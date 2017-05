Ligue des Champions : Juve-Monaco, croire en l'impossible... Présentation et compos probables

Battue 2-0 à l'aller à Louis II, l'AS Monaco va tenter de se hisser en finale de la Ligue des Champions sur le terrain de la Juventus Turin ce mardi (20h45). Plus qu'un exploit, c'est un miracle que devront réaliser les hommes de Leonardo Jardim. Mais les miracles se produisent parfois...

Monaco aura besoin d'un magnifique duo Falcao-Mbappé pour passer.

3,15%... D'après les statistiques établies sur les 317 précédents en coupes d'Europe depuis la saison 1970-1971, l'AS Monaco, battue 2-0 à l'aller sur son terrain, a 3,15% de chances de renverser la Juventus Turin ce mardi soir (20h45) et se hisser ainsi en finale de la Ligue des Champions. Plutôt que d'exploit, on peut carrément parler de miracle.

Alors, faut-il renoncer avant même de se présenter au Juventus Stadium ? Evidemment non. Car le club de la Principauté sait mieux que personne que les miracles peuvent se produire parfois. En 2004, battue 4-2 en quart de finale aller sur le terrain du Real Madrid des Galactiques, l'ASM avait déjà accompli un miracle en l'emportant 3-1 à Louis II au retour. Au tour suivant, les Monégasques, accrochés (1-1) puis réduits à dix, étaient aussi parvenus à finalement dominer chez eux Chelsea 3-1. Autant d'exemples qui doivent pousser les coéquipiers de Radamel Falcao à croire en leurs chances et leur bonne étoile, au-dessus de leur tête depuis le début de la saison.

«Et Paris les gars ?»

Et ce même si, en face, la Juve n'a plus perdu chez elle depuis août 2015 (0-1 contre l'Udinese). Et ce même si la Juve n'a perdu qu'une seule fois chez elle par deux buts d'écart (0-2 contre le Bayern Munich il y a quatre ans) en près de 60 ans de son histoire européenne... En plus de ça, Massimiliano Allegri peut s'appuyer sur sa meilleure équipe, Sami Khedira revenant après sa suspension de l'aller. Alors qu'en face Jardim sera encore privé d'une de ses pièces maîtresses, Benjamin Mendy, pas à 100%. Mais qui sait...

«Et Paris les gars ? Vous disiez quoi quand ils sont allés à Barcelone avec quatre buts d'avance ? Bien sûr qu'il faudra un miracle, on le sait, on n'est pas fous. Mais on y croit, lâche ce mardi le défenseur italien de Monaco, Andrea Raggi dans les colonnes de L'Equipe. On va essayer, avec notre folie, sans réfléchir. On va tout tenter et s'il faut aller brancher le banc de la Juve, je le ferai. Aller en finale de Ligue des Champions, c'est une chance qui arrive une fois ou deux dans une vie.» Et si l'impossible devenait possible ?

Les équipes probables :

Juventus Turin : Buffon - Dani Alves, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Pjanic, Khedira - Dybala, Higuain, Mandzukic.

Monaco : Subasic - Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé - Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Falcao, Mbappé.

Quel est votre pronostic pour cette rencontre ? Imaginez-vous Monaco passer ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.