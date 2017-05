Bastia : match perdu sur tapis vert, huis clos... La Ligue frappe fort !

La commission de discipline de la LFP a décidé d'attribuer la victoire sur tapis vert à Lyon après les incidents survenus lors du match à Bastia. Le club corse devra aussi disputer trois rencontres à huis clos et sur terrain neutre.

Le déplacement de Lyon à Bastia avait été mouvementé...

Bastia a peut-être échappé au pire mais le verdict est lourd. A la suite du match interrompu entre Bastia et Lyon, le 16 avril, la commission de discipline de la LFP a décidé d'attribuer une victoire sur tapis vert à l'OL ! Le club corse a également été condamné à trois matchs à domicile à huis clos et sur terrain neutre. Et le parcage visiteurs pour les matchs à l'extérieur sera fermé pour les trois prochaines rencontres.

Plus de matchs à Furiani cette saison

Bastia ne rejouera donc plus à Furiani cette saison. Après avoir disputé une rencontre à Fos-sur-Mer contre Rennes (1-0), le club corse recevra Lorient dans les mêmes conditions lors de la 37e journée de L1, mais aussi son premier adversaire à domicile de la saison prochaine. Le Sporting devra également composer sans ses supporters à Paris et Marseille, lors des 36e et 38e journées de championnat, et pour son premier déplacement de la saison prochaine.

La rencontre avait été arrêtée suite à plusieurs incidents. Des supporters étaient descendus sur la pelouse pendant l'échauffement pour en venir aux mains avec des Lyonnais, puis le directeur des services du club, Anthony Agostini, avait été impliqué dans une bagarre avec le gardien des Gones, Anthony Lopes, à la pause. Le dirigeant bastiais a pour sa part écopé d'une suspension de six mois dont deux avec sursis de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles.

Bastia «surpris et en colère»

Si Bastia échappe au retrait de points, le club corse n'est pas soulagé. Loin de là. «Le club est surpris et en colère. Ce soir (jeudi), on bafoue l'équité du championnat» , a déclaré un dirigeant du Sporting à RMC. Les Bastiais vont faire appel de ces décisions. A trois journées de la fin, Bastia occupe la 20e et dernière place de Ligue 1 à deux points de la 17e place. Quatrième, Lyon profite de ces trois points pour reléguer Bordeaux à quatre points.

