Barça : budget, postes ciblés, ventes... Les plans pour le mercato !

Désireux de se renforcer significativement cet été, le FC Barcelone ne devra pas se louper dans son recrutement. Le club catalan ne possède pas un budget illimité pour recruter et ne pourra sans doute pas réaliser d'énormes folies. Le Camp Nou attend un Barça 2017-2018 plus fort Eliminé dès les quarts de finale de la Ligue des Champions par la Juventus Turin (0-3, 0-0), le FC Barcelone veut se bâtir une équipe plus compétitive cet été afin de prendre sa revanche sur la scène européenne la saison prochaine. L'objectif du mercato estival : recruter des titulaires en puissance afin d'apporter du sang neuf dans un onze de départ parfois à bout de souffle cette saison. Une base de 75 M€ Ce mercredi, la presse catalane nous donne une idée des moyens dont disposera le Barça pour recruter cet été. Ainsi, le quotidien Sport annonce un budget de... 75 millions d'euros. Si de nombreux clubs aimeraient disposer d'une telle enveloppe, cela semble peu par rapport aux ambitions du club. Car recruter des joueurs capables de s'imposer immédiatement au Barça, ça coûte cher. Si cette somme est assez importante pour recruter un latéral droit qui a cruellement manqué cette saison après le départ de Daniel Alves à la Juventus Turin, on peut déjà annoncer qu'elle ne sera pas suffisante pour acheter plusieurs éléments considérés actuellement comme les meilleurs à leur poste en Europe. Car le Barça recherche aussi un milieu axial, un défenseur central et un ailier. 60 M€ de ventes espérés Mais les Blaugrana comptent aussi sur plusieurs ventes cet été. Ainsi, ils espèrent récolter au moins 60 millions d'euros en se séparant de plusieurs éléments pour obtenir un budget mercato total de 135 millions d'euros déjà plus convaincant. Encore faut-il parvenir à vendre ses joueurs à des prix élevés pour obtenir cette somme. Si Arda Turan, courtisé par Arsenal et l'Inter Milan notamment, possède la meilleure valeur marchande, Aleix Vidal peut aussi rapporter pas mal d'argent. La donne est différente pour des éléments comme Jérémy Mathieu, Thomas Vermaelen (prêté à la Roma), Munir El Haddadi (prêté à Valence) ou encore Cristian Tello (prêté à la Fiorentina). Un départ, par exemple, d'André Gomes, décevant pour sa première saison en Catalogne, ou d'Ivan Rakitic, moins performant, pourrait être nécessaire. Avec 135 M€, on fait quoi ? Avec 135 millions d'euros, le Barça aura les ressources nécessaires pour recruter quatre bons joueurs. En revanche, cela parait insuffisant pour recruter des joueurs type Marco Verratti ou Philippe Coutinho, annoncés sur les tablettes, tout en achetant d'autres joueurs de classe mondiale. A titre de comparaison, le club catalan avait dépensé 122,5 M€ l'été dernier pour s'offrir Samuel Umtiti, André Gomes, Paco Alcacer, Lucas Digne, Denis Suarez et Jasper Cillessen. Et seul le premier s'est imposé... Ce mercredi, le Mundo Deportivo annonce une future offensive pour Vitolo (27 ans), sous contrat jusqu'en juin 2020. Mais le FC Séville réclame 40 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire, pour céder un joueur également surveillé par le PSG, Manchester City et l'Atletico Madrid. Si le Barça conclut cette affaire à ce prix, il ne lui restera donc plus que 95 M€ pour s'offrir les trois éléments restants désirés. Et 95 M€, c'est le prix d'un seul joueur de classe mondiale aujourd'hui... Pensez-vous que le Barça peut bâtir une équipe capable de remporter la Ligue des Champions avec 135 M€ ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





