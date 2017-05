PSG : Leonardo met fin aux rumeurs

A la recherche d'un nouveau directeur sportif, le Paris Saint-Germain fait l'objet de nombreuses rumeurs. Parmi elles, le fameux retour de Leonardo qui revient en boucle depuis plusieurs années. Contacté par le média Le Parisien, l'ancien dirigeant du club de la capitale a mis les choses au clair.

Leonardo ne reviendra pas au PSG.

Le président Nasser Al-Khelaïfi a prévenu, ça va bouger au Paris Saint-Germain. Notamment à la direction sportive où Olivier Létang a présenté sa démission. Tandis que le directeur du football Patrick Kluivert se dirige vers un poste avec moins de responsabilités.

Alors sans surprise, la fameuse piste Leonardo a fait son retour depuis quelques semaines. Comme chaque année ou presque depuis sa démission en 2013, après sa suspension pour avoir bousculé l'arbitre Alexandre Castro. Mais une fois de plus, il ne s'agit que de simples rumeurs rapidement démenties par le principal intéressé.

Leonardo dément

«Je ne reviendrai pas au PSG, a certifié l'ancien dirigeant du club francilien au média Le Parisien. D'abord, je ne suis pas à la recherche d'un travail. Ensuite, s'il n'y a pas de sentiment particulier qui me pousse à faire quelque chose, je ne le fais pas, ce n'est pas la peine. Enfin, ce qui a été fait avec le PSG appartient au passé et ce n'est plus possible de revenir.» Surtout lorsque l'on se souvient des conditions de son départ.

«Il faut passer à autre chose»

«Quand je suis parti en 2013, c'était une décision forte de ma part et je savais aussi qu'il y avait des conséquences, a poursuivi le Brésilien. C'est comme lorsqu'un couple se sépare. C'est toujours difficile d'essayer de revivre ensemble sous le même toit. Et puis, le club aussi a changé, a évolué. C'est normal, il faut passer à autre chose.» Une mise au point qui devrait décevoir quelques supporters parisiens.

Près de quatre ans plus tard, l'ex-binôme de Carlo Ancelotti a toujours la cote dans la capitale. Il faut dire que le dirigeant avait été à l'origine des arrivées de cadres comme Thiago Silva, Marco Verratti ou encore Edinson Cavani. Un recrutement plus prestigieux que celui de ces derniers mois… Mais l'avenir du champion de France dépendra d'un autre dirigeant susceptible de faire aussi bien que Leonardo.

Selon vous, Leonardo a-t-il raison d'écarter un retour au PSG ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.