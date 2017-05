Ligue des Champions : éliminé, Monaco oscille entre fierté et déception...

Battue par la Juventus Turin (0-2, 1-2), l'AS Monaco a été éliminée en demi-finale de la Ligue des Champions. Après cette élimination, les Monégasques sont bien évidemment déçus mais éprouvent aussi de la fierté à la suite d'un superbe parcours.

Radamel Falcao a tout de même éprouvé de la déception.

C'est la fin du rêve européen pour l'AS Monaco ! En demi-finale de la Ligue des Champions, le club de la Principauté a été éliminé de cette compétition par la Juventus Turin (0-2, 1-2). Globalement dominé par la formation italienne, l'actuel leader de la Ligue 1 n'a pas grand-chose à regretter, mais la déception reste présente dans les rangs monégasques.

Falcao touché...

En tant que compétiteurs, les joueurs de Leonardo Jardim n'avaient pas abandonné l'idée d'une folle remontée à Turin après la défaite au Stade Louis II à l'aller. Assez logiquement, les Asémistes étaient touchés au terme de ce match retour, à l'image d'un Radamel Falcao amer au micro de beIN Sports. «Ils ont très bien joué, ils ont réussi à convertir leurs occasions alors que nous n'avons pas été assez efficaces», a déploré le capitaine de l'ASM.

«Nous avons lutté pour Monaco, pour la France... On espère être encore plus fort l'an prochain», a commenté le buteur colombien. Une façon d'afficher aussi de la fierté après le magnifique parcours dans cette compétition de Monaco, qui a tout de même éliminé de belles équipes européennes comme Manchester City (3-5, 3-1) et le Borussia Dortmund (3-2, 3-1) lors des tours précédents.

Jardim fier de ses troupes

Dans la foulée, Jardim a tenu un discours dans le même ton que son joueur. Malgré une légitime déception, le technicien portugais a tenu à féliciter ses hommes. «Il nous manque encore quelque chose. En face, il y avait une équipe très expérimentée, nous étions jeunes... Nous sommes heureux de cette demi-finale, de nos joueurs car ils ont continué à donner le maximum malgré la fatigue. Je suis très heureux du travail de tout le monde», a apprécié le coach de l'ASM.

«On aurait pu faire match nul ici, on a réussi à marquer alors que la Juve avait enchaîné 6 matchs sans en encaisser un, mais c'était trop difficile de faire une remontada ici. On sort avec la tête haute car on a bien représenté la France», a-t-il continué. Et effectivement, la France peut dire merci à Monaco pour cette belle campagne européenne !

Que pensez-vous de l'aventure européenne de Monaco ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.