Monaco prend une leçon - Débrief et NOTES des joueurs (Monaco 0-2 Juve)

Malgré quelques occasions franches, l'AS Monaco est restée muette dans cette demi-finale aller de Ligue des Champions. A l'inverse, la Juventus Turin, toujours aussi bien organisée, a fait preuve d'une grande efficacité à Louis II. La finale n'est plus qu'un doux rêve pour les hommes de Leonardo Jardim...

Avec son doublé, Higuain aura fait très mal à Monaco ce soir.

Ils ne seront pas nombreux à encore croire à une qualification de l'AS Monaco pour la finale de la Ligue des Champions après cette demi-finale aller. Malgré sa force de frappe offensive, on ne voit pas trop comment le club de la Principauté pourra aller chercher son ticket à Turin après s'être incliné 2-0 à Louis II ce mercredi face à une Juventus toujours aussi impressionnante.

Mal entrés dans ce match, les Monégasques se procuraient pourtant une belle occasion peu avant le quart d'heure de jeu. Seul dans la surface, Mbappé pouvait ouvrir le score de la tête mais sa tentative était trop axiale pour embêter Buffon. Peu après, le portier turinois, décisif, mettait encore le jeune attaquant monégasque en échec. Avant de briller à nouveau sur une tête de Falcao. Mal embarqués, les Asémistes prenaient confiance en eux au fil des minutes.

Buffon impeccable, Higuain terriblement efficace

Mais après avoir résisté à cette petite tempête, les Bianconeri prenaient les devants au terme d'une action collective de toute beauté, conclue par Higuain d'une frappe à ras de terre dans la surface (0-1, 29e). L'ASM et ses deux meneurs de jeu, Bernardo Silva et Lemar, en difficulté, manquaient de solutions pour bousculer une Vieille Dame très solide comme toujours.

Les hommes de Leonardo Jardim attaquaient bien la seconde période, mais Buffon était encore impeccable sur une tentative de Falcao. Dans l'autre camp, Subasic brillait lui devant Marchisio. Très efficace, la Juve punissait Monaco à l'heure de jeu. Après une perte de balle de Bakayoko, Dani Alves servait Higuain au second poteau qui se jetait pour tromper Subasic (0-2, 59e). Cette fois, les choses se compliquaient très sérieusement pour l'ASM.

La messe était dite même. Abattus, les Monégasques donnaient alors l'impression de ne plus y croire dans un Louis II qui avait arrêté de chanter. Le match retour à Turin la semaine prochaine devrait être une formalité pour la Juve, qui avait déjà su garder sa cage inviolée au tour précédent lors des deux confrontations face au Barça de Messi, Neymar et Suarez...

La note du match : 6/10

Evidemment, on est déçu du résultat et de la prestation de l'ASM, incapable de marquer ne serait-ce qu'un petit but à cette Juventus. Mais c'était quand même une rencontre de haut niveau qui aurait pu être plus spectaculaire si l'arbitre avait davantage pris ses responsabilités.

Les buts

- Lancé par Higuain, Dani Alves, d'une talonnade, remet dans la surface pour l'Argentin qui, d'une frappe croisée à ras de terre, ne laisse aucune chance à Subasic (0-1, 29e).

- Devant sa défense, Bakayoko, pressé, finit par perdre le ballon. Dani Alves centre au second poteau pour Higuain qui se jette et trompe Subasic (0-2, 59e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Gonzalo Higuain (8/10)

Il ne marque pas dans les grands rendez-vous disait-on... Ce soir, l'Argentin a fait taire ses détracteurs en inscrivant un doublé à Louis II sur ses deux occasions franches de la partie. Deux buts qui envoient presque déjà la Juventus en finale le 3 juin à Cardiff. Remplacé à la 77e minute par Juan Cuadrado (non noté).

MONACO :

Danijel Subasic (5) : décisif face à Marchisio en début de seconde période, le portier monégasque est en revanche un peu court sur le second but d'Higuain. Il peut sans doute sortir pour venir couper le centre de Dani Alves.

Fabinho (5) : du bon et du moins bon chez le Brésilien. Il n'a pas cessé de se battre dans l'entrejeu mais il n'a pas eu son rayonnement habituel, les Turinois venant souvent le chercher physiquement.

Djibril Sidibé (5) : courageux, il a pris, en l'absence de Mendy, forfait de dernière minute, son couloir gauche dès que l'occasion se présentait. Défensivement, il a quand même souffert face à l'intenable Dani Alves.

Kamil Glik (4) : une fois n'est pas coutume, le Polonais a flanché. Sur le premier but, il laisse Dani Alves talonner pour Higuain. Pour le second, il se fait piéger par l'Argentin qui file dans son dos. Dur.

Jemerson (5) : pas directement fautif sur les deux buts turinois, le Brésilien n'a quand même pas donné l'impression d'être impérial en charnière centrale. Il a plus subi qu'agi.

Bernardo Silva (4) : bien pris par Alex Sandro, le génial Portugais n'a pu s'exprimer ce soir. Jamais en mesure de bousculer la très solide défense turinoise. Remplacé à la 81e minute par Almamy Touré (non noté).

Nabil Dirar (6) : l'un des meilleurs Monégasques ce soir. Au poste de latéral droit, il a joué très juste la plupart du temps. Un gros volume de jeu pour empêcher Mandzukic d'être dangereux.

Tiémoué Bakayoko (4) : il s'est battu et a brisé quelques offensives turinoises. Mais c'est lui qui perd ce ballon dans l'axe devant sa défense en deuxième période qui débouche sur le second but d'Higuain. Remplacé à la 66e minute par Joao Moutinho (non noté), qui n'a pas su amener davantage de maîtrise à l'ASM au milieu.

Thomas Lemar (4) : comme Bernardo Silva, l'ancien Caennais n'a pas fait de différence ce soir. De l'envie, mais pas de réussite. Remplacé à la 67e minute par Valère Germain (non noté), qui voit sa tête être sortie par Buffon dans le temps additionnel.

Kylian Mbappé (6) : la pépite monégasque avait des jambes et ça s'est vu, surtout en première période avec quelques dribbles qui ont mis en difficulté la défense italienne. Il se crée deux belles occasions mais trouve à chaque fois Buffon sur sa route.

Falcao (4) : match décevant du Colombien. S'il n'a rien à se reprocher en première période sur sa tête sortie du cadre par Buffon, il peut en revanche faire beaucoup de mieux à la reprise, sa tentative manquant clairement de puissance pour prendre à défaut le portier bianconero.

JUVENTUS TURIN :

Gianluigi Buffon (8) : trois arrêts en première période, un autre après la pause, un dernier dans le temps additionnel, le légendaire portier turinois a encore été énorme dans le but de la Juve. Un monstre.

Dani Alves (8) : le Brésilien a été énorme lui aussi. Intenable dans son couloir droit, l'ancien Barcelonais est passeur décisif sur les deux buts d'Higuain. Aussi à l'aise au poste d'arrière droit que d'ailier droit.

Alex Sandro (6) : il a réussi à contenir Bernardo Silva, grâce à sa vivacité mais aussi pas mal de fautes sur lesquelles M. Mateu Lahoz a été plus que clément.

Giorgio Chiellini (6) : toujours aussi fort dans les duels, le défenseur italien a défendu comme d'habitude, avec hargne et en commettant quelques fautes grossières. Il doit notamment être exclu en seconde période pour un vilain coup de coude sur Falcao.

Leonardo Bonucci (6) : lui aussi a tenu son rang comme d'habitude en charnière centrale. Propre dans l'ensemble, il aurait quand même dû coûter un penalty à son équipe après la pause pour une faute assez grossière sur Bakayoko. Mais M. Mateu Lahoz n'avait pas trop envie de siffler ce soir.

Andrea Barzagli (5) : positionné à droite dans la défense à trois de la Juve, voire sur le côté droit carrément, il avait pour mission de contrer Mbappé. Ce fut dur en première période, mieux après la pause.

Claudio Marchisio (6) : actif au milieu, il a fait beaucoup de bien à la Juve. Présent à la récupération, il aurait pu aussi marquer en deuxième période mais il trouve Subasic sur sa route. Remplacé à la 81e minute par Tomas Rincon (non noté).

Miralem Pjanic (6) : lui aussi a fourni une grosse débauche d'énergie au milieu. En plus d'être performant balle au pied, il sait batailler pour le récupérer dans les pieds adverses. Remplacé à la 89e minute par Mario Lemina (non noté).

Paulo Dybala (7) : en évoluant entre le milieu et l'attaque de la Juve, il a posé d'énormes problèmes à l'ASM. Déjà impliqué sur l'ouverture du score de la Vieille Dame en étant au départ de l'action, c'est encore lui qui récupère le ballon dans les pieds de Bakayoko sur le second but d'Higuain. Un vrai poison.

Gonzalo Higuaín (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Mario Mandzukic (6) : bien pris en phase offensive par Dirar, il a quand même été important dans son couloir gauche en venant épauler Alex Sandro dans ses tâches défensives. Son gros volume de jeu lui permet d'être à l'aise sur ce côté.

MONACO 0-2 JUVENTUS TURIN (mi-tps: 0-1) - LIGUE des CHAMPIONS - 1/2 finale

Stade : Stade Louis II. - 16.762 spectateurs - Arbitre : Antonio Mateu



Buts : - G. Higuaín (29e) G. Higuaín (59e) pour JUVENTUS TURIN

Avertissements : Fabinho (37e) , pour MONACO - L. Bonucci (21e) , C. Marchisio (58e) , G. Chiellini (69e) , pour JUVENTUS TURIN



MONACO : D. Subasic - N. Dirar , K. Glik , Jemerson , D. Sidibé - Bernardo Silva (A. Touré, 81e) , Fabinho , T. Bakayoko (João Moutinho, 67e) , T. Lemar (V. Germain, 67e) - Falcao , K. Mbappé



JUVENTUS TURIN : G. Buffon - A. Barzagli , L. Bonucci , G. Chiellini , Alex Sandro - C. Marchisio (T. Rincón, 81e) , M. Pjanic (M. Lemina, 89e) - Dani Alves , P. Dybala , M. Mandzukic - G. Higuaín (J. Cuadrado, 77e)



La joie de Gonzalo Higuain, auteur de l'ouverture du score à la 29e minute

Higuain a aussi fêté ça devant les supporters de la Juve, venus nombreux à Louis II

A la 59e, Higuain a assommé les Monégasques en doublant la mise, à la réception de ce centre de Dani Alves

Pjanic félicite lé héros turinois de la soirée

Impeccable dans la cage turinoise, Buffon a su éteindre Mbappé

Mbappé sait que ce sera maintenant très difficile, pour ne pas dire impossible, pour l'ASM de se hisser en finale

La déception est grande pour Glik, Subasic et les Monégasques