucide sur la saison de l'Olympique Lyonnais, privé de podium en Ligue 1 et par conséquent de qualification en Ligue des Champions. Un avis que ne partage pas le président rhodanien, Jean-Michel Aulas. Après le succès à Montpellier (3-1) dimanche, qui a permis d'assurer la 4e place en championnat, le patron lyonnais a surpris son monde en montant au créneau pour défendre farouchement le bilan de la saison écoulée. «Je suis satisfait, car c'est une victoire qui permet d'assurer la quatrième place. Ça montre que, parfois, les critiques sont injustifiées. Quand on est capable de faire 66 ou 69 points dans un championnat, on ne peut pas imaginer que le travail n'a pas été bien fait (...). On reproche au staff technique de ne pas produire un fond de jeu suffisamment important, c'est de la douce rigolade !», a objecté «JMA» dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès. «Ceux qui se croient supérieurs au coach ou aux dirigeants» «Ceux qui le disent n'y connaissent rien et jouent contre l'intérêt de l'OL. Je voudrais ramener à la mesure ceux qui se croient supérieurs au coach ou aux dirigeants de l'OL et je veux dire stop. Si ce n'était pas le cas, je me fâcherais vraiment très fort. Ça commence à suffire», a grondé le dirigeant, en confirmant une nouvelle fois l'entraîneur Bruno Genesio dans ses fonctions pour la saison prochaine. Même avis du côté du latéral droit Christophe Jallet, qui invite à porter un regard neuf sur le bilan des Gones. «On dit qu'on a fait une mauvaise saison mais au final il y a trois équipes qui ont été très fortes devant, on n'a pas su se mettre à leur niveau mais on a déjà plus de points que la saison passée avec une demi-finale de Coupe d'Europe en plus», a fait remarquer l'international français au micro de beIN Sports. «C'est juste pour remettre les choses un peu dans leur contexte…» Difficile de voir le verre à moitié plein… Si l'OL, 66 points, compte déjà une unité de plus que la saison passée alors qu'il reste un match à jouer, et si la qualité de la concurrence doit être soulignée, difficile tout de même de se réjouir de cet exercice. En effet, en se retrouvant très vite hors-course pour le podium et relégués à 11 points de Nice, 3e, les Gones ont rapidement fait une croix sur leur objectif principal. La faute aux 13 défaites concédées en championnat (seuls Nantes et Guingamp font pire dans le Top 10 !) dont des contre-performances face à des adversaires a priori abordables et aux 20 points lâchés après avoir mené au score… Les 45 buts encaissés (seulement 9e meilleure défense de Ligue 1) font également tâche alors que Genesio n'a jamais trouvé la bonne formule en charnière centrale. Les éliminations précoces en coupes, surtout en Coupe de la Ligue dès les 8es de finale contre Guingamp (2-2, 3-4 tab) alors que le Parc OL accueillait la finale, ternissent un peu plus un bilan que seule la C3 aurait pu sauver. Bien aidés par les prestations XXL d'Anthony Lopes dans le but à Rome, Istanbul et Amsterdam, les Gones ont atteint le dernier carré mais leurs erreurs largement évitables face à l'Ajax, un adversaire prenable comme la seconde période du match retour l'a montré, les auront plombés et peuvent clairement conduire à parler de saison ratée… Partagez-vous l'avis d'Aulas ou d'après vous faut-il effectivement parler de saison ratée pour l'OL ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS