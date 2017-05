Nice : OM, Barça, PSG... Seri voit sa cote monter en flèche sur le marché des transferts !

Auteur d'une excellente saison sous le maillot de l'OGC Nice, Jean-Michaël Seri devrait être très courtisé cet été. En plus de l'Olympique de Marseille et de plusieurs clubs anglais, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont venus s'ajouter à la liste des prétendants de l'Ivoirien.

Du beau monde s'intéresse aujourd'hui à Jean-Michaël Seri.

Pour effacer une saison 2016-17 déjà perçue comme un échec, le Paris Saint-Germain compte modifier son effectif en profondeur cet été. Du changement est notamment attendu au milieu de terrain. Si le contact a déjà été établi avec le Monégasque Tiémoué Bakayoko, comme nous vous l'indiquions un peu plus tôt ce mardi, le Niçois Jean-Michaël Seri (25 ans) figurerait lui aussi sur les tablettes parisiennes, selon les informations de Nice-Matin.

Excellent au sein du milieu de terrain azuréen, l'Ivoirien, nommé pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 en avril, devrait être très sollicité cet été. On savait l'Olympique de Marseille très intéressé, tout comme plusieurs clubs anglais, dont le Southampton de son ancien entraîneur Claude Puel. On a appris ce mardi que le FC Barcelone avait lui aussi placé son nom en bonne position sur ses tablettes, même si on sait que la priorité des Blaugrana va au Parisien Marco Verratti.

Une clause libératoire fixée à 40 millions d'euros

Tout comme le PSG donc. Il faut dire qu'en plus d'être un efficace récupérateur, Seri sait aussi s'illustrer sur les phases offensives, avec déjà 6 buts à son actif depuis le début de la saison en championnat, accompagnés de 10 passes décisives. S'il prend la décision de relever un nouveau défi durant l'intersaison, l'Ivoirien aura donc l'embarras du choix.

De son côté, le Gym peut se frotter les mains. Recruté pour environ un million d'euros au Portugal il y a deux ans, le milieu niçois dispose aujourd'hui d'une clause libératoire fixée à 40 millions d'euros. Et les Aiglons souhaitent prolonger son contrat, lequel expire en juin 2019 aujourd'hui, afin de récupérer la meilleure indemnité de transfert possible.

