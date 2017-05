Lyon : la piste Atletico Madrid se détache pour Lacazette

Désireux de quitter l'Olympique Lyonnais en fin de saison, l'attaquant Alexandre Lacazette aurait fait de l'Atletico Madrid sa priorité. En parallèle, les Colchoneros sont passés à la vitesse supérieure dans ce dossier en formulant des premières offres.

Alexandre Lacazette pourrait retrouver son ami Griezmann à Madrid.

Une écurie européenne s'active enfin pour Alexandre Lacazette ! Probable partant l'été prochain après avoir repoussé l'échéance à plusieurs reprises, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais avait du mal à convaincre les cadors de passer concrètement à l'action pour l'enrôler. Mais depuis quelques jours, l'un d'eux se montre visiblement plus pressant.

Griezmann, un atout de taille ?

Ce jeudi, le journal L'Equipe révèle ainsi que l'Atletico Madrid a «entamé des démarches concrètes et avancées pour tenter de recruter» le Gone de 25 ans, offres à l'appui. Et même si le buteur s'est mis à l'écart des discussions afin de se concentrer sur la fin de saison, cette piste insistante aurait ses faveurs. L'international français se montrerait même emballé à l'idée de rejoindre les Colchoneros et aurait fait de cette destination sa «priorité absolue» d'après la même source. Les grandes lignes d'un possible contrat de quatre ou cinq ans auraient déjà été dessinées par le demi-finaliste de la Ligue des Champions.

Auteur de 31 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Lacazette présente en plus, outre ses qualités sportives, un second avantage pour l'Atletico. Proche de la star madrilène Antoine Griezmann, le Lyonnais constitue un argument supplémentaire pour permettre, peut-être, de sceller définitivement l'avenir du meilleur buteur de l'Euro 2016 et l'inciter à rester un an de plus.

Deux obstacles à surmonter

Mais deux éléments rendent encore ce transfert incertain. D'abord, l'OL risque de se montrer gourmand et espère au moins 60 millions d'euros pour son joueur, sous contrat jusqu'en juin 2019. En réalité, 50 M€ pourraient suffire pour faire plier le président rhodanien Jean-Michel Aulas…

Plus problématique en revanche : l'actuel 3e de Liga se trouve toujours sous le coup d'une interdiction de recrutement qui le frappe jusqu'en janvier 2018. Mais l'Atletico espère la levée de cette sanction et attend la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) d'ici la fin du mois. Ce délai laisse un peu de temps aux autres prétendants de Lacazette (Arsenal, Liverpool et surtout le Borussia Dortmund) pour éventuellement s'activer à leur tour…

