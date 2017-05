Coefficients UEFA : la belle performance de la France et le bilan des clubs français

A l'approche de la fin de saison, l'heure est aux premiers bilans. Et celui des clubs français sur la scène européenne est globalement positif puisque la France retrouve sa 5e place au classement des coefficients UEFA.

Monaco a fait briller la France en Ligue des Champions

Si l'élimination du PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone restera une grande déception, les clubs français ont tout de même réalisé une belle saison européenne, grâce notamment aux beaux parcours de Monaco et Lyon, éliminés en demi-finales de la C1 et C3, respectivement par la Juventus Turin et l'Ajax Amsterdam.

La France termine 5e

Conséquence, la France va donc terminer la saison à la 5e place au classement des coefficients UEFA sur la période 2012-2017, période de référence pour l'attribution des places européennes. Avec 56,665 points, la France devance la Russie (50,532 pts) et le Portugal (49,332 pts), qui n'ont également plus aucun club engagé dans les deux compétitions européennes.

En reprenant la 5e place, la France, qui avait bouclé l'exercice 2015-2016 à la 6e place, permet au 3e de Ligue 1 d'entrer en lice au moment des barrages de la Ligue des Champions à partir de la saison 2018-2019, alors qu'il doit actuellement d'abord passer par le troisième tour préliminaire. Un tour en moins non négligeable pour la préparation et les chances de disputer la phase de poules.

Un quatuor de tête loin devant

Quatrième, l'Italie reste tout de même très loin devant avec 73,332 points, devancée par l'Espagne (104,713 pts), l'Allemagne (79,498 pts) et l'Angleterre (75,676 pts). Avec le Real Madrid, la Juventus Turin et Manchester United qualifiés pour les finales, Espagnols, Italiens et Anglais ont encore la possibilité de creuser l'écart.

Il sera difficile pour la France d'aller chercher ce quatuor alors que l'UEFA a décidé de garantir quatre places qualificatives directes en Ligue des Champions pour les quatre premières nations à partir de 2018. On comprend pourquoi la réforme adoptée par l'instance européenne n'a pas été très bien accueillie du côté des clubs français.

Monaco a rapporté le plus de points

En attendant, la France peut tout de même se satisfaire de devancer, pour le moment, l'Italie sur la saison en cours avec une moyenne de 14,416 points, contre 14,250 pour les Italiens. Sur cette saison, Monaco a rapporté le plus de points (28 pts) devant Lyon (22 pts), Paris (20 pts), Saint-Etienne (12 pts), Nice (4 pts) et Lille (0,5 pt). Preuve que performer en Ligue Europa peut rapporter gros.

A noter qu'il s'agit du plus mauvais total pour le PSG depuis son retour en Ligue des Champions en 2012-2013. Mais sur les cinq dernières saisons de la période de référence, Paris reste largement en tête chez les clubs français avec 126,333 points (6e rang européen), devant Lyon (68,833 pts), Monaco (62,333 pts), Saint-Etienne (35,833 pts), Bordeaux (29,333 pts) ou encore Marseille (28,333 pts).

