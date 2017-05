Ligue 1 : Monaco peut déboucher le champagne, mais...

En s'imposant 4-0 contre Lille ce dimanche soir lors de la 37e journée de Ligue 1, Monaco est presque champion de France. Avec trois points d'avance sur le PSG et une différence largement favorable, il ne peut plus rien arriver aux Monégasques ! Pourtant, l'ASM reste prudente...

Monaco a fêté un titre annoncé, un peu...

Les Monégasques n'ont pas pu soulever l'Hexagoal ce dimanche soir après leur victoire contre Lille (4-0), à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1. Pourtant, tout était prêt pour la fête. L'estrade attendait sur le bord du terrain et les répétitions pour le feu d'artifice avaient eu lieu avant la rencontre... mais il faudra finalement attendre pour voir l'AS Monaco fêter le titre de champion de France.

Il faudrait un cataclysme...

Mais si Monaco n'est pas officiellement sacré, c'est tout comme. «On avait à coeur de gagner ce match-là, car il était décisif pour le titre. Mathématiquement, ce n'est toujours pas fait, mais aujourd'hui, je pense qu'on est plus que champion. Je suis très content. (...) C'est vraiment une aventure humaine, sportivement on a tout éclaté cette saison» , a déclaré Djibril Sidibé après la rencontre.

Alors que le Paris Saint-Germain a fait le boulot en corrigeant Saint-Etienne (5-0), les Parisiens restent à trois points de l'ASM avec une différence de buts largement défavorable (+73 contre +56). Il ne peut plus rien arriver à Monaco alors que le club de la capitale n'a plus qu'un match à disputer tandis que les Monégasques ont joué un match en moins et pourraient fêter officiellement le titre mercredi après leur match en retard face à Saint-Etienne.

Jardim n'est «pas ici pour rigoler»

Pourtant, Leonardo Jardim refuse d'admettre que son équipe est assurée du titre. «Mercredi, il faut marquer les points pour gagner le championnat. Il fallait être sérieux sur ce match. On l'a été. Paris a mis cinq buts et ne lâche pas. Je demande un dernier effort de travail et de concentration pour mercredi. Moi, je respecte le foot. Je ne suis pas ici pour rigoler» , a lancé le coach de l'ASM. Et visiblement, le message est passé.

«On n'est pas officiellement champion encore, même s'il faudrait un concours de circonstances pour qu'on ne le soit pas. On le sera j'espère mercredi. Tout le monde était content dans le vestiaire, mais on n'a pas fait de cri de guerre, tant qu'on n'a pas le trophée on ne peut pas célébrer» , a déclaré Valère Germain dans des propos rapportés par L'Equipe. On l'aura compris, les sourires sont présents et les joueurs ont fait un tour d'honneur, mais Monaco veut finir définitivement le travail avant de faire la fête.

