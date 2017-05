Monaco : Mbappé entretient le flou sur son avenir

Véritable révélation de la saison avec Monaco, Kylian Mbappé est courtisé par les plus grands clubs européens. A l'issue de l'élimination de l'ASM face à la Juventus Turin en demi-finale de la Ligue des Champions, l'attaquant monégasque n'a pas totalement exclu un départ.

Mbappé sera-t-il encore Monégasque la saison prochaine ?

Kylian Mbappé sera l'un des feuilletons de l'été sur le marché des transferts. L'attaquant de Monaco réalise une première saison complète exceptionnelle avec 25 buts inscrits en 41 matchs toutes compétitions confondues. Mardi soir, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à trouver le chemin des filets en demi-finale à 18 ans et 140 jours en marquant contre la Juventus Turin (1-2).

Si son but n'a pas permis à l'ASM de se qualifier, Mbappé veut retenir le positif de sa riche campagne européenne. «En se frottant aux meilleurs on a appris, j'ai appris, et on essaiera de revenir l'année prochaine encore mieux armés» , a lancé celui qui a inscrit 6 buts en C1, au micro de la chaîne L'Equipe. Cela signifie-t-il que le jeune buteur compte rester sur le Rocher cet été ? Pas sûr. Il n'a pas totalement exclu un départ au moment d'évoquer son avenir.

Mbappé va étudier les options

«La période des transferts cet été sera longue, j'aurais le temps de penser à mon avenir à ce moment-là. Je vais avoir assez de temps pour considérer mes options, pour l'instant je veux me concentrer sur le titre en Ligue 1» , a indiqué Mbappé. Un sacre en championnat qui pourrait bien avoir des conséquences sur son choix. «Ce club m'a accordé toute sa confiance, je dois au moins lui rendre un titre» , a-t-il ajouté.

Avec un titre de champion de France et une demi-finale de Ligue des Champions, Mbappé pourrait se dire qu'il ne pourra faire mieux avec le club de la Principauté. Et que l'heure d'un départ est donc déjà venue. S'il souhaite partir, il ne manquera pas de choix puisque le FC Barcelone, les deux clubs de Manchester, Arsenal ou encore le PSG sont sur les rangs. Mais aussi le Real Madrid, prêt à dépenser plus de 100 millions d'euros. Il y a quelques jours, la presse espagnole évoquait même un accord entre la Casa Blanca et le joueur. Affaire à suivre...

Selon vous, Mbappé doit-il déjà quitter Monaco ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...