Transfert : pour remplacer le très amer Carrasso, Bordeaux a choisi Costil

En fin de contrat, le gardien Cédric Carrasso devrait quitter Bordeaux cet été. S'il n'a pas caché son amertume, l'ancien Marseillais devrait voir son remplaçant débarquer très rapidement. Et celui-ci est déjà tout trouvé : Benoit Costil (Rennes).

Costil en partance pour Bordeaux.

Après une première partie de saison poussive, Bordeaux a réalisé un début d'année 2017 convaincant. Sous la houlette d'un Jocelyn Gourvennec qui s'est affirmé au cours des derniers mois, le champion de France 2009, assuré de terminer au moins 6e, pourrait se renforcer cet été.

Mais avant cela, il faudra dégraisser. A commencer par le poste de gardien. En fin de contrat le mois prochain, Cédric Carrasso (35 ans) devrait sans nulle doute faire partie des partants. Non sans amertume.

Carrasso dans l'incompréhension

«Tu es déçu à partir du moment où tu ne comprends pas» , a confié le Bordelais lors d'un entretien accordé au Canal Football Club. «Tu te dis que tu es performant, tu te bats pour rendre le club européen, j'ai trouvé ça injuste de dire : 'Ok tu vas tout faire pour rendre le club européen et tu as une bonne part du gâteau qui te revient, mais tu ne la joueras pas, quoi qu'il arrive.'»

Arrivé en 2009 en provenance de Toulouse, l'homme aux 312 rencontres toutes compétitions confondues avec les Girondins ne s'est pas arrêté là. «Ça me dérange plus pour ma famille qui me pose la question d'où on sera dans deux semaines. Ça me dérange plus pour les supporters, je pense qu'ils vivraient mal de faire ce match de Marseille comme si de rien n'était, et qu'on leur explique dans deux semaines que je m'en vais et qu'on n'a même pas pu se dire au revoir. Si ça se passe comme ça, c'est dommage pour tout le monde» , a poursuivi l'ancien Marseillais.

Costil pour quatre ans

Malheureusement pour Carrasso, ce cri du coeur n'aboutira pas. Et pour cause, Bordeaux a déjà trouvé son remplaçant en la personne de Benoit Costil (29 ans). Lui aussi en fin de contrat à Rennes, l'international tricolore va très prochainement s'engager avec les Marine et Blanc. Selon les informations de Yahoo Sport, le portier passé par Caen va signer pour les quatre prochaines saisons avec le club au scapulaire. Une bonne recrue pour l'actuel 6e de Ligue 1, prêt à jouer les premiers rôles lors du prochain exercice.

