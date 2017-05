PSG : statut, positionnement, projet... ces raisons qui font douter Rabiot

En raison de son statut fragilisé, de ses demandes de positionnement pas toujours satisfaites et de ses doutes sur le projet du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Adrien Rabiot continue de temporiser alors que le club de la capitale tente de prolonger son contrat qui s'achève en juin 2019.

Rabiot en pleine réflexion sur son avenir.

«Je suis sous contrat jusqu'en 2019 et je pense que ce n'est pas pressé.» Fin février, le milieu de terrain Adrien Rabiot se montrait très évasif au moment d'évoquer une éventuelle prolongation en faveur du Paris Saint-Germain. Et depuis, malgré les relances des dirigeants franciliens, l'intéressé campe sur ses positions. Ce vendredi, L'Equipe affirme que le joueur de 22 ans ne prendra aucune décision sur son avenir avant la fin de la saison.

Rabiot veut jouer plus haut

Pour l'heure, trois raisons pousseraient l'ancien Toulousain à s'interroger sur le futur. D'une part, Rabiot a mal vécu son statut de remplaçant lors de la dernière affiche disputée par le PSG face à Nice (1-3). Alors qu'il semblait en passe de gagner ses galons de titulaire à l'automne, l'international français a ensuite rétrogradé dans la hiérarchie puisque l'entraîneur Unai Emery continue de faire confiance au trio Marco Verratti-Thiago Motta-Blaise Matuidi au milieu de terrain, même si les absences des uns et des autres lui permettent de jouer très régulièrement (37 matchs toutes compétitions confondues).

Le positionnement de Rabiot constitue un autre motif d'inquiétude. Le natif de Saint-Maurice préfère évoluer en relayeur plutôt qu'en sentinelle, mais Emery continue de louer sa polyvalence et l'a encore titularisé à la récupération en l'absence de Motta samedi dernier contre Bastia (5-0). «Je sais que je préfère être à un poste où je peux me projeter vers l'avant et pas à une position où je dois jouer avec le frein à main pour ne pas créer de déséquilibre», n'avait pas manqué de souligner l'intéressé après la rencontre.

Le Bayern et Arsenal à l'affût

Enfin, comme plusieurs de ses coéquipiers, après cette saison ratée et marquée par le fiasco en Ligue des Champions et la probable perte du titre de champion de France, le Tricolore attend d'être rassuré sur le projet du club de la capitale. Avec son entourage, Rabiot va donc suivre très attentivement le mercato du PSG et les mouvements dans l'organigramme à la suite du départ du directeur sportif Olivier Létang et du probable reclassement du directeur du football, Patrick Kluivert.

Une chose est sûre : malgré l'intérêt d'Arsenal et du Bayern Munich notamment, le PSG n'a aucune intention de se séparer de Rabiot. Reste à convaincre rapidement l'intéressé, qui va très vite se retrouver en position de force à l'approche du terme de son bail…

Etes-vous optimiste concernant le dénouement du dossier Rabiot ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...