Nice : Ben Arfa, Boudebouz, Ruffier, Saint-Maximin, Sarr... Les premières pistes pour le mercato

L'OGC Nice veut conserver une équipe forte la saison prochaine malgré les nombreux départs attendus. Les dirigeants niçois s'activent pour effectuer un mercato à la hauteur de leurs ambitions. Tour d'horizon sur les premières pistes de l'OGCN.

Le président Rivère sera actif cet été

Assuré de terminer 3e de Ligue 1 à l'issue de la saison, l'OGC Nice va boucler un exercice 2016-2017 exceptionnel. Mais le Gym devrait perdre plusieurs éléments importants durant l'intersaison (lire ici). Pour les Aiglons, la mission est donc d'anticiper ces départs et d'effectuer un recrutement efficace pour poursuivre sur sa lancée la saison prochaine.

Ruffier séduit par Nice ?

Au poste de gardien, Yoan Cardinale effectue une belle saison mais le président Jean-Pierre Rivère ne serait pas contre l'arrivée d'un joueur de plus grande renommée à ce poste. Le nom de Stéphane Ruffier (30 ans) est évoqué et France Football croit savoir que le dernier rempart des Verts ne dirait pas non au club azuréen.

Interrogé sur son avenir, Ruffier ne ferme pas la porte à un départ de Saint-Etienne. «Si j'ai des propositions, je réfléchirai pour voir si, sportivement, l'offre que je pourrais recevoir d'un club sera intéressante ou pas pour la suite de ma carrière» , a-t-il confié à RMC. Le challenge niçois pourrait donc bien lui plaire alors que l'ASSE n'est pas certaine de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine avec son actuelle 7e place au classement. En tout cas, Ruffier serait une recrue de poids pour l'OGCN.

Ben Arfa et Boudebouz, des pistes séduisantes

Un retour d'Hatem Ben Arfa (30 ans) serait aussi accueilli avec une grande joie chez les supporters. En échec au PSG, le milieu offensif semble toutefois vouloir rester dans la capitale mais les Aiglons restent à l'affût. La mission sera donc compliquée mais Rivère nous a désormais habitués à quelques surprises. Un autre joueur séduisant techniquement est annoncé du côté de la Côte d'Azur : Ryad Boudebouz (27 ans).

D'après Nice-Matin, l'international algérien a été proposé au Gym et coûte entre 8 et 10 millions d'euros. Auteur de 11 buts et 8 passes décisives cette saison, le Montpelliérain est une cible intéressante, mais il plaît aussi en Angleterre (Southampton, WBA, West Ham). Passé par Nice en 2014-2015, Carlos Eduardo (27 ans) est toujours suivi de près alors qu'il évolue depuis 2015 à Al Hilal Riyadh, en Arabie Saoudite, et brille avec 26 buts inscrits en 40 matchs de championnat ces deux dernières saisons.

Des jeunes de L1 et L2 suivis

En parallèle, Nice espère aussi recruter des jeunes joueurs à fort potentiel. Prêté par Monaco à Bastia, Allan Saint-Maximin (20 ans) pourrait amener de la percussion sur les ailes et plaît beaucoup à Lucien Favre, dont l'avenir reste incertain (lire ici). Révélation de la saison à Metz, Ismaïla Sarr (19 ans) est suivi de près par l'OGCN. C'est le cas aussi du milieu dijonnais Pierre Lees-Melou, assure RMC. Des discussions pourraient même débuter prochainement sur ce dossier.

En Ligue 2, le Lensois Benjamin Bourigeaud (23 ans), auteur d'une belle saison chez les Sang et Or, plaît beaucoup aux Aiglons et pourrait compenser numériquement un départ de Jean-Michaël Seri. L'Equipe annonce aussi un intérêt pour le milieu défensif de Valenciennes, Adrien Tameze (23 ans), capable aussi d'évoluer en défense centrale. Sous contrat jusqu'en juin 2018, ce joueur adroit balle au pied devrait être cédé par VA, qui a besoin de vendre pour renflouer les caisses du club.

Que pensez-vous des joueurs annoncés du côté de Nice ? Pensez-vous que l'OGCN pourra rester compétitif ?