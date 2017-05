Ronaldo rapproche le Real de la finale ! - Débrief et NOTES des joueurs (Real 3-0 Atletico)

Nettement au-dessus ce mardi soir, le Real Madrid s'est imposé face à l'Atletico Madrid (3-0) en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ronaldo a particulièrement brillé avec un triplé !

La joie de Ronaldo avec Ramos et Casemiro

Le Real Madrid a fait un grand pas vers une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive ce mardi soir. Face à un Atletico Madrid peu inspiré et dépassé techniquement dans cette demi-finale aller au Santiago Bernabeu, les Merengue ont décroché une large victoire 3-0 ! La Casa Blanca a encore pu compter sur un Ronaldo des grands soirs.

Un Real nettement au-dessus

La première période a été à sens unique. Dès l'entame de la rencontre, les joueurs du Real Madrid posaient le pied sur le ballon. Et les Colchoneros n'allaient pas beaucoup le voir. Installés dans la moitié de terrain adverse, les Merengue concrétisaient rapidement leur domination en ouvrant le score sur une tête de Ronaldo (1-0, 10e). Derrière, l'Atletico n'arrivait pas à réagir et il fallait un énorme arrêt d'Oblak pour empêcher Varane de doubler la mise.

Malgré une timide réaction, les hommes de Diego Simeone inquiétaient peu une Casa Blanca rigoureuse et bien plus inspirée, à l'image de Benzema, auteur d'un retourné qui flirtait avec la barre transversale. Le Français était tout proche de marquer l'un des buts de l'année ! Le score ne bougeait plus jusqu'à la pause et Navas n'avait pas eu grand-chose à faire au cours de 45 premières minutes, hormis une sortie dans les pieds de Gameiro.

Ronaldo assomme l'Atletico

Après la pause, les joueurs du Real étaient toujours dans un fauteuil et faisaient tourner le ballon assez tranquillement, sans véritablement chercher à enfoncer le clou. Il fallait attendre l'heure de jeu pour voir l'Atletico jouer un peu plus haut, sans toutefois parvenir à inquiéter Navas. Alors qu'on commençait à sérieusement s'ennuyer dans cette seconde période, Ronaldo doublait la mise d'une belle demi-volée sur l'une des rares occasions de ce deuxième acte (2-0, 73e). Et le Portugais s'offrait même un triplé en fin de rencontre (3-0, 85e). Le Real a déjà un pied en finale !

La note du match : 5,5/10

Même si le Real Madrid a réalisé une grosse première période et une bonne fin de match, on peut tout de même être un peu déçu du spectacle proposé ce soir. On attendait mieux pour une demi-finale de la Ligue des Champions. La faute notamment à une équipe de l'Atletico Madrid sans véritablement de mordant. De son côté, le Real a géré en seconde période avant de creuser l'écart avec deux buts pour animer les débats.

Les buts :

- Sur un centre côté droit de Ramos, Savic repousse mal le ballon qui revient sur Casemiro dans la surface. Le Brésilien manque sa reprise qui se transforme en centre pour la tête victorieuse de Ronaldo (1-0, 10e).

- Kroos décale Marcelo côté gauche et le Brésilien trouve Benzema plein axe à l'entrée de la surface. Le Français résiste à Godin et sert Ronaldo, qui est à la lutte avec Filipe Luis mais voit le ballon revenir sur lui avant d'armer une demi-volée du droit sur la droite d'Oblak (2-0, 73e).

- Ronaldo lance Asensio dans la surface côté droit. L'attaquant merengue prend Godin de vitesse et centre à ras de terre en retrait pour Ronaldo, qui contrôle au niveau du point de penalty et prend Oblak à contre-pied en tirant sur la droite du gardien (3-0, 85e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Cristiano Ronaldo (8,5/10)

Déjà décisif contre le Bayern Munich, le Portugais a remis ça ce soir ! L'attaquant du Real Madrid a encore prouvé qu'il savait briller dans les grands rendez-vous avec un nouveau triplé. Encore une belle prestation de la superstar madrilène, inspirée dans ses dribbles, ses courses et ses transmissions, comme sur ce centre pour le retourné de Benzema. Encore une fois, CR7 sera le héros de cette soirée.

REAL MADRID :

Keilor Navas (6) : le gardien du Real Madrid n'a pas eu grand-chose à faire ce soir, mais il est décisif en première période avec une excellente sortie dans les pieds de Gameiro.

Daniel Carvajal (6) : le latéral espagnol a réalisé une bonne première période. Peu inquiété défensivement, avec quelques très bonnes interventions en couverture, et présent offensivement, avec notamment une belle incursion dans la surface suivie d'un tir repoussé par Oblak. Il se blesse juste avant la pause en retombant après un duel aérien avec Saul. Remplacé à la 46e par Nacho (5,5), très sérieux.

Marcelo (6) : comme toujours, le latéral brésilien a été très présent sur le plan offensif en multipliant les courses dans son couloir gauche. Un match solide, encore une fois.

Raphaël Varane (7) : très bon match de la part du Français. Impérial dans le domaine aérien et auteur des bonnes interventions dans les pieds averses. Il était serein ce soir ! Il aurait pu marquer sans un bel arrêt d'Oblak.

Sergio Ramos (7) : le capitaine merengue a encore répondu présent dans un grand match. Son impact physique et son sens du placement ont permis à son gardien de vivre une soirée tranquille.

Casemiro (6) : si le Brésilien est précieux à la récupération, il a été bien moins inspiré dans ses transmissions avec plusieurs pertes de balles non loin de sa surface. Heureusement sans conséquences pour les siens.

Luka Modric (7) : le Croate était au four et au moulin. Il n'a pas ménagé ses efforts pour gratter des ballons et participer aux actions offensives. Capable de mettre ses adversaires dans le vent sur un dribble ou une passe pour lancer les offensives, il a été précieux dans le jeu.

Isco (7) : le milieu offensif espagnol confirme sa forme rayonnante. Toujours bien placé entre les lignes, il s'est montré très disponible et très juste dans ses choix. Il était partout ! Remplacé à la 67e par Marco Asensio (7), auteur d'une entrée remarquée avec des accélérations qui ont fait souffrir la défense adverse et une passe décisive pour Ronaldo.

Toni Kroos (7) : encore une fois, c'est un régal de voir jouer l'Allemand ! Jamais pris de panique, on l'a vu assurer la relance proprement, même lorsqu'il était pressé par ses adversaires près de sa surface. Passes courtes ou longues, il a réussi des transmissions avec une précision dont peu sont capables.

Cristiano Ronaldo (8,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Karim Benzema (6) : il a plutôt bien démarré en se montrant précieux par ses déplacements et son jeu dos au but. Et il est tout proche d'inscrire un but superbe sur un retourné. Malheureusement, il n'a pas eu la joie de voir les filets trembler à cause d'une certaine maladresse dans le dernier geste. Décisif en seconde période avec une passe décisive pour Ronaldo. Remplacé à la 77e par Lucas Vazquez (non noté).

ATL. MADRID :

Jan Oblak (4) : le gardien de l'Atletico réalise un gros arrêt sur tête de Varane, mais il va chercher le ballon trois fois au fond de ses filets et se couche un peu vite sur le troisième but.

Stefan Savic (4) : il est fautif sur le premier but avec un renvoi hasardeux puis il est battu dans le duel par Ronaldo. Un match difficile pour lui.

Filipe Luis (4) : dépassé en début de rencontre, il a haussé son niveau ensuite avec plus d'impact dans les duels. Mais le premier but vient de son côté, puis il se loupe sur le deuxième.

Diego Godín (5) : l'Uruguayen a longtemps tenu la baraque avec des interceptions inspirées et une bonne présence dans le jeu aérien. Néanmoins, il est dépassé sur le troisième but.

Lucas Hernández (4,5) : face à Ronaldo et Marcelo, le Français n'a pas eu la tâche facile. Il s'est bien battu mais cela n'a pas suffi pour bloquer son couloir.

Gabi (4) : le capitaine des Colchoneros a été dépassé dans l'entrejeu. Pas assez d'impact dans les duels ni de précision dans ses passes pour faire la différence au milieu ce soir.

Yannick Ferreira Carrasco (5) : le joueur offensif le plus incisif chez les Colchoneros ce soir. Il a tenté de faire des différences mais il a manqué de réussite dans la dernière passe et le dernier geste. Remplacé à la 68e par Angel Correa (non noté).

Saúl (3) : match très discret de la part du milieu de terrain espagnol, dépassé dans l'entrejeu face aux milieux merengue. Remplacé à la 57e par Nicolas Gaitan (3), que l'on n'a pas vraiment plus vu...

Koke (4) : malgré une belle passe pour Gameiro en première période, il n'a pas été au niveau ce soir, comme l'ensemble de son équipe. Trop de déchet dans ses transmissions.

Kevin Gameiro (4) : match très difficile pour l'attaquant français qui n'a pas touché beaucoup de ballons dans cette partie. Il n'a eu qu'une seule occasion mais il a buté sur Navas, bien sorti dans ses pieds. Le reste du temps, il a couru après le ballon. Remplacé à la 57e par Fernando Torres (non noté), qui n'a pas eu l'occasion non plus de se montrer.

Antoine Griezmann (4) : à l'instar de son compatriote, il a vécu une soirée pénible à courir après le ballon. S'il a été plutôt bon lorsqu'il était servi, l'attaquant tricolore n'a toutefois pas réussi à se mettre en évidence dans la surface adverse. Un match à oublier...

REAL MADRID 3-0 ATL. MADRID (mi-tps: 1-0) - LIGUE des CHAMPIONS - 1/2 finale

Stade : Estadio Santiago Bernabéu - 77.609 spectateurs - Arbitre : M. Atkinson



Buts : Cristiano Ronaldo (10e) Cristiano Ronaldo (73e) Cristiano Ronaldo (86e) pour REAL MADRID

Avertissements : Isco (48e) , pour REAL MADRID - Koke (26e) , Saúl (53e) , S. Savic (83e) , pour ATL. MADRID



REAL MADRID : K. Navas - Daniel Carvajal (Nacho, 46e) , R. Varane , Sergio Ramos , Marcelo - Casimiro - L. Modric , T. Kroos - Isco (Marco Asensio, 68e) - K. Benzema (Lucas Vázquez, 77e) , Cristiano Ronaldo



ATL. MADRID : J. Oblak - L. Hernández , S. Savic , D. Godín , Filipe Luis - Koke , Gabi , Saúl (N. Gaitán, 58e) , Y. Carrasco (Á. Correa, 68e) - A. Griezmann , K. Gameiro (Fernando Torres, 57e)



