Pas de miracle pour Monaco, la Juve était trop forte - Débrief et NOTES des joueurs (Juve 2-1 ASM)

Battue 0-2 à l'aller, l'AS Monaco n'est pas parvenue à renverser la Juventus Turin ce mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions. L'ASM n'a fait illusion que quelques minutes en début de match avant de s'incliner 2-1 face à une Vieille Dame supérieure.

Falcao et Monaco éliminés par la Juventus

Il n'y a donc pas eu de miracle pour l'AS Monaco... Battue 0-2 à domicile à l'aller, l'ASM s'est logiquement inclinée sur la pelouse de la Juventus Turin (1-2) ce mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Dominé par une Vieille Dame supérieure, le club de la Principauté quitte donc la scène européenne au pied de la finale. Mais c'était trop dur de renverser cette Juve si expérimentée...

Monaco tente le 3-5-2...

Avant même le coup d'envoi, Leonardo Jardim voyait ses plans chamboulés avec la blessure de Dirar à l'échauffement. Mendy prenait la place du Marocain et le coach monégasque optait finalement pour un 3-5-2 au coup d'envoi. Et dès le départ, cela fonctionnait plutôt bien puisque l'ASM gênait la Juve dans la construction du jeu et s'offrait trois opportunités, dont un poteau de Mbappé finalement signalé hors-jeu. Mais cela n'allait pas durer... Au fil des minutes, la Vieille Dame reprenait du poil de la bête et les Monégasques commençaient à souffrir.

La Juve met déjà fin au suspense

Le danger était alors de plus en plus présent devant le but monégasque. Glik sauvait devant sa ligne un piqué de Higuain, puis Subasic sortait un arrêt important face à Mandzukic. Mais l'attaquant croate prenait sa revanche après la demi-heure de jeu en s'y reprenant à deux fois pour battre son compatriote à la réception d'un centre de Dani Alves (1-0, 33e) ! Et si Subasic devait ensuite s'employer pour empêcher Higuain et Dybala de faire le break, il ne pouvait rien sur une volée terrible de Dani Alves à la suite d'un corner repoussé (2-0, 45e) ! Le choix tactique de Jardim, imposé ou non par la blessure de Dirar, n'a pas fonctionné...

Mbappé sauve l'honneur

En seconde période, Monaco reprenait quelques couleurs, mais Buffon était finalement peu inquiété durant de longues minutes. Il fallait attendre plus de vingt minutes pour voir l'ASM parvenir enfin à trouver la faille sur un but à bout portant de Mbappé (2-1, 69e). Le troisième but seulement encaissé par la Vieille Dame dans cette compétition cette saison. La température montait d'un cran en fin de match après plusieurs accrochages et notamment un vilain geste de Glik qui marchait sur un Higuain fou de rage pendant plusieurs minutes. Mais finalement, le score ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. La fin du rêve pour l'ASM...

La note du match : 7/10

Du rythme, des occasions, des buts... On a assisté à un bon match dans la belle ambiance du Juventus Stadium. On pourra regretter que l'ASM n'ait pas réussi à lâcher les chevaux plus tôt dans cette rencontre alors que la Juve a montré sa supériorité technique en multipliant les occasions en première période notamment. La fin de match houleuse a fait monter la température dans le dernier quart d'heure.

Les buts :

- Sur une relance rapide de Buffon, Alex Sandro remonte tout le terrain côté gauche et décale Dybala sur sa droite. L'Argentin temporise et remet en retrait pour Marchisio qui trouve directement Alves côté droit. Le Brésilien ajuste un centre au second poteau pour Mandzukic, totalement seul, dont la tête est repoussée par Subasic mais qui voit le ballon lui revenir dessus pour marquer à bout portant (1-0, 33e).

- Sur un corner repoussé des poings par Subasic, le ballon arrive sur Dani Alves à l'entrée de la surface. Le Brésilien a tout le temps d'ajuster une magnifique volée du droit pour battre Subasic sur sa gauche (2-0, 45e).

- Sur le côté gauche de la surface, le long de la ligne, Moutinho s'échappe du marquage turinois et sert Mbappé devant le but. L'attaquant monégasque reprend instantanément pour marquer à bout portant (2-1, 69e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Dani Alves (8/10)

Très gros match du latéral brésilien ! Défensivement, il a été impérial avec des interventions propres et une sacrée expérience pour bloquer les Monégasques. Et comme à son habitude, il a apporté énormément offensivement avec tout d'abord un centre décisif sur le premier but, puis en inscrivant le deuxième d'une volée sublime.

JUVENTUS TURIN :

Gianluigi Buffon (6) : le légendaire portier italien a vécu un début de match fébrile avec des interventions hasardeuses, mais sans conséquence. Peu inquiété ensuite, il s'impose sur une frappe de Mbappé mais doit s'incliner face à l'attaquant monégasque derrière. Il disputait son 150e match de Coupe d'Europe. Impressionnant.

Andrea Barzagli (6) : il a connu 20 premières minutes difficiles face à Mbappé et Mendy. Mais derrière, il a repris le dessus sur ses adversaires. Il avait pour consigne de marquer Mbappé et il l'a plutôt bien fait. Remplacé à la 85e par Medhi Benatia (non noté).

Leonardo Bonucci (7) : quelle lecture du jeu ! Le défenseur italien était présent sur chaque ballon envoyé dans sa surface. Au sol ou dans les airs, il a réalisé les interventions nécessaires. Et dans la relance, quel régal !

Giorgio Chiellini (7) : comme Bonucci, mais dans un style plus besogneux, il a multiplié les interventions parfaites, notamment sur les centres monégasques. Il a tout de même un peu de chance de ne pas pousser le ballon dans son but sur un centre de Mendy en première période.

Dani Alves (8) : lire le commentaire ci-dessus

Sami Khedira (non noté) : suspendu à l'aller, l'Allemand n'est pas resté très longtemps sur le terrain en raison d'une blessure à une cuisse. Remplacé à la 10e par Claudio Marchisio (6), qui a fait le boulot à la récupération grâce à sa superbe lecture du jeu et s'est bien projeté vers l'avant.

Miralem Pjanic (6,5) : match propre du Bosnien. Il n'a peut-être pas été le plus en vue chez les Bianconeri mais il a réalisé un gros boulot à la récupération et il a parfaitement orienté le jeu de son équipe.

Alex Sandro (6) : moins présent offensivement que Dani Alves, il s'est surtout concentré sur son travail défensif. Et il l'a très bien fait. Ce qui ne l'a pas empêché de mener le contre sur l'ouverture du score.

Paulo Dybala (7,5) : encore une grosse prestation de la part de l'Argentin ! Impeccable techniquement, il a enchainé les dribbles de classe et a fait preuve d'une grande lucidité sur ses transmissions en offrant des caviars à ses partenaires. Il est impliqué dans l'action sur l'ouverture du score. Remplacé à la 54e par Juan Cuadrado (non noté).

Mario Mandzukic (7) : encore un gros match de la part du Croate. Il ne rechigne jamais à faire les efforts dans le replacement défensif et il se montre présent offensivement en remportant régulièrement ses duels aériens. Il s'est procuré plusieurs occasions dangereuses et ouvre le score pour la Juve.

Gonzalo Higuaín (6,5) : l'Argentin a été une menace constante pour la défense monégasque. Par ses appels et son intelligence de jeu, il a fait souffrir ses adversaires, qu'il a même plusieurs fois pris de vitesse. S'il ne marque pas ce soir, il a tout de même eu plusieurs occasions et il est précieux pour les siens.

MONACO :

Danijel Subasic (6,5) : le gardien monégasque a longtemps brillé dans ses duels en repoussant les assauts de Mandzukic, Higuain et Dybala. Même sur l'ouverture du score, il réalise un bel arrêt mais doit s'incliner derrière. On peut lui reprocher son dégagement plutôt manqué sur le deuxième but mais ce serait tout de même sévère au vu de ses nombreux arrêts.

Andrea Raggi (5) : comme toujours, l'Italien a défendu avec hargne et n'a pas ménagé ses efforts, mais il a souffert face à Mandzukic notamment. S'il réalise une belle intervention devant son but en première période, il est en retard sur Mandzukic lors de l'ouverture du score. Sans doute le défenseur monégasque le moins décevant ce soir.

Kamil Glik (4) : malgré sa puissance physique dans les duels, le Polonais a été régulièrement battu lorsque la Juve accélérait et jouait dans la profondeur. Il aurait pu être sanctionné pour un vilain geste en marchant sur Higuain. L'ancien du Torino n'a pas échappé aux sifflets du Juventus Stadium.

Jemerson (3) : plutôt bien présent en début de match avec plusieurs jaillissements et de bonnes couvertures, le Brésilien a été ensuite plus en difficulté sous la pression des attaquants adverses. Il s'est montré aussi très imprécis dans la relance en abusant des longs ballons.

Djibril Sidibé (4) : de retour sur son côté droit en début de match, il n'a pas vécu une soirée très réjouissante. Trop timide offensivement et défensivement, il n'a jamais réellement pesé dans cette rencontre. Il est aussi en retard sur le but de Mandzukic.

Benjamin Mendy (4) : titulaire surprise en début de match, le latéral gauche a réalisé de bonnes montées pour effectuer plusieurs centres dangereux. Mais il a été en difficulté défensivement puisqu'il perd le ballon sur l'action qui amène le corner du deuxième but. Il couvre aussi Mandzukic sur la première occasion du Croate. Remplacé à la 54e par Fabinho (non noté).

João Moutinho (5) : si le Portugais a été très précis dans ses transmissions, il a parfois eu tendance à ralentir le jeu de l'ASM. Malheureusement, il fallait plus de vitesse pour bouger cette équipe de la Juve. Il a tout de même fait de nombreux efforts et il s'arrache pour offrir une passe décisive à Mbappé.

Tiémoué Bakayoko (4,5) : présent à la recupération en début de rencontre, il a été plus en difficulté face aux milieux bianconeri au fil des minutes. Et il a encore perdu quelques ballons dangereux devant sa défense. Du mieux en seconde période mais on l'a connu beaucoup plus impérial dans l'entrejeu. Remplacé à la 78e par Valère Germain (non noté).

Bernardo Silva (4) : titularisé dans le coeur du jeu, le Portugais s'est montré disponible mais n'a pas eu vraiment de réussite dans le dernier geste ce soir. Il n'a pas trouvé la clé pour être décisif, même lorsqu'il est repassé à droite en seconde période. Remplacé à la 69e minute par Thomas Lemar (non noté).

Kylian Mbappe (5,5) : le jeune attaquant monégasque a beaucoup tenté en première période mais il n'a pas été très en réussite et il a régulièrement buté sur les défenseurs adverses, très attentifs face à lui. Il parvient tout de même à trouver le chemin des filets en seconde période. Son sixième but en Ligue des Champions.

Falcao (4) : si le Colombien a apporté de la présence devant le but, il n'a pas été en réussite dans ses tentatives et il a été bien contrôlé par les défenseurs turinois. Un match pénible pour El Tigre.

JUVENTUS TURIN 2-1 MONACO (mi-tps: 2-0) - LIGUE des CHAMPIONS - 1/2 finale

Stade : Juventus Stadium - 40.244 spectateurs - Arbitre : B. Kuipers



Buts : M. Mandzukic (33e) Dani Alves (44e) pour JUVENTUS TURIN - K. Mbappé (69e) pour MONACO

Avertissements : L. Bonucci (74e) , M. Mandzukic (90+1e) , pour JUVENTUS TURIN - Falcao (40e) , B. Mendy (51e) , pour MONACO



JUVENTUS TURIN : G. Buffon - A. Barzagli (M. Benatia, 85e) , L. Bonucci , G. Chiellini - Dani Alves , S. Khedira (C. Marchisio, 10e) , M. Pjanic , Alex Sandro - P. Dybala (J. Cuadrado, 54e) , M. Mandzukic - G. Higuaín



MONACO : D. Subasic - A. Raggi , K. Glik , Jemerson , D. Sidibé - , João Moutinho , T. Bakayoko (V. Germain, 78e) , Bernardo Silva (T. Lemar, 69e) - K. Mbappé , Falcao



