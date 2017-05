Journal des Transferts : offres à 3 chiffres pour Mbappé, Paris a des priorités, l'OM regarde derrière, Lacazette a tranché... Romain Lantheaume - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 06/05/2017 à 12h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Des offres folles pour Mbappé, le PSG a établi ses priorités, l'OM prospecte en défense, Lacazette a fait son choix, le feuilleton Galtier anime Saint-Etienne… Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Mbappé leur fait tous tourner la tête ! Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. Mbappé, les chiffres s'envolent ! Le feuilleton Kylian Mbappé est bien parti pour animer l'été. Mardi, le journaliste de Sky Sports Italia Gianluca Di Marzio a révélé que l'AS Monaco a refusé une offre de 85 millions d'euros de la part de Manchester United pour son attaquant de 18 ans, révélation de la saison en Europe. Mais d'autres cadors sont évidemment eux aussi sur le coup. Selon The Sun, Manchester City, à qui il a fait si mal en 8e de finale de C1, prépare ainsi une offre XXL de 130 millions d'euros ! Nouvel épisode vendredi, avec Marca qui annonçait en Une, «il veut venir au Real Madrid», disposé à mettre plus de 100 millions d'euros sur la table ! Sauf que l'ASM et les Merengue ont démenti cette rumeur dans L'Equipe. A part MU, qui n'aurait pas ses faveurs en raison du jeu balbutiant proposé, l'entourage du Tricolore se montre catégorique sur un point : aucune décision sur l'avenir du Monégasque ne sera prise avant la fin du championnat. Avec ces sommes astronomiques qui circulent, le club princier va aussi devoir se positionner clairement dans ce dossier. 2. Le PSG fixe ses priorités Après le fiasco en Ligue des Champions et la probable perte du titre en Ligue 1, l'effectif du Paris Saint-Germain devrait connaître de grands chamboulements l'été prochain. Si beaucoup de noms circulent, le club de la capitale a établi ses priorités. En attaque, le quotidien Le Parisien annonce qu'Alexis Sanchez (Arsenal) reste la cible numéro un. Mais malgré la fin de son contrat en 2018, le Chilien sera compliqué à attirer, surtout que le Bayern Munich veut accélérer dans ce dossier. Du coup, l'attaquant du Borussia Dortmund, Pierre Emerick Aubameyang, fait office de plan B. Bild annonce même un accord proche avec le Gabonais sur les bases d'un contrat de 3 ans avec un salaire annuel de 12 millions d'euros. Mais il devrait falloir mettre environ 70 M€ sur la table pour convaincre le BvB, qui a démenti la rumeur PSG vendredi… Au milieu de terrain, la piste Tiémoué Bakayoko ferait elle aussi office de simple alternative et le frère et conseiller du Monégasque a d'ailleurs démenti tout contact. En revanche, le milieu de terrain Jean-Michaël Seri, auteur d'une superbe saison avec l'OGC Nice, se trouve bien dans le viseur du PSG. C'est l'entraîneur francilien Unai Emery lui-même qui aurait transmis le nom de l'Ivoirien au directeur du football, Patrick Kluivert, en vue de la saison prochaine. Pas insensible à l'intérêt du club de la capitale mais courtisé par d'autres cadors dont le FC Barcelone, l'Aiglon dispose d'une clause de départ sous seing privé à 40 M€. 3. L'OM veut assurer ses arrières En quête d'éléments défensifs pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes. Alors que Laurent Koscielny (Arsenal), Aymen Abdennour (Valence) ou encore José Maria Gimenez (Atletico Madrid) sont annoncés sur les tablettes, le club phocéen a coché le nom de Gabriel Paletta (31 ans) selon Tutto Mercato Web. Le défenseur central du Milan AC avait tapé dans l'oeil de Rudi Garcia lorsqu'il était sur le banc de l'AS Rome. L'OM pourrait profiter de la situation contractuelle du joueur, lié jusqu'en juin 2018 aux Rossoneri, mais l'ancien de l'Atalanta Bergame attend pour le moment un signe de sa direction pour prolonger. Du coup, la piste Simon Kjaer (28 ans) semble elle aussi toujours d'actualité. Selon le média turc Fanatik, le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta va faire une offre de 10 M€ à Fenerbahçe pour l'ancien Lillois. La proposition sera-t-elle suffisante pour convaincre le club turc ? Si c'est le cas, il faudra aussi séduire le Danois qui aurait une préférence pour la Premier League, où son nom a circulé à Liverpool et Hull City. Au poste de gardien, Steve Mandanda, en difficulté à Crystal Palace, reste la priorité, mais le portier de Toulouse, Alban Lafont, se montrerait également intéressé par le challenge phocéen. 4. L'Atletico, «priorité absolue» de Lacazette ? Probable partant l'été prochain, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette (25 ans) aurait du mal à convaincre les cadors européens de passer concrètement à l'action pour l'enrôler. Mais depuis quelques jours, l'un d'eux se montre visiblement plus pressant. Le journal L'Equipe révèle ainsi que l'Atletico Madrid a «entamé des démarches concrètes et avancées pour tenter de recruter» le Gone, offres à l'appui. Cette piste insistante aurait les faveurs du buteur qui se montrerait emballé et en aurait fait sa «priorité absolue» d'après la même source. Les grandes lignes d'un possible contrat de quatre ou cinq ans auraient même déjà été dessinées par les Colchoneros qui voient en plus en Lacazette un argument supplémentaire pour conserver leur star Antoine Griezmann, dont il est proche ! Reste qu'il faudra convaincre l'OL qui espère au moins 60 M€ pour le Tricolore. Le président lyonnais Jean-Michel Aulas, a reconnu des «échanges» avec les Colchoneros mais a assuré avoir reçu des offres d'autres clubs. Surtout, l'actuel 3e de Liga devra attendre que l'interdiction de recrutement qui le frappe jusqu'en janvier 2018 soit levée... 5. Le feuilleton Galtier agite Saint-Etienne Christophe Galtier vit sans doute ses dernières semaines sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Entraîneur principal des Verts depuis décembre 2009, le technicien de 50 ans s'apprêterait à quitter le club stéphanois à la fin de la saison, a révélé L'Equipe lundi ! Victime de douleurs à la hanche, le Marseillais de naissance sous contrat jusqu'en 2018 aurait décidé de se faire opérer et de prendre une année sabbatique. Il aurait déjà communiqué sa décision à ses dirigeants. Sauf que l'intéressé a d'abord démenti. «Je n'ai jamais annoncé que j'arrêtais. (…) Mon avenir ? On est dans une période de réflexion. La décision sera prise en accord avec tout le monde. Je n'ai pas abordé le sujet avec les joueurs», a clarifié le Stéphanois dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès. Mais, vendredi, excédé après le match nul contre Bordeaux (2-2) qui écarte quasiment les Verts de la course pour l'Europe, Galtier a fini par lâcher, «l'un de mes derniers matchs ici ? Je ne sais pas mais je pense qu'il ne va pas en rester beaucoup.» Entre ses soucis physiques, les critiques et le risque de réaliser l'année de trop, le Stéphanois semble clairement sur le départ… Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 6 mai à 12h C'est officiel : - Courtisé, l'entraîneur Sergio Conceiçao a prolongé à Nantes jusqu'en 2020.

- Le milieu de terrain Lucas Tousart a rempilé avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2022.

- Le défenseur central français Lucas Hernandez a étendu son bail jusqu'en 2022 avec l'Atletico Madrid. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - L'agent du milieu de terrain parisien Marco Verratti a démenti toute discussion avec la Juve.

- Le PSG a revu son offre de prolongation à la hausse pour le milieu de terrain Blaise Matuidi, courtisé par Manchester United.

- L'ancien directeur sportif du FC Porto, Antero Henrique, est annoncé proche de Paris.

- Annoncé dans le viseur du PSG et de MU, le latéral gauche Jordi Alba se voit rester au Barça.

- Le coach Unai Emery espère conserver à Paris le milieu de terrain Thiago Motta, libre en juin.

- Manchester United pourrait offrir 60 M€ pour le défenseur central parisien Marquinhos.

- Paris serait prêt à brader le milieu de terrain Grzegorz Krychowiak et l'attaquant Jesé.

- Dans le doute, l'ailier du PSG, Lucas, a la cote à l'Atletico Madrid.

- Le jeune défenseur central parisien Dan-Axel Zagadou se rapproche du Borussia Dortmund.

- Le milieu de terrain Javier Pastore se voit rester à Paris.

- En fin de contrat au PSG, le latéral gauche Maxwell reste énigmatique sur son avenir.

- Emery possiblement menacé, Paris aurait contacté les entraîneurs Antonio Conte (Chelsea) et Diego Simeone (Atletico Madrid).

- La Roma a démenti la piste menant au coach parisien Unai Emery. - Marseille pense au milieu de terrain de Chelsea, Cesc Fabregas !

- A Arsenal, l'OM a bien contacté le défenseur central Laurent Koscielny mais pas l'attaquant Olivier Giroud.

- L'OM va superviser l'attaquant de Leicester, Ahmed Musa.

- Le jeune défenseur central Boubacar Kamara pourrait signer son premier contrat professionnel à Marseille.

- L'OL s'intéresse au défenseur central Mehdi Benatia, prêté à la Juve par le Bayern.

- Le milieu de terrain Lucas Tousart va prolonger à Lyon jusqu'en 2022.

- Libre en fin de saison, le latéral lyonnais Jordy Gaspar est dans le viseur de Monaco.

- L'attaquant Radamel Falcao ne compte pas partir de Monaco.

- Manchester United envisage de proposer 60 M€ pour l'ailier monégasque Bernardo Silva.

- Le milieu de terrain de l'ASM, Fabinho, plaît à la Juve.

- Naples a supervisé le latéral polyvalent de Monaco Djibril Sidibé. - Prêté à Nice, le polyvalent Ricardo Pereira va rentrer au FC Porto qui veut le blinder.

- Nice n'a pas encore discuté pour conserver l'attaquant Mario Balotelli.

- L'OGCN a calmé le jeu au sujet d'un éventuel retour du milieu offensif du PSG Hatem Ben Arfa.

- Sur le départ, le milieu de Montpellier Ryad Boudebouz a ouvert la porte à Nice.

- Saint-Etienne cible le défenseur de Niort, Junior Sambia.

- Courtisé par le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, le milieu de terrain de Nantes, Amine Harit, est flou sur son avenir.

- En attaque, Rennes pense à Benjamin Moukandjo (Lorient), Martin Braithwaite (Toulouse), Loïs Diony (Dijon) et Jimmy Briand (Guingamp).

- Arsenal a coché le nom du latéral droit de Lille, Sébastien Corchia.

- Décevant cette saison, l'attaquant Eder pense rester à Lille. A l'étranger - L'attaquant de Chelsea, Diego Costa, serait d'accord pour rejoindre le Tianjin Quanjian contre 90 M€ et un salaire annuel de 30 M€ !

- L'ailier Willian ne sera pas retenu à Chelsea en cas de belle offre.

- L'attaquant du Real Madrid, Alvaro Morata, plaît à MU mais préfère Chelsea.

- Chelsea pourrait prêter le défenseur central Kurt Zouma.

- Manchester United proposerait un salaire hebdomadaire de 350 000€ environ à l'attaquant de l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann !

- Phil Jones, Chris Smalling, Luke Shaw, Ashley Young et Wayne Rooney devraient quitter MU.

- MU s'intéresse au gardien de Leicester, Kasper Schmeichel.

- Courtisé par Manchester City, le défenseur central Leonardo Bonucci veut rester à la Juve.

- Manchester City est en pole pour le latéral gauche de Schalke 04, Sead Kolasinac, libre en juin.

- City ne lâche pas l'ailier Kingsley Coman, tout juste acheté définitivement par le Bayern.

- Le gardien de Stoke, Jack Butland, a tapé dans l'oeil de Manchester City.

- L'ailier Nolito songe à quitter City. - Ciblé par City, MU et le Bayern, le latéral droit de Tottenham, Kyle Walker coûte 58 M€.

- L'ailier Riyad Mahrez serait sur le départ à Leicester.

- Arsenal s'intéresse au défenseur polyvalent du Borussia Dortmund Sven Bender.

- Le milieu de terrain de Malaga Pablo Fornals plaît à Arsenal.

- Liverpool piste les attaquants Sandro Ramirez (Malaga) et Lukasz Teodorczyk (Anderlecht).

- Liverpool demande 48 M€ pour céder l'attaquant Daniel Sturridge.

- Southampton pourrait se séparer de son coach français Claude Puel en fin de saison. - L'attaquant Lionel Messi a refusé la première offre de prolongation du FC Barcelone.

- Les favoris pour entraîner le Barça sont l'actuel adjoint Juan Carlos Unzué, Ernesto Valverde (Athletic Bilbao), Eusebio Sacristán (Real Sociedad) et Ronald Koeman (Everton). Le Français Laurent Blanc n'est pas une priorité.

- Le milieu de terrain Andrés Iniesta va rester au FC Barcelone.

- Prêté au FC Valence, l'attaquant Munir El Haddadi va rentrer au Barça.

- Le gardien Marc-André ter Stegen va prolonger au FC Barcelone.

- Le Barça proposerait 51 M€ à Liverpool pour le milieu offensif, Philippe Coutinho.

- Séville ne devrait pas conserver le milieu offensif Samir Nasri, prêté avec option d'achat par Manchester City.

- Prêté par l'Atletico Madrid à Alavés, le latéral gauche Theo Hernandez a reçu 2 offres.

- L'Atletico Madrid ne veut pas vendre ses cadres sauf «offre conséquente» .

- Galatasaray ne lâche pas le défenseur central du Real, Pepe.

- Prêté à Valence par City, le défenseur central Eliaquim Mangala est en plein flou. - L'Inter s'intéresse au milieu de terrain du Barça, Arda Turan.

- La Juve s'est penché sur l'attaquant du Celtic Glasgow, Moussa Dembélé.

- L'attaquant de la Sampdoria Patrik Schick est suivi par la Juve.

- L'attaquant Francesco Totti va arrêter avec la Roma en juin.

- La Roma veut prolonger le milieu de terrain Daniele De Rossi, libre en juin et courtisé par l'Inter.

- L'Inter Milan drague encore le coach de l'Atletico Madrid Diego Simeone.

- Le Milan AC propose le latéral polyvalent Mattia De Sciglio à Naples en échange du latéral gauche Faouzi Ghoulam.

- Le milieu de terrain de l'Atalanta Bergame, Franck Kessié, est annoncé proche du Milan, qui surveille aussi l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Kasper Dolberg.

- Le milieu de terrain de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, a convaincu MU et Chelsea.

- L'attaquant de Cologne Anthony Modeste plaît au Borussia Dortmund. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





