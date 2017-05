Lille : Lopez annonce la couleur pour le mercato désiré par Bielsa !

Avec l'arrivée de Marcelo Bielsa sur le banc à l'issue de la saison, Lille est attendu au tournant lors du prochain mercato. Le nouveau propriétaire arrivé cet hiver, Gérard Lopez, dévoile l'objectif du LOSC pour son recrutement estival.

Bielsa débarquera sur le banc de Lille cet été

A l'image de l'Olympique de Marseille, Lille sera l'un des clubs à surveiller cet été en France sur le marché des transferts. Racheté par Gérard Lopez, le club nordiste pourra exprimer ses nouvelles ambitions durant le mercato estival en recrutant des joueurs répondant aux critères fixés par son futur entraîneur Marcelo Bielsa.

Payer cher des jeunes

«Marcelo fournit une liste des critères des joueurs dont il a besoin et c'est Luis (Campos) qui fournit la liste très vaste des joueurs qui pourraient remplir ces critères» , a expliqué Lopez dans un entretien accordé à RMC. L'un des principaux critères est la jeunesse. En effet, le LOSC a décidé de miser sur des jeunes talents. Et les Dogues sont prêts à payer cher.

«On préfère payer cher des jeunes joueurs, cela rentre plus dans notre état d'esprit. L'une des raisons à cela, c'est aussi l'une des demandes de Marcelo (Bielsa) qui aimerait avoir un vestiaire ou des joueurs qu'il peut former à son style. Après, s'il y a un joueur confirmé qui accepte cette règle et qui correspond au projet, on pourrait regarder» , a expliqué l'homme d'affaires.

Des joueurs malléables pour Bielsa

Le passage de Bielsa à l'OM nous a permis d'observer à quel point El Loco était exigeant tactiquement, notamment avec ses changements de système en cours de match. Ses joueurs doivent être capables de passer d'un 3-3-3-1 à un 4-2-3-1 aisément. Cela entraîne aussi des consignes particulières pour les latéraux, se recentrant parfois dans l'axe, et pour les milieux de terrain. Chaque joueur doit aussi être capable de faire les efforts défensifs réclamés par le fort pressing imposé par l'Argentin.

Des jeunes talents encore malléables seront ainsi plus faciles à gérer pour Bielsa que des éléments à l'ego déjà important. L'hiver dernier, les Dogues ont déjà offert un avant-goût avec le recrutement de sept joueurs, pour la plupart jeunes et prometteurs. Si cela peut comporter des risques, le LOSC devrait tout de même tenter des gros coups puisque Lopez affirme viser «un top 5» dès la saison prochaine.

Selon vous, Lille peut-il faire une très grosse saison 2017-2018 grâce à Bielsa ? Etes-vous curieux de connaître les futures recrues lilloises ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...