Equipe de France : Ripoll, une grosse surprise sur le banc des Espoirs ! Romain Lantheaume - Equipe De France, Mise en ligne: le 11/05/2017 à 11h46 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Contre toute attente, l'ancien entraîneur de Lorient Sylvain Ripoll, remercié en octobre dernier, a été nommé ce jeudi sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Le Breton a pour objectif de qualifier les Bleuets à l'Euro 2019. Sylvain Ripoll va prendre en main les Bleuets. La Fédération française de football aura pris tout le monde de court ! Alors que le poste était vacant depuis le mois de novembre dernier et le départ de Pierre Mankowski, l'instance a annoncé ce jeudi à la surprise générale la nomination de Sylvain Ripoll comme sélectionneur de l'équipe de France Espoirs ! «L'ancien entraîneur de Lorient et joueur professionnel a signé un contrat de 2 ans, avec l'objectif de qualifier les Espoirs pour l'Euro 2019», a précisé la FFF dans un communiqué. Le technicien de 45 ans était libre depuis son limogeage du banc des Merlus en octobre dernier. Jusqu'à ces dernières heures, lorsque les premiers bruits de couloir ont commencé à filtrer, personne ne l'avait imaginé prendre en charge les Bleuets, à l'inverse par exemple des pistes Éric Roy, Hubert Fournier, Sabri Lamouchi, Éric Carrière ou encore Mickaël Landreau qui avaient circulé. La FFF voulait du changement Contrairement à la quasi-totalité de ses prédécesseurs depuis 40 ans, le Breton n'est pas issu de la Direction technique nationale (DTN), ce qui ne plaidait pas en sa faveur. En réalité, les premiers contacts ont été noués il y a seulement une dizaine de jours et tout est allé très vite dans ce dossier, notamment sous l'impulsion du nouveau membre du comité exécutif de la FFF, Marc Keller. Alors que son expérience à la tête d'une équipe première se limite à ses deux ans et demi avec les Merlus, Ripoll va devoir convaincre les sceptiques et redorer le blason d'une sélection habituée aux échecs depuis une dizaine d'années. «Je remercie la Fédération pour sa confiance. Je suis très heureux de prendre la responsabilité de l'équipe de France Espoirs. C'est un projet sportif ambitieux et passionnant. Nous avons un premier objectif clair : se qualifier pour l'Euro 2019», a lancé l'ancien adjoint de Christian Gourcuff sur le site de la FFF. «Avec Noël Le Graët, le président de la Fédération, nous souhaitions un profil d'entraîneur jeune, avec une expérience d'entraîneur de club de Ligue 1, une philosophie de jeu et le sens de la formation. C'est dans cet esprit qu'avec le comité exécutif nous avons décidé de confier notre sélection Espoirs à Sylvain», s'est justifié Keller. Débuts en juin, premières échéances en septembre A cheval sur la discipline, Ripoll ne devrait rien laisser passer alors que les Bleuets ont été le théâtre de plusieurs écarts de conduite ces dernières années (la fameuse virée en boîte, célébration polémique de Layvin Kurzawa contre la Suède). Après des matchs amicaux face à l'Albanie (5 juin) et le Cameroun (8 juin), le technicien entrera dans le vif du sujet en septembre avec le début des éliminatoires de l'Euro 2019 qui verra sa sélection affronter la Slovénie, le Monténégro, la Bulgarie, le Kazakhstan et le Luxembourg. Pour la première fois depuis 2006, les Espoirs et leur nouveau coach comptent bien regoûter à l'Euro… Approuvez-vous le choix de la FFF ? Sylvain Ripoll est-il l'homme de la situation ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS