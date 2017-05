Lyon boit la tasse à Amsterdam ! - Débrief et NOTES des joueurs (Ajax 4-1 OL)

Hors-sujet, l'Olympique Lyonnais s'est fait ridiculiser par l'Ajax Amsterdam (1-4) ce mercredi lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa. Un résultat terrible qui condamne pratiquement les Gones, complètement à la ramasse défensivement, à huit jours de la manche retour au Parc OL.

La joie des joueurs l'Ajax, irrésistibles face à Lyon.

Solna s'éloigne pour l'Olympique Lyonnais. Favoris face à l'Ajax Amsterdam, les Gones ont été humiliés aux Pays-Bas (1-4) ce mercredi, à l'occasion de la demi-finale aller de la Ligue Europa.

Pour obtenir son ticket pour la finale de la compétition le 24 mai prochain en Suède, le club rhodanien, qui s'est pourtant procuré des énormes opportunités pour revenir dans la rencontre, aura besoin d'un miracle dans huit jours au Parc OL afin d'écarter la jeune garde ajacide.

Le réalisme glacial de l'Ajax

Sérieux, les Lyonnais prenaient le mach par le bon bout et exerçaient une pression régulière sur la défense de l'Ajax, qui peinait à aligner trois passes. Malgré leur supériorité technique et physique, les Gones ne parvenaient pas à se procurer la moindre occasion nette. Pire encore, ils craquaient sur la première opportunité adverse puisque Traoré effleurait de la tête un coup franc de Ziyech (1-0, 25e).

Un coup de massue pour l'OL qui s'enfonçait un peu plus suite à une relance approximative de Lopes dont profitait Dolberg, impitoyable devant le gardien portugais (2-0, 34e). En moins de dix minutes, les Lyonnais se compliquaient sérieusement la tâche alors que l'Ajax n'affichait pas non plus un niveau impressionnant. Juste avant la pause, Younes n'était pas loin d'enfoncer un troisième but mais Lopes sortait le grand jeu pour garder Lyon en vie.

Le raté de Fekir plombe l'OL

Au retour des vestiaires, l'Allemand ne se manquait pas une nouvelle fois et prenait tout son temps pour faire couler l'OL (3-0, 49e). Quelle humiliation ! Et si Fekir obligeait Onana à la parade, Valbuena parvenait à tromper le gardien camerounais d'une belle frappe enroulée (3-1, 66e). Un but qui redonnait de l'espoir aux Lyonnais, proches de réduire un peu plus l'écart sans un raté incroyable de Fekir, peu inspiré face à Onana.

Mais l'Ajax était intouchable aujourd'hui : après une action géniale, Traoré profitait de l'apathie de la défense rhodanienne pour tuer le suspense (4-1, 71e). Quel gâchis pour l'OL, qui butait à deux reprises sur un Onana exceptionnel devant Ghezzal et Rafael. Heureusement pour les visiteurs, Lopes réalisait lui aussi des prouesses pour laisser au septuple champion de France une infime chance de valider son ticket pour la finale dans huit jours.

La note du match : 9/10

Un vrai match de Coupe d'Europe ! Une première période fermée puis un second acte d'anthologie. Des occasions, des buts, des jolis gestes, des arrêts sensationnels, une superbe ambiance à l'Amsterdam ArenA, un vrai régal !

Les buts :

- Côté droit, Ziyech se charge d'un coup franc rentrant. C'est bien tiré et du bout de la tête, Traoré effleure le bout qui termine sa course au fond des filets (1-0, 25e).

- Lopes manque complètement son dégagement qui profite à Traoré. Le Burkinabè prend le dessus sur Morel au duel et lance parfaitement Dolberg. Le jeune attaquant ne tremble pas et trompe le gardien lyonnais d'un petit extérieur du pied droit (2-0, 34e).

- Tousart perd le ballon au milieu du terrain aux dépens de Ziyech. Le Marocain lève la tête et sert Younes sur sa gauche. L'Allemand prend tout son temps, crochète N'Koulou et profite d'une déviation de son tir par le Camerounais pour surprendre Lopes. Malgré le retour de Diakhaby, le ballon franchit bien la ligne de but (3-0, 49e).

- Tolisso renverse le jeu à droite pour Jallet. Le centre du latéral droit est mal repoussé par la défense néerlandaise, ce qui profite à Valbuena. Le Bleu prépare son tir qui fait mouche puisqu'Onana est trop court pour repousser le bout de cuir, qui termine sa course sous la lucarne du gardien camerounais (3-1, 66e).

- Riedewald s'appuie sur Dolberg qui remet d'une superbe talonnade pour Klaassen en retrait. Le capitaine lance Ziyech à gauche d'un sublime ballon piqué. Le Marocain centre fort dans la surface et c'est Traoré, plus incisif que Diakhaby et N'Koulou, qui pousse le ballon au fond des filets (4-1, 71e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Hakim Ziyech (9/10)

Énorme prestation de la star marocaine, autant impliquée défensivement qu'offensivement. Auteur de trois passes décisives, il a fait terriblement mal à des Lyonnais complètement perdus sur ses percées. Heureusement pour les Gones, le Lion de l'Atlas a été moins inspiré sur ses tentatives devant le but car avec son habituelle précision, il aurait pu rendre une copie historique à ce stade de la compétition.

AJAX AMSTERDAM :

André Onana (8) : l'OM est sur les rangs, on comprend désormais pourquoi. Une envergure incroyable qui lui a permis de repousser de nombreux tirs lyonnais, notamment devant Fekir, Ghezzal et Rafael. Une superbe prestation.

Kenny Tete (6) : le moins en vue des joueurs de l'Ajax, qui a eu quelques soucis à contenir Valbuena. Reste qu'il fait son match tout de même.

D. Sánchez (7,5) : on comprend mieux pourquoi le Barça et le PSG suivent le jeune Colombien. Une présence physique importante et une grosse solidité dans les duels, le jeune défenseur a été très bon.

Matthijs De Ligt (8) : comme son compère de défense centrale, le jeune Batave a été monstrueux. Interceptions, lecture du jeu, relances, le joueur de 17 ans a rendu une copie de très grande qualité. Sa cote est montée en flèche aujourd'hui !

Jaïro Riedewald (6,5) : quelques soucis face à Cornet en début de match avant de se reprendre rapidement. Il a été solide dans l'ensemble.

Davy Klaassen (7,5) : celui qui quittera l'Ajax à la fin de la saison a montré pourquoi c'est le patron de cette équipe. Une patte droite délicieuse, une belle vision de jeu, à l'image de sa passe en cloche sur le quatrième but, le Néerlandais a été excellent.

Lasse Schöne (6,5) : le Danois a été un peu plus en retrait que ses partenaires du milieu, livrant néanmoins un bon match. Il s'est contenté de gérer dans l'entrejeu. Remplacé à la 71e minute par Donny van de Beek (non noté).

Hakim Ziyech (9) : lire commentaire ci-dessus.

Bertrand Traore (8,5) : très gros match du Burkinabè. Un doublé, une balle récupérée sur le but de Dolberg, des sprints incessants, des gros efforts défensifs. L'Etalon a livré une énorme partie.

Kasper Dolberg (7) : un vrai match de 9. Discret, il a doublé la mise sur une demi-occasion après une mauvaise relance de Lopes. Un but qui l'a mis en confiance puisqu'il a fait vivre un calvaire à N'Koulou par la suite. Remplacé à la 88e minute par David Neres (non noté).

Amin Younes (7,5) : discret pendant 44 minutes, l'Allemand a eu une opportunité en or de mettre le troisième but juste avant la pause... pour parvenir à ses fins dès le retour des vestiaires. C'est alors qu'il s'est chargé de casser les reins de Jallet, complètement à la ramasse sur les nombreuses percées de l'Ajacide. Remplacé à la 79e minute par Justin Kluivert (non noté).

LYON :

Anthony Lopes (6) : un match vraiment rageant pour le Portugais. Certes, il encaisse quatre buts et se rend coupable d'une mauvaise relance sur celui de Dolberg, mais sans ses innombrables arrêts en seconde période, l'OL aurait pu repartir avec au moins 8 buts dans la valise !

Christophe Jallet (2) : impliqué sur le but de Valbuena, l'ancien Parisien a mordu la poussière face à Younes. Il est coupable d'un placement catastrophique sur la réalisation de l'Allemand. Remplacé à la 69e minute par Rafael (non noté), qui a réalisé une belle entrée avec notamment une énorme frappe repoussée par Onana.

Nicolas N'Koulou (1) : un match terrible pour le Camerounais, qui s'est fait littéralement manger dans les duels par Dolberg. Sur certaines actions, l'ancien Marseillais donnait même l'impression d'être ailleurs en ne faisant preuve d'aucune agressivité. On frise le manque de professionnalisme, notamment sur le dernier but de Traoré, pas du tout attaqué sur le service de Ziyech.

Mouctar Diakhaby (1) : certes, le jeune Lyonnais est bon dans les duels aériens, mais ce n'est pas tout pour être un bon défenseur. Moyen dans ses relances, il s'est souvent fait surprendre dans son dos, comme sur l'action menant au but de Dolberg. Incapable de garder l'attaquant au marquage, il a lui aussi livré une prestation indigne.

Jérémy Morel (1) : comme face à Talisca contre Besiktas, le latéral gauche a manqué de méchanceté dans son duel avec Traoré sur l'ouverture du score puis sur le deuxième but puisque le Burkinabè le ridiculise dans un nouveau duel aérien. Il a été hors-sujet du début à la fin.

Lucas Tousart (2) : un match catastrophique du Lyonnais, à la rue du début à la fin. Trop tendre, il a perdu des ballons qui ont eu des conséquences dramatiques puisque c'est sur une de ses erreurs que Younes a enfoncé le troisième but. Remplacé à la 57e minute par Rachid Ghezzal (non noté).

Maxime Gonalons (2,5) : capitaine abandonné. Peu d'interceptions, une influence inexistante, l'habituel taulier dans l'entrejeu a été transparent, mangé par ses homologues néerlandais.

Maxwell Cornet (3) : comme à Istanbul, l'Ivoirien a bien débuté, posant des problèmes à Riedewald. Mais cela n'a duré que 20 minutes. Par la suite, il a été complètement inexistant. Remplacé à la 74e minute par Alexandre Lacazette (non noté).

Corentin Tolisso (3) : incertain, l'international tricolore tenait sa place dans le onze titulaire. Il faut dire que ça n'a clairement pas été une réussite puisque le milieu n'a pas beaucoup apporté en dehors de sa belle ouverture vers Jallet sur le but de Valbuena. Cela reste néanmoins insuffisant à ce niveau.

Mathieu Valbuena (5) : le seul Lyonnais à avoir eu un niveau correct. Il n'a jamais lâché et met le petit but qui laisse de l'espoir à son club à huit jours de la manche retour.

Nabil Fekir (2) : dans un rôle d'attaquant de pointe, le Gone a eu énormément de mal à se défaire du marquage très serré de Sanchez et De Ligt. Pire encore, il mange la feuille de match à 1-3 alors qu'il est au duel avec Onana. Un raté monumental qui plombe l'OL avant la manche retour.

AJAX AMSTERDAM 4-1 LYON (mi-tps: 2-0) - LIGUE EUROPA - 1/2 finale / 1/2e journée

Stade : Amsterdam ArenA - Arbitre : G. Rocchi



Buts : B. Traoré (25e) K. Dolberg (34e) A. Younes (49e) B. Traoré (71e) pour AJAX AMSTERDAM - M. Valbuena (66e) pour LYON

Avertissements : M. de Ligt (30e) , B. Traoré (62e) , pour AJAX AMSTERDAM - M. Gonalons (41e) , pour LYON



AJAX AMSTERDAM : A. Onana - K. Tete , D. Sánchez , M. de Ligt , J. Riedewald - D. Klaassen , L. Schöne (D. van de Beek, 71e) , H. Ziyech - B. Traoré , K. Dolberg (David Neres, 88e) , A. Younes (J. Kluivert, 79e)



LYON : Anthony Lopes - C. Jallet (Rafael, 69e) , N. N'Koulou , M. Diakhaby , J. Morel - L. Tousart (R. Ghezzal, 58e) , M. Gonalons - M. Cornet (A. Lacazette, 76e) , C. Tolisso , M. Valbuena - N. Fekir



