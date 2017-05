PSG : en dix minutes, Lo Celso les a tous convaincus !

Protégé depuis son arrivée cet hiver par Unai Emery, Giovani Lo Celso a eu le droit à dix minutes de jeu contre Bastia samedi (5-0). Le temps pour l'Argentin de mettre le feu au sein de la défense corse et de dévoiler une partie de ses qualités. Ses coéquipiers ont apprécié le show.

Cette volée terrible de l'Argentin a fini sa course sur la barre.

Entré en jeu à la 80e minute face à Bastia samedi (5-0), Giovani Lo Celso a fait étalage d'une partie de ses qualités. Très à l'aise techniquement, inspiré, l'Argentin pensait d'ailleurs inscrire son premier but sous le maillot parisien au terme d'une accélération dévastatrice au sein de la défense adverse. Mais Marquinhos a assuré le coup en poussant le ballon au fond à 30 centimètres de la ligne. Après le match, le Brésilien s'en voulait d'ailleurs un peu.

«Je vais être dégoûté si le but m'est attribué. Je voulais que ce soit Lo Celso qui marque. J'ai demandé à l'arbitre de lui donner le but mais il m'a répondu que ce n'était pas lui qui décidait» , a fait savoir le défenseur parisien. L'Argentin aurait pu réparer cette "erreur" quelques minutes plus tard mais la barre est venue repousser sa volée terrible des 20 mètres. En dix minutes, la recrue hivernale parisienne, protégée jusqu'ici par Unai Emery, a eu le temps de réveiller le Parc des Princes qui s'était endormi et d'emballer ses partenaires, visiblement sous le charme.

«Il pourrait demander un peu plus que ce qu'il a maintenant»

«Giovani est très serein et a vite pris confiance à l'entraînement. C'est un bon joueur, capable de réussir de belles choses. A l'image de ce qu'il a fait contre Bastia. C'est de bon augure pour la saison prochaine» , a ainsi souligné Adrien Rabiot après le match. Thomas Meunier est lui aussi convaincu que son partenaire sera l'un des joueurs majeurs du PSG dans un avenir proche.

«Giovani a des qualités pour jouer dans un club comme Paris, tout simplement. Je pense même qu'il pourrait demander un peu plus que ce qu'il a maintenant, mais ce n'est pas évident, vu la qualité des joueurs. C'est un très, très bon investissement, je pense qu'il va vraiment participer à la vie du club dans les années qui viennent» , estime ainsi le Belge.

L'entrée fracassante de Lo Celso est tout de même à relativiser. Car si ses partenaires sont déjà emballés, il ne faut pas oublier que samedi, Bastia était certainement l'une des équipes les plus faibles que le PSG a affrontées cette saison et que le Sporting avait abdiqué depuis longtemps. Mais l'Argentin a eu le mérite de vouloir s'illustrer durant ses dix minutes sur le terrain.

