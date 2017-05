Transfert : Mbappé aurait dit oui au Real

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, Kylian Mbappé va animer le mercato estival. Mais pour la presse espagnole, l'attaquant de l'AS Monaco a déjà fait son choix : rejoindre le Real Madrid.

Mbappé réalise une saison exceptionnelle à Monaco

C'est l'information qui fait du bruit ce vendredi matin en Espagne. Kylian Mbappé (18 ans) aurait l'intention de rejoindre le Real Madrid cet été. Le quotidien espagnol Marca en fait même sa Une : «Il veut venir à Madrid» .

Selon le journal madrilène, l'attaquant de l'AS Monaco a donné son accord au président Florentino Pérez pour rejoindre la Casa Blanca lors du prochain mercato. La présence de Zinedine Zidane, qui le courtise depuis plusieurs années, serait l'un des principaux facteurs de ce choix puisque le coach français faciliterait son intégration. De plus, une place en attaque devrait se libérer au Real cet été.

Le Real prêt à dépenser plus de 100 M€

En effet, un départ d'Alvaro Morata est pressenti. Lassé de rester la doublure de Karim Benzema, l'Espagnol devrait repartir un an après son retour. Pour le remplacer, la Casa Blanca pourrait débourser plus de 100 millions d'euros pour s'offrir la nouvelle pépite du football français. Une manière aussi pour Florentino Pérez de séduire alors qu'il tentera de briguer un cinquième mandat en juillet.

De son côté, l'ASM ne ferme pas la porte à une vente. «On n'empêche personne de partir. Mais c'est le joueur qui doit nous le demander et une bonne offre doit arriver» , déclarait Vadim Vasilyev cette semaine à La Gazzetta dello Sport. Si Mbappé souhaite réellement partir en fin de saison et a fait du Real Madrid sa priorité, l'information de Marca prend tout son poids après les propos du vice-président monégasque.

Mbappé écartait le Real en mars...

Mais la prudence reste de rigueur dans ce dossier. Tout d'abord parce que l'information vient d'un journal pro-Real et que le FC Barcelone notamment, tout comme les deux clubs de Manchester ou encore le PSG, sont aussi sur les rangs. Ensuite, parce que Mbappé semblait récemment fermer la porte à un départ dès cet été dans un club d'une telle envergure.

«Aujourd'hui, je suis à Monaco. Le Real Madrid, on verra plus tard. C'est un grand club et il faut y aller quand on est au sommet de son art. Je ne le suis pas encore» , déclarait-il en mars dernier. L'international français a-t-il changé d'avis ? Alors que Monaco file vers un titre en championnat et pourrait s'arrêter au stade des demi-finales de la Ligue des Champions (défaite 0-2 contre la Juve à l'aller), le natif de Bondy se dit peut-être que l'ASM ne pourra faire mieux la saison prochaine.

La Une de Marca ce vendredi

