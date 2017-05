Journal des Transferts : Paris en difficulté sur deux dossiers, Mbappé dans l'incertitude, la chasse à Mahrez a commencé...

Alexis Sanchez et Ricardo Rodriguez s'éloignent de Paris, Mbappé toujours flou sur son avenir, Tielemans arrive à Monaco, Mahrez bientôt sur le marché, le Barça va se serrer la ceinture... Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours.

Alexis Sanchez s'éloigne de Paris...

Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater

1. Sanchez et Rodriguez, ça ne sent pas bon pour Paris…

Comme nous vous l'indiquions lundi, le directeur du football du Paris Saint-Germain Patrick Kluivert a désigné le latéral gauche de Wolfsbourg Ricardo Rodriguez et l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez comme des priorités pour cet été. Malheureusement pour le club de la capitale, ces deux pistes seraient mal embarquées ! En effet, selon les informations du quotidien Le Parisien, Sanchez préférerait rejoindre le Bayern Munich, prétendant annoncé pour l'international chilien. Un vrai coup dur pour le PSG, qui voulait frapper fort en recrutant le Gunner. Dans le même temps, plusieurs médias transalpins confirment que Rodriguez aurait bel et bien donné sa préférence au Milan AC. Déterminé à renouveler son effectif, Paris n'a sûrement pas dit son dernier mot…

2. Mbappé, un avenir toujours flou…

Véritable révélation de la saison du côté de l'AS Monaco, l'attaquant Kylian Mbappé a encore marqué ce mardi face à la Juventus Turin (1-2) lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Interrogé sur son avenir en zone mixte, l'international français a été assez flou. «La période des transferts cet été sera longue, j'aurais le temps de penser à mon avenir à ce moment-là. Je vais avoir assez de temps pour considérer mes options, pour l'instant je veux me concentrer sur le titre en Ligue 1» , a justifié le jeune talent. De son côté, le vice-président de l'ASM Vadim Vasilyev a assuré qu'il allait tout faire pour retenir Mbappé. Pour le bien de la L1, il faut croiser les doigts...

3. ... Tielemans, lui, va rejoindre Monaco !

Voilà un bien joli coup que serait sur le point de réaliser Monaco ! Courtisé par de nombreuses formations, dont l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais ou encore le Milan AC, le milieu de terrain d'Anderlecht, Youri Tielemans, aurait déjà signé pour le club princier. Selon les médias belges, le Diable Rouge se serait engagé pour cinq années contre un chèque de 25 millions d'euros, ce qui en ferait le transfert le plus cher de l'histoire des clubs belges. A ce titre, Le Soir précise que Tielemans doit encore «passer les tests médicaux dans la semaine du 22 mai» afin de finaliser cette transaction. Une belle affaire en perspective puisque l'ASM pourrait se séparer de Tiémoué Bakayoko et/ou de Fabinho cet été.

4. Mahrez veut partir, l'OM sur les rangs !

Annoncé possible partant, Riyad Mahrez a visiblement déjà fait son choix. Selon le Telegraph, l'ailier souhaite quitter Leicester après une saison 2016-2017 beaucoup plus décevante en Premier League. Et pour partir, l'international algérien espère que son club respectera un accord passé l'été dernier lorsqu'il avait décidé de rester chez les Foxes et de prolonger son contrat jusqu'en 2020. Le club anglais respectera-t-il ses engagements ? En tout cas, Leicester attend au moins 35 millions d'euros pour céder l'ancien Havrais, annoncé notamment sur les tablettes d'Arsenal et de Tottenham, mais aussi plus récemment du côté de l'Olympique de Marseille, qui pourrait faire un effort pour convaincre le Fennec de rallier le sud de la France.

5. Un marché low-cost pour le Barça ?

Eliminé dès les quarts de finale de la Ligue des Champions par la Juventus Turin (0-3, 0-0), le FC Barcelone entend renforcer son effectif cet été pour prendre sa revanche la saison prochaine. Mais le club catalan ne possède pas un budget impressionnant pour son mercato, à en croire la presse catalane. Selon Sport, le Barça disposera d'une enveloppe de 75 millions d'euros pour recruter. Alors qu'un latéral droit, un milieu et un défenseur central sont attendus, cette somme ne paraît pas suffisante pour acheter des joueurs de renommée internationale. Mais les Blaugrana ont un autre plan : vendre pour au moins 60 millions d'euros de joueurs pour faire grimper le budget à 135 millions d'euros ! Encore faut-il parvenir à vendre ses joueurs à bons prix. Si Arda Turan et Aleix Vidal peuvent rapporter pas mal d'argent, la donne est différente pour des éléments comme Jérémy Mathieu, Thomas Vermaelen (prêté à la Roma), Munir El Haddadi (prêté à Valence) ou encore Cristian Tello (prêté à la Fiorentina). Et même avec 135 M€, il sera compliqué de tenter le recrutement de joueurs type Marco Verratti ou Coutinho en espérant d'autres recrues ensuite.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 13 mai 2017 à 12h00.

C'est officiel :

- Sylvain Ripoll a été désigné sélectionneur de l'équipe de France Espoirs.

- Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur de Saint-Etienne la saison prochaine.

- Franck Passi a annoncé son départ de Lille, où Marcelo Bielsa lui succèdera.

- En fin de contrat, le défenseur central Paul Baysse a annoncé son départ de Nice.

- Jean-Louis Gasset a confirmé son départ de Montpellier à l'issue de la saison.

- Le milieu de terrain de Nancy, Mickaël Cuisance, s'est engagé jusqu'en 2022 en faveur du Borussia Mönchengladbach.



- Marcelino a été nommé entraîneur de Valence.

- L'Inter Milan a licencié son entraîneur, Stefano Pioli.

- La Juventus Turin a levé l'option d'achat de 17 millions d'euros fixée par le Bayern Munich pour le défenseur central Mehdi Benatia.

- Le milieu de terrain Blerim Dzemaili quitte Bologne pour l'Impact Montréal.

- En fin de contrat, le défenseur central Holger Badstuber, prêté à Schalke 04 depuis cet hiver, ne sera pas conservé par le Bayern Munich.

- Dick Advocaat va quitter Fenerbahçe pour reprendre la sélection des Pays-Bas, deux mois après le licenciement de Danny Blind.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- Le milieu offensif du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria, est ciblé par le FC Barcelone.

- Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot, qui tarde à prolonger son contrat, plaît toujours au Bayern Munich.

- Le Paris Saint-Germain pense toujours au latéral gauche de Naples, Faouzi Ghoulam.

- Le Paris Saint-Germain piste toujours le défenseur central Pepe, sur le départ du Real Madrid.

- L'attaquant du Paris Saint-Germain, Jean-Kévin Augustin, serait emballé à l'idée de rejoindre la Fiorentina.

- L'Inter Milan penserait à échanger son milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia, contre celui du Paris Saint-Germain, Grzegorz Krychowiak.

- Le défenseur central du FC Séville, Adil Rami, ouvre grand la porte à l'Olympique de Marseille.

- L'agent de l'attaquant du Bayer Leverkusen, Javier Hernandez, se dit prêt à négocier avec l'Olympque de Marseille.

- L'Olympique de Marseille attend au moins 8 millions d'euros pour son milieu offensif, Rémy Cabella.

- Le Milan AC ne conservera pas l'attaquant Lucas Ocampos, qui va donc effectuer son retour à l'Olympique de Marseille.

- L'Olympique Lyonnais pense à l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Kasper Dolberg.

- Le latéral gauche de l'Olympique Lyonnais, Maciej Rybus, pourrait s'engager avec le CSKA Moscou.



- L'entraîneur de Monaco, Leonardo Jardim, plaît à Arsenal et à l'Inter Milan.

- Le latéral gauche de Monaco, Benjamin Mendy, intéresse le FC Barcelone.

- Arsenal pourrait proposer 30 millions d'euros pour le milieu offensif de Monaco, Thomas Lemar.

- Pour remplacer Tiémoué Bakayoko, possible partant, Monaco pense au milieu de terrain du Racing Genk, Sander Berge.

- Le défenseur central de Monaco, Jemerson, est ciblé par la Lazio Rome.

- Le milieu de terrain de Nice, Jean-Michaël Seri, est pisté par le Paris Saint-Germain, Monaco et le FC Barcelone.

- En fin de contrat à Nice, l'attaquant Mario Balotelli ne rejoindra pas Las Palmas.

- L'entraîneur de Nice, Lucien Favre, ne serait pas insensible à l'intérêt du Borussia Dortmund.

- Le milieu de terrain Wylan Cyprien ne compte pas quitter Nice.

- Prêté par la Juventus Turin, l'attaquant Anastasios Donis souhaite rester à Nice.

- Nice penserait au milieu de terrain de Dijon, Pierre Lees-Melou.

- Nice vise le milieu de terrain de Valenciennes, Adrien Tameze, ainsi que son partenaire, le latéral droit Angelo Fulgini.

- Le gardien de Saint-Etienne, Stéphane Ruffier, serait intéressé par un transfert à Nice.



- Le latéral droit de Lille Sébastien Corchia confirme des contacts en Angleterre.

- Lille voudrait recruter l'attaquant de Twente, Enes Ünal.

- L'ailier de Lille, Eric Bauthéac, ne serait pas contre un départ à Rennes.

- Bordeaux vise le défenseur central de l'Atlético Mineiro, Gabriel.

- Le milieu de terrain de Nantes Amine Harit plait à Arsenal.

- L'attaquant de Nantes Mariusz Stepinski pourrait être prêté cet été.

- A un an du terme de son contrat, Patrice Garande devrait quitter son poste d'entraîneur à Caen.

- L'attaquant de Caen, Ivan Santini, intéresse Besiktas et de nombreuses formations allemandes et italiennes.

A l'étranger :

- Manchester United aurait obtenu l'accord du milieu offensif du Real Madrid, James Rodriguez.

- Manchester United pourrait passer à l'action pour l'attaquant du Borussia Dortmund, Marco Reus.

- L'ailier du Real Madrid, Gareth Bale, pourrait rejoindre Manchester United cet été.

- L'attaquant Kelechi Iheanacho souhaite quitter Manchester City.

- En fin de contrat à Manchester City, le milieu de terrain Yaya Touré plaît à West Ham.

- L'attaquant d'Arsenal, Danny Welbeck, pourrait faire l'objet d'une offre de 19 millions d'euros de Fenerbahçe.

- Antonio Conte veut recruter le latéral droit de la Juventus Turin, Daniel Alves.

- Chelsea pourrait proposer 35 millions d'euros à l'AS Rome pour le défenseur central Kostas Manolas.

- Newcastle pense à deux joueurs appartenant à Manchester City : le défenseur central prêté à Valence, Eliaquim Mangala, et le milieu de terrain Fernando.



- Le Real Madrid aurait bouclé le transfert du latéral gauche de l'Atletico Madrid, prêté à Alavés, Théo Hernandez, ainsi que celui de l'attaquant de Flamengo, Vinicius Junior.

- Un club chinois propose à l'attaquant du Real Madrid Alvaro Morata un salaire annuel de 35 millions d'euros sur cinq ans.

- Le latéral gauche Lucas Digne ne veut pas quitter le FC Barcelone.

- La Juventus Turin penserait à l'attaquant de la Lazio Rome, Baldé Keita Diao.

- L'AS Rome pense au milieu de terrain de Stoke, Giannelli Imbula.

- Le défenseur central Jérôme Boateng se pose des questions sur son avenir au Bayern Munich.

- En difficulté, le milieu de terrain Renato Sanches ne veut pas quitter le Bayern Munich.

- En froid avec ses dirigeants, Thomas Tuchel pourrait quitter son poste d'entraîneur du Borussia Dortmund.

A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !