Nice : Balotelli, Belhanda, Pereira, Baysse, Seri, Pléa, Cyprien... Qui va rester, qui va partir ? Pierre-Damien Lacourte - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 09/05/2017 à 11h39 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Après une formidable saison 2016-17, conclue à la troisième place du classement, l'OGC Nice s'apprête à vivre un été très agité. Plusieurs joueurs majeurs comme Mario Balotelli, Younes Belhanda ou encore Jean-Michaël Seri devraient ainsi quitter les Aiglons durant l'intersaison. Petit tour d'horizon. Balotelli était un cadeau pour l'OGC Nice. Mais un cadeau éphémère. Paul Baysse a surpris tout le monde après la défaite de Nice à Marseille dimanche (1-2). Capitaine d'une équipe qui aura été la seule à pouvoir suivre le rythme d'enfer du duo Monaco-PSG cette saison, le solide défenseur central, en fin de contrat, annonçait son départ du Gym cet été, faute de proposition. Une perte importante pour le club azuréen qui ne sera pas la seule. Mario Balotelli, dont rien que la présence au club a permis à tous ses partenaires d'élever leur niveau, devrait lui aussi quitter l'OGCN à l'issue de son contrat. Nice a toujours été perçu comme un tremplin par l'Italien pour rebondir et évoluer à nouveau dans un club plus huppé. Acteur majeur également de cette incroyable exercice 2016-17, Younes Belhanda va retrouver le Dynamo Kiev par qui il était prêté, mais provisoirement seulement. Les Aiglons disposaient d'une option d'achat, estimée à environ 10 millions d'euros, mais elle n'a pas été levée. A ce tarif-là et au regard de ses excellentes prestations, l'ancien Montpelliérain va voir les clubs se bousculer pour l'enrôler. Pléa et Cyprien partis pour rester L'excellent latéral droit Ricardo Pereira se trouve dans la même situation. Prêté par le FC Porto, le Portugais dispose d'une clause libératoire de 25 millions d'euros. Les Dragons veulent rapatrier au plus vite leur joueur afin de prolonger son contrat et augmenter ainsi le montant de cette clause. Très performant lui aussi tout au long de la saison, Jean Michaël Seri sera également très courtisé. Le milieu de terrain ivoirien, qui bénéficie d'une clause libératoire fixée à 40 millions d'euros, intéresse fortement le Paris Saint-Germain et plusieurs clubs anglais. Le FC Barcelone aurait également un oeil sur lui. Cela fait cinq cadres de l'équipe sur le départ. Ce pourrait être tout. Le latéral gauche Dalbert Henrique sera courtisé mais les dirigeants niçois ont l'intention de le conserver. Comme Dante, le jeune Malang Sarr et le milieu Vincent Koziello, revenu en grâce en fin de saison. Quant à Alassane Pléa et Wylan Cyprien, actuellement à l'infirmerie, ils faisaient part dimanche sur Canal+ de leur intention de poursuivre l'aventure à Nice. Quid de Cardinale ? Enfin, le cas Yoan Cardinale est plus incertain. Performant et heureux chez les Aiglons, le portier niçois compte rester. Seule l'arrivée d'un nouveau gardien, régulièrement envisagée par le président Jean-Pierre Rivère, pourrait l'inciter à plier bagages. Très fort sur sa ligne, il a aussi affiché ses limites comme sur le but de Gomis au Vélodrome dimanche, sur lequel il manque de taille pour aller empêcher le Marseillais de placer sa tête. Pour aller encore plus haut, le Gym aura sans doute besoin d'un gardien meilleur encore. En attendant, le club azuréen compte toujours s'appuyer sur des jeunes prometteurs et quelques grands noms aux salaires importants. Un retour d'Hatem Ben Arfa, qui jouit d'une cote d'amour énorme à Nice, est ainsi envisagé. Et d'autres surprises sont attendues. Il y a un an, personne n'avait vu venir le coup Balotelli. Et Belhanda avait lui signé à la dernière minute. Que pensez-vous du mercato niçois à venir ? Pensez-vous le Gym capable de rester en haut de l'affiche ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





