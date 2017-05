Real : Pepe, une priorité nommée PSG !

Dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, Pepe donnerait sa priorité au club de la capitale. En fin de contrat, le défenseur central débarquerait gratuitement du Real Madrid cet été.

Pepe à deux orteils et demi du PSG ?

C'est l'un des bons coups à saisir cet été sur le marché des transferts. En fin de contrat en juin prochain, Pepe devrait quitter le Real Madrid. Logiquement, au vu de son standing et de son excellent Euro 2016, le défenseur central ne manque pas de prétendants, même à 34 ans.

La Chine évidemment, Galatasaray, qui proposerait 5 millions d'euros annuels net sur deux ans, Manchester City, le Paris Saint-Germain… Tous sont sur le coup. Et si la lucrative piste asiatique a semblé tenir la corde durant l'hiver, le Portugais a visiblement revu ses plans. La Cadena SER annonce ainsi que le champion d'Europe a «un pied et demi au PSG» !

Le Mondial 2018 en ligne de mire

Le média n'avance pas d'argument particulier pour étayer ses informations, mais on sait que le Merengue aspire à disputer la Coupe du monde 2018 avec sa sélection. Forcément, ses chances de continuer à être appelé par Fernando Santos sont plus grandes en restant dans un championnat compétitif. Puis Pepe n'a peut-être pas oublié que le club de la capitale fait figure de prétendant de longue date.

En 2012 déjà, l'entraîneur d'alors, Carlo Ancelotti, avait tenté de l'attirer mais il manquait 5 M€ à la proposition du PSG pour faire plier le Real et le président Florentino Perez, qui attendait 30 M€, rappelle AS ce mardi. Aujourd'hui encore, la venue gratuite du vainqueur de l'Euro 2016 représenterait un bon coup pour le quadruple champion de France en titre, qui cherche à combler le départ de David Luiz depuis près d'un an.

Un physique éprouvé ?

Alors qu'on dit l'entraîneur Unai Emery déçu par le manque de leadership de Thiago Silva, le Lusitanien, expérimenté et au caractère bien trempé, renforcerait un peu plus la concurrence en charnière centrale entre le Brésilien, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Une réserve tout de même : le physique capricieux de Pepe, qui l'a conduit à vivre une saison compliquée à la Maison Blanche avec seulement 18 matchs joués toutes compétitions confondues. Difficile malgré tout de cracher sur un renfort gratuit de cette envergure !

Voyez-vous la possible arrivée de Pepe au PSG d'un bon oeil ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» …