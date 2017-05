PSG : pour Sanchez et Rodriguez, ça sent mauvais...

Présentés comme des priorités pour le Paris Saint-Germain, l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez et le latéral gauche de Wolfsbourg Ricardo Rodriguez semblent loin du club de la capitale. En effet, les deux hommes ont visiblement d'autres préférences pour l'avenir...

Alexis Sanchez préférerait le Bayern Munich au PSG.

Pour le Paris Saint-Germain, le prochain mercato d'été s'annonce crucial. Avec de nombreux recrutements ratés l'an dernier, le club de la capitale n'aura pas le droit à l'erreur avec un vrai renouvellement de son effectif attendu après un exercice 2016-2017 décevant, marqué par la très probable perte du titre en Ligue 1 et le fiasco en Ligue des Champions.

Contesté dans ses fonctions de directeur du football du PSG, Patrick Kluivert avait désigné ces dernières semaines deux priorités pour renforcer l'équipe à la disposition d'Unai Emery : l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez et le latéral gauche de Wolfsbourg Ricardo Rodriguez. Mais ces deux pistes s'annoncent compliquées...

Sanchez préfère le Bayern...

Tout d'abord, il y a le cas Sanchez. Sous contrat jusqu'en juin 2018 avec Arsenal, l'international chilien n'a toujours pas trouvé un accord avec sa direction pour prolonger. Mécontent de la saison réalisée par les Gunners, l'ancien joueur du FC Barcelone pense à un départ dès cet été, mais l'entraîneur Arsène Wenger ne voudrait absolument pas le vendre, quitte à prendre le risque de le perdre sans contrepartie en 2018.

Conscient qu'Arsenal n'acceptera sûrement pas de le laisser partir dans les semaines à venir pour un autre club anglais, Sanchez donnerait sa priorité au Bayern Munich selon les informations du quotidien Le Parisien. Une vraie mauvaise nouvelle pour Paris, qui n'a cependant pas dit son dernier mot et risque de faire grimper les enchères si le joueur de 28 ans se retrouve bel et bien disponible.

Rodriguez vers le Milan AC ?

Plus surprenant, Rodriguez pourrait également échapper au PSG. Pourtant en contact avec les décideurs franciliens depuis plusieurs mois, l'international suisse aurait d'ores et déjà trouvé un accord pour rejoindre le Milan AC ! D'après plusieurs médias italiens, l'opération est quasiment bouclée et le club transalpin doit simplement régler des détails avec Wolfsbourg concernant une transaction estimée à 20 millions d'euros.

Ces deux éventuels échecs représenteraient un mauvais début de mercato pour Paris et fragiliseraient encore un peu plus la position de Kluivert, toujours en charge de la direction sportive. Avec sa puissance financière et ses ambitions sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain se doit de frapper fort...

Que pensez-vous des informations concernant les pistes Sanchez et Rodriguez ? Le Paris Saint-Germain va-t-il réaliser un grand mercato d'été selon vous ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...