Transfert : la belle affaire Amavi !

Jordan Amavi ne restera pas à Aston Villa cet été. Le club anglais a besoin de vendre et ne réclamera pas une fortune pour l'ancien latéral gauche de l'OGC Nice, totalement remis de sa grave blessure à un genou

Aston Villa veut vendre Amavi cet été

Un bon latéral gauche sera sur le marché cet été ! Selon le Telegraph, Aston Villa a décidé de se séparer de Jordan Amavi (23 ans) durant le prochain mercato. Seulement 13es de Championship (D2 anglaise), les Villans ont réalisé une saison très décevante et sont dans l'obligation de vendre pour équilibrer les comptes.

Le prix d'Amavi a baissé

L'hiver dernier, le club anglais s'était montré très gourmand. Son président Tony Xia avait même assuré avoir refusé une offre de 29,3 millions d'euros. Mais les mauvais résultats cette saison et l'échec d'une remontée en Premier League obligent les dirigeants de la formation de Birmingham à revoir leurs plans.

Alors que Steve Bruce désire au moins cinq recrues, sa direction lui a annoncé qu'il ne pouvait obtenir que des prêts, à moins de dégager de nouveaux fonds. En clair, Aston Villa doit obligatoirement vendre avant de recruter. Et il faudra faire vite. Alors qu'Amavi est évalué à 10 millions d'euros, son club devrait se contenter d'une offre proche de ce montant. Une bonne nouvelle pour les clubs à la recherche d'un latéral gauche performant.

L'OM toujours intéressé ?

Considéré comme l'un des grands espoirs du football français à son poste, Amavi a été freiné dans sa progression à cause d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en novembre 2015, quatre mois après avoir quitté Nice pour tenter l'aventure en Angleterre. Une blessure derrière lui désormais alors qu'il a disputé 34 matchs de championnat cette saison.

Par le passé, Amavi a été ciblé par Lyon et Marseille. En janvier, l'OM avait même formulé une offre, mais le joueur avait préféré refuser. «Mais Aston Villa avait misé sur moi, m'avait toujours soutenu pendant ma blessure. Je voulais leur rendre cette confiance» , confiait-il en avril dernier. Derrière, il n'avait pas fermé la porte au club phocéen : «Si Marseille revient cet été ? On n'en est pas là. Je me poserai la question sur leur projet à ce moment-là.» Alors que l'avenir de Patrice Evra et Henri Bedimo est incertain sur la Canebière, Marseille sera-t-il toujours intéressé ? Avis aux amateurs.

Selon vous, Amavi serait-il une très bonne recrue pour les clubs de L1 ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...