Lyon : pour Aulas, la balle est dans camp de Lacazette et de ses courtisans !

Interrogé sur l'avenir d'Alexandre Lacazette à Lyon, Jean-Michel Aulas ne ferme pas la porte à un départ de son buteur cet été. Le président de l'OL laisse entendre que son attaquant possède un bon de sortie mais que ses courtisans devront payer le prix demandé.

Lacazette brille encore à Lyon cette saison

Après huit saisons à l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette (25 ans) pourrait tourner la page. L'absence de Ligue des Champions la saison prochaine et la possibilité de découvrir un nouveau challenge au sein d'un grand club européen laissent imaginer un départ de l'attaquant lyonnais durant le prochain mercato. Dans un entretien accordé à beIN Sports, Jean-Michel Aulas a fait le point sur ce dossier.

Bien évidemment, le président de l'OL est bien conscient que son meilleur buteur (33 buts en 43 matchs toutes compétitions confondues cette saison) aspire sans doute à découvrir autre chose. Et à l'entendre, le club rhodanien ne cherchera pas à retenir Lacazette à tout prix cet été. Mais il faudra qu'il souhaite réellement partir et que le club qui l'intéresse paie le prix demandé par Aulas.

J.-M. Aulas - «ça dépend de lui»

«Les chances de voir rester Lacazette ? Une chance sur deux. Parce que c'est oui ou c'est non. Ça dépend de lui. Quand un joueur vient voir son président et lui dit qu'il souhaite absolument partir, et dans tel club... Si le club est susceptible de correspondre à l'achat qui correspond à la valeur, on aurait tort de fermer la porte» , a confié le patron des Gones.

Alors que l'Atletico Madrid serait le plus chaud sur ce dossier et a déjà entamé des discussions, JMA estime que Lacazette «coûte le prix des avant-centres qui marquent régulièrement 25 ou 30 buts par saison» . D'après les dernières indiscrétions, Lyon espère récolter 60 millions d'euros pour son buteur. Un intérêt du Borussia Dortmund est aussi évoqué et Aulas a assuré que plusieurs clubs étaient intéressés. Reste désormais à savoir si l'un d'eux paiera le prix fixé par l'OL.

