Bayern : son avenir incertain, les Bleus, le PSG... Coman trace sa route

Définitivement transféré au Bayern Munich le mois dernier, Kingsley Coman n'est pourtant pas certain de rester chez le champion d'Allemagne la saison prochaine. Déterminé à récupérer sa place en équipe de France en vue du Mondial 2018, l'ailier tricolore s'inquiète pour son temps de jeu après un exercice gâché par des blessures.

Kingsley Coman veut disputer le Mondial 2018 avec les Bleus.

Si le Bayern Munich a déboursé 21 M€, le montant de l'option d'achat du prêt, pour conclure son transfert définitif, Kingsley Coman reste ouvert à un départ cet été. Gêné par des pépins physiques ces derniers mois, l'ailier de 20 ans veut rebondir la saison prochaine. Cela passera par un temps de jeu important.

«Si le Bayern achète Ronaldo et Messi...»

Mais le Français n'est pas dupe et sait que le mercato peut tout changer. «Si je serai là la saison prochaine ? Normalement oui, a répondu l'ancien joueur de la Juventus Turin à Téléfoot. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si demain ils achètent Ronaldo et Messi, ce qui n'est pas possible, et que je sais que c'est bouché, je devrai envisager un autre avenir.» Comme l'hiver dernier lorsque son ancien entraîneur Pep Guardiola voulait l'attirer à Manchester City.

«Je n'ai pas hésité par rapport à Manchester City ou au coach, mais plus par rapport à ma situation. Je suis jeune et je suis à une période où j'ai besoin de jouer. Si ce n'était pas ici, j'étais prêt à envisager un départ. Mais j'ai parlé avec les directeurs du club et tout s'est réglé» , a raconté le natif de Paris. Vous l'aurez sûrement deviné, Coman veut cartonner la saison prochaine pour récupérer sa place en équipe de France et disputer le Mondial 2018. Et la concurrence de la nouvelle génération ne lui fait pas peur.

Coman reste attaché au PSG

«C'est une bonne chose s'il y a de la concurrence partout, s'est-il réjoui. La concurrence était abusée au PSG quand j'avais 17 ans, elle l'était aussi à la Juventus Turin et ici c'est pareil. (…) A partir du moment où je suis dans un grand club et que je joue, tout se passera bien pour moi.» Le joueur formé au club francilien n'a donc aucune raison de regretter son départ en 2014, même si certains de ses amis parviennent à percer.

«Je n'ai aucune rancoeur. Tant que Presnel (Kimpembe) joue, qu'il y a Adrien (Rabiot), des jeunes du club, je continuerai toujours à regarder le PSG parce que ce sont mes amis. Aujourd'hui, je suis très satisfait de ma carrière. Je suis au Bayern Munich donc je ne vois pas pourquoi je devrais regretter», a lâché Coman, toujours Parisien malgré tout. La preuve, le milieu offensif s'est dit touché par la fameuse remontada du FC Barcelone et l'image ternie du PSG…

