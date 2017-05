PSG : ça ne s'arrange pas pour Ben Arfa...

Absent pour le déplacement du Paris Saint-Germain à Saint-Etienne dimanche (21h) et annoncé blessé par Unai Emery, Hatem Ben Arfa est pourtant disponible. La situation du milieu offensif parisien se complique semaine après semaine.

Ben Arfa vit une saison compliquée au PSG

Hatem Ben Arfa rejouera-t-il encore sous le maillot du Paris Saint-Germain ? Rien n'est moins sûr. Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille du déplacement à Saint-Etienne, Unai Emery a annoncé l'absence de son milieu offensif pour «raison médicale» . Pourtant, l'ex-Niçois est bien disponible.

Emery ne compte plus du tout sur Ben Arfa

Selon le quotidien Le Parisien, Ben Arfa ne souffre d'aucune blessure et a appris son absence en même temps que les journalistes ce midi. Alors que Javier Pastore (blessure) et Angel Di Maria (suspendu) sont absents, il s'agit d'un nouveau message envoyé par l'Espagnol à son joueur, sur lequel il ne compte plus du tout. Car s'il avait laissé un mince espoir au natif de Clamart durant la saison, Emery ne prend même plus la peine de le convoquer désormais.

La dernière apparition de Ben Arfa dans le groupe parisien remonte au 9 avril dernier. L'ancien Marseillais était resté sur le banc contre Guingamp (4-0) lors de la 32e journée de Ligue 1. Quelques jours auparavant, le 5 avril, il avait disputé le match de Coupe de France face à Avranches (4-0) en tant que titulaire. C'était peut-être son dernier match sous le maillot du Paris SG. Et pas seulement pour cette saison...

Un départ inévitable ?

Il apparaît clair qu'Emery ne compte plus sur Ben Arfa, et on voit mal comment celui-ci pourrait poursuivre son aventure dans la capitale. A 30 ans, il ne peut se permettre de vivre une saison de plus dans cette situation. Jusqu'à présent, HBA a toujours affirmé vouloir se battre pour gagner sa place et laissait entendre à ses proches récemment qu'il n'avait pas l'intention de partir. Une position d'attente plutôt qu'une décision ferme.

Alors qu'Emery reste sous la menace d'un départ, Ben Arfa attend sans doute d'en savoir plus sur l'avenir de son entraîneur avant de se décider à quitter le PSG. Si l'Espagnol reste, un départ est inévitable alors que Nice souhaite le faire revenir. Si Paris décide de changer de coach, HBA souhaitera peut-être patienter pour évaluer ses chances de s'imposer. Mais la tâche s'annonce compliquée puisque même son président Nasser Al-Khelaïfi ne le soutiendrait plus en interne...

Selon vous, Ben Arfa va-t-il quitter le PSG ? Pensez-vous qu'Emery a mal géré son cas cette saison ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...