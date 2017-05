Transfert : la Chine ou Monaco ? Falcao a déjà choisi

De retour à son meilleur niveau, Radamel Falcao est aujourd'hui le capitaine d'une équipe de Monaco qui marche sur l'eau. Alors que la Chine lui offre un pont d'or depuis plusieurs années maintenant, le Colombien continue de privilégier le sportif et affirme même vouloir poursuivre l'aventure en Principauté. Une merveilleuse nouvelle pour l'ASM et le football français.

Radamel Falcao ne cache pas vouloir prolonger à Monaco.

Après deux échecs à Manchester United et Chelsea, Radamel Falcao (31 ans) est parvenu à retrouver son meilleur niveau cette saison à Monaco (28 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues). L'ASM, comme l'ensemble du football français, profite aujourd'hui du talent retrouvé de sa star. Et l'aventure pourrait durer.

Car présenté comme un mercenaire à son arrivée sur le Rocher, d'autant qu'il rejoignait les Red Devils en prêt un an plus tard, avant un nouveau prêt chez les Blues, El Tigre imagine désormais son avenir en Principauté. Alors que la Chine lui offre un pont d'or depuis plusieurs saisons maintenant, le Colombien ne cache pas vouloir prolonger à Monaco un bail qui prend fin en 2018.

«Bien sûr que j'aimerais prolonger mon contrat»

«Je me sens très bien ici, ma femme et mes filles aussi, au club comme dans la ville. On s'est adaptés, on a une vie sociale épanouie et tout cela permet que le fruit de mon travail soit meilleur. Je suis en paix ici, depuis le début de saison, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à vivre ici» , affirme ainsi Falcao dans les colonnes de L'Equipe ce mardi, avant d'évoquer une éventuelle prolongation de contrat.

«Tout ça dépend de Vadim (Vasilyev, vice-président de l'ASM) et de M. Rybolovlev (président et propriétaire de l'ASM). Moi je me sens très bien, on est heureux et les résultats sont bons. L'idéal, ce serait de prendre une décision qui convienne aux deux parties. Si Monaco garde l'objectif de gagner des titres en France et en Europe, et c'est pour ça que je suis venu, je serai ravi de rester, souligne l'attaquant monégasque. Bien sûr que j'aimerais prolonger mon contrat.»

La Chine, que Falcao a encore refusée en janvier dernier, attendra.

