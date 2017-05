Monaco : son entourage agacé, Mbappé tranchera en fin de saison

Annoncé au Real Madrid par la presse espagnole, l'attaquant de l'AS Monaco, Kylian Mbappé, ne se prononcera pas sur son avenir avant la fin de la saison d'après L'Equipe. Dans le même temps, l'entourage du jeune prodige supporte de moins en moins de voir l'agent Jorge Mendes tenter de s'immiscer dans ce dossier.

Mbappé au centre de lutte d'intérêts...

Pas un jour ne passe sans un nouveau rebondissement dans le feuilleton Kylian Mbappé (18 ans). Vendredi, le quotidien Marca a réservé sa Une à l'attaquant de l'AS Monaco, révélation de la saison en Europe, en annonçant qu'il souhaite rejoindre le Real Madrid.

Cependant, les deux clubs ont démenti l'information. «Ce sont des bêtises», a notamment assuré une source interne de la Maison Blanche au quotidien L'Equipe, en évoquant des «intérêts d'agent», qui trouvent leur compte en alimentant cette rumeur. Plus précisément, le puissant Jorge Mendes, qui n'est pas le représentant de Mbappé mais qui possède ses entrées notamment en Principauté et au Real, tenterait de tirer les ficelles depuis plusieurs semaines dans ce dossier en discutant de manière informelle avec les clubs intéressés par le prodige.

Pas de décision en cours de saison

L'entourage du Tricolore s'est rendu compte des manoeuvres du Lusitanien «et n'y goûte que modérément» selon la même source. En effet, les proches du joueur, qui gèrent ses intérêts en compagnie d'un cabinet d'avocats, ont «leurs propres méthodologie et calendrier.» Et le clan Mbappé se montre catégorique sur un point : «aucune décision ni orientation» sur l'avenir du Monégasque ne sera prise avant la fin du championnat. De quoi donc atténuer la rumeur Real dans l'immédiat, surtout que le natif de Bondy déclarait en mars qu'un joueur ne doit rejoindre les Merengue qu'une fois «au sommet de son art» .

MU, c'est non

Pour l'autre principal prétendant de l'international français, Manchester United, les choses s'annoncent encore plus compliquées. Alors que l'ASM aurait repoussé leur offre de 85 millions d'euros, les Red Devils n'ont pas la cote auprès de Mbappé, qui écarterait un transfert vers Old Trafford ! En privé, l'intéressé aurait confié son peu d'enthousiasme pour le jeu balbutiant proposé par les Mancuniens cette saison… Sans compter que les attaquants Marcus Rashford et Anthony Martial possèdent un profil un peu comparable au sien. Pour aller au-delà des spéculations et connaître aussi la position exacte du club princier, il faudra donc attendre la fin de cette saison-marathon sur le Rocher !

