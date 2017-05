Ligue des Champions : la Juventus, le grand test pour l'attaque de Monaco ! Romain Rigaux - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 03/05/2017 à 10h22 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Si brillante offensivement cette saison, l'AS Monaco va pouvoir se jauger face à un nouveau cador européen ce mercredi (20h45) avec une demi-finale aller contre la Juventus Turin. Un adversaire encore plus redoutable et sans pitié avec les clubs français. Falcao et Mbappé sont attendus face à la Juve Treize ans après avoir perdu en finale de la Ligue des Champions face au FC Porto (0-3), l'AS Monaco aura peut-être l'occasion de retenter sa chance. Mais pour cela, il faudra d'abord écarter la Juventus Turin. Pas une mince affaire... L. Jardim - «donner leur vie sur le terrain» Sans faire injure à Manchester City et au Borussia Dortmund, deux superbes équipes, la Juve représente un adversaire d'un autre calibre pour les Monégasques. Si l'ASM semble pouvoir renverser des montagnes, il lui faudra évoluer à son meilleur niveau ce mercredi (20h45) dans sa demi-finale aller. «Les joueurs doivent être prêts à donner leur vie sur le terrain. Après c'est trop tard...» , a prévenu Leonardo Jardim. Avec la Vieille Dame, on peut dominer et se sentir proche de marquer mais rentrer à la maison avec une défaite, tant cette équipe sait faire déjouer son adversaire et se montrer impitoyable sur ses offensives. Ce n'est pas un hasard si les Bianconeri n'ont encaissé que deux buts cette saison en Ligue des Champions. Ça en dit long sur la tâche qui attend Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Imperméable en défense, redoutable en attaque Cette saison, la Juve n'encaisse que 0,65 but par match en moyenne. Personne ne fait mieux en Europe. On est donc impatient de pouvoir juger le formidable pouvoir offensif de Monaco face à un tel adversaire. Avec 2,56 buts marqués par match en moyenne, l'ASM est seulement devancée par le Real Madrid (2,85 b/m), le FC Barcelone (2,84 b/m) et le Bayern Munich (2,60 b/m). Mais preuve que les Turinois sont redoutables, ils occupent le 14e rang avec 2 buts par rencontre. La Juve n'est pas qu'une défense. Avec Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic et Juan Cuadrado, le club italien possède des armes offensives redoutables. Et avec les latéraux Dani Alves et Alex Sandro très offensifs, le danger peut venir de partout. Monaco devra donc prendre l'avantage physiquement, déjà au milieu de terrain avec le tandem Bakayoko-Fabinho, mais aussi sur les côtés avec un gros travail pour Thomas Lemar et Bernardo Silva. Aucun club français n'a encore éliminé la Juve Même en gardant le ballon, ce n'est pas gagné. Kylian Mbappé et Radamel Falcao vont se frotter à ce qui se fait de mieux en Europe actuellement avec Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci. Et derrière, il faudra battre l'inusable Gianluigi Buffon. Peut-être l'occasion pour le nouveau chouchou du public français, Mbappé, de réaliser un nouvel exploit. On ne demande que ça ! Surtout que la Juve ne réussit pas aux clubs français avec 11 confrontations et 11 qualifications en Coupe d'Europe... Mais Monaco nous enchante cette saison et un nouvel exploit reste à la portée de cette formation. Jardim pourra d'ailleurs aligner une équipe proche de son onze type puisque le seul changement devrait concerné Nabil Dirar, sans doute titularisé au poste de latéral droit, Sidibé et Traoré n'étant visiblement pas à 100% physiquement. Pour le reste, c'est du classique. En face, la Juve est privée de Khedira, suspendu, Rugani et Pjaca, blessés. Les équipes probables : Monaco : Subasic - Dirar, Glik, Jemerson, Mendy - B. Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Falcao, Mbappé. Juventus : Buffon - Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Pjanic, Marchisio - Cuadrado, Dybala, Mandzukic - Higuain. Quel est votre pronostic pour ce match ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





